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Casas en cuevas, vinos de suelo volcánico y solo 168 habitantes: así es Therasia, la vecina olvidada de Santorini

Este enclave griego creció durante años sin inversión ni información turística accesible, hasta que la publicación de horarios de ferry y nuevos servicios abrió el acceso a quienes buscan senderos, miradores y tiempos calmos

Pueblo en ladera con casas blancas y detalles azules, iglesia de cúpulas azules, mar, montañas y mapa aéreo de una isla.
Therasia es una isla griega de 168 habitantes cerca de Santorini que busca abrirse al turismo sin perder su escala (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Therasia es una isla griega de 168 habitantes cerca de Santorini que permanece fuera del turismo masivo. Busca mejorar servicios turísticos sin perder escala. National Geographic Traveller destaca iglesias, senderos, viñedos y alojamientos junto a la caldera compartida con Santorini, formada por una erupción hace 3.600 años.

Desde Oia se ve su silueta, pero poca gente la nombra o visita. Es accesible en excursión corta y mantiene un ritmo distinto.

Una isla vecina de Santorini que se abre al turismo

Situada frente al norte de Santorini, durante años la falta de información sobre transporte limitó visitas. El acceso desde el puerto de Ammoudi toma 10 minutos en ferry y cuesta poco, pero la ausencia de horarios impresos complicaba la organización. Tras la pandemia, la publicación online de los horarios y nuevos servicios facilitó el acceso.

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Therasia creció sin grandes inversiones. En 2023 sumó un surtidor automático de combustible a su única carretera. Aparecieron alojamientos y excursiones de baja escala centradas en el paisaje y la vida local.

Destaca Santa Irini Retreat, abierto en 2024 cerca del puerto de Riva, en un edificio tradicional dividido en cuatro suites y nombrado por la iglesia familiar. Paris Savvidis y Dimitris Kriezis impulsaron el proyecto en tierras familiares, con estética blanca cíclica y atención a estadías tranquilas.

La iglesia de Santa Irini está vinculada al origen del nombre Santorini por marineros que celebraban su visión sobre la caldera. Therasia tiene 24 iglesias, incluida Santa Irini, en 8,8 km de largo y 2,4 de ancho.

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En el otro extremo está el monasterio de Kimisis, conocido por su cúpula azul en el cabo volcánico de Trypiti. El principal atractivo son los miradores, caminos de piedra y pequeños núcleos habitados, no las playas ni la vida nocturna.

Pueblos, iglesias y senderos sobre la caldera

Tres imágenes de edificios blancos con detalles azules y molinos junto al mar, incluyendo una costa rocosa, agua cristalina y un pueblo costero.
El enoturismo crece en Therasia con la bodega Mikra Thira, caminatas y recorridos en bicicleta entre paisajes volcánicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo puerto, en la bahía de Korfos, recibe embarcaciones para excursiones por la caldera y concentra restaurantes, con muchos visitantes diurnos. Las playas de Korfos, Riva y Santa Irini son de piedra oscura, típicas del origen volcánico.

Desde Korfos, 280 escalones suben a Manolas, el principal pueblo, construido en altura para protegerse de corsarios, con una trama urbana más tranquila que otros puntos del Egeo, callejones blancos, casas cueva y vistas a Santorini.

La gastronomía sigue esa escala. En Manolas, Fyrgano ofrece cocina griega local, mientras Panorama Resto, en la misma peatonal, sirve platos más contemporáneos, pescados y mariscos de otras islas.

Fuera del núcleo principal hay senderos, viviendas excavadas y vestigios históricos. Destaca Agrilia, antiguo asentamiento de casas cueva que albergó hasta 700 personas ligadas a la agricultura. Decayó por el cierre de fábricas de pasta de tomate tras la Segunda Guerra Mundial y por un terremoto de magnitud 7,7 en 1956.

En esos caminos hay molinos, restos minoicos, venecianos y otomanos, y una iglesia apodada “iglesia mexicana”. Formalmente Iglesia de la Virgen María, destaca por su fachada durazno y amarillo, inusual entre blanco y azul.

Vino volcánico y recorridos a pie en Therasia

El enoturismo crece. Cerca de Potamos, la bodega Mikra Thira produce vinos de variedades adaptadas al suelo volcánico con técnicas similares a Santorini, incluido el koulouri. La visita dura 90 minutos, incluye recorrido por viñedo, zona de producción y degustación de tres assyrtiko. Mikra Thira forma parte de los circuitos de Explore Thirasia, que organiza caminatas y salidas en bicicleta de montaña o eléctrica.

La isla, con pocos autos, distancias cortas y desniveles moderados, es apta para recorridos activos. National Geographic Traveller señala que muchas propuestas se realizan por la mañana o al atardecer, cuando el clima favorece las caminatas. Therasia es pequeña, vinculada a uno de los destinos más visitados de Grecia, dirigida a quienes priorizan caminatas, paisajes volcánicos y tiempos calmos.

La logística de acceso es sencilla: un “sea bus” conecta Ammoudi Bay y Riva tres veces al día, y un ferry de 25 minutos sale de Athinios para quienes llegan desde el aeropuerto de Santorini. Hay un solo taxi, pero es posible llevar vehículo propio en el ferry mayor o alquilar bicicletas eléctricas.

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