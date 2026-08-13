Personal de emergencia trabaja en el lugar de un descarrilamiento de tren cerca de Londres, un accidente que dejó varios vagones volcados entre la vegetación y produjo heridos.

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Dos personas resultaron gravemente heridas y otras nueve sufrieron lesiones de menor consideración este jueves tras el descarrilamiento de un tren de cercanías que viajaba desde Londres hacia el sureste de Inglaterra. El accidente ocurrió poco antes de las 16:00 hora local en las inmediaciones de Lewes, cuando el convoy, operado por Southern Rail, se salió de las vías mientras transportaba a unos 150 pasajeros. Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo en el lugar para atender a los afectados y evacuar a quienes permanecían dentro de los vagones.

El tren estaba compuesto por ocho vagones y, de acuerdo con los primeros datos disponibles, los tres últimos fueron los que descarrilaron y terminaron volcados junto a las vías. Por el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el accidente. La Policía de Transporte Británica calificó el hecho como un “incidente grave”, aunque confirmó que todos los pasajeros pudieron ser evacuados de manera segura.

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Una toma aérea captada desde un helicóptero y emitida por la BBC permitió observar tres vagones completamente volcados, mientras que fotografías compartidas en redes sociales muestran a integrantes de los equipos de emergencia trabajando sobre el techo de los coches afectados. Ambulancias y otros vehículos de rescate fueron desplegados alrededor del tren para asistir a los pasajeros y trasladar a los heridos.

Un tren con 150 pasajeros a bordo descarriló cerca de Londres: al menos dos heridos graves (CARLOS JASSO / AFP)

De acuerdo con información publicada por The Sun, alrededor de 40 pasajeros habrían quedado atrapados inicialmente dentro de los tres vagones que volcaron, aunque posteriormente pudieron ser liberados y evacuados por los equipos de emergencia.

El episodio provocó el cierre inmediato de varias líneas de la compañía, que suspendió todos los servicios con parada en Lewes. Southern Rail les recomendó a los afectados aplazar el trayecto o buscar rutas alternativas, y los instó a visitar su página web para consultar actualizaciones. Los equipos de emergencia, por su parte, aconsejaron evitar el área y advirtieron que quienes debieran circular por la zona debían prever hasta 60 minutos adicionales de demora.

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En el plano institucional, la Policía Británica de Transportes confirmó que actuaba en coordinación con los bomberos y demás equipos desplegados en el lugar. Heidi Alexander, secretaria de Transportes, expresó su preocupación a través de X y señaló que su despacho trabajaba “con rapidez con el sector ferroviario y los socios locales para ayudar a los pasajeros”. En la misma línea, el diputado por Lewes James MacCleary confirmó estar en contacto con las autoridades. “Se trata claramente de un incidente muy grave que está en desarrollo”, escribió.

El descarrilamiento ocurrió en el día más caluroso del año, con 38,1°C (100,6°F ) registrados en un parque de Londres. East Sussex figuró entre las zonas con temperaturas más extremas de la jornada, aunque las autoridades no establecieron ninguna relación entre ambos hechos.

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(Con información de EFE)