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Vuelven las chispas de chocolate Kirkland a Costco tras meses de escasez por el precio del cacao

La cadena reintrodujo las bolsas rojas semidulces de 4,5 libras, entre 11,99 y casi 14 USD según la tienda, tras el retiro de julio de 2024

Costco reemplazó temporalmente las chips de chocolate Kirkland por una versión de Nestlé Toll House, cuestionada por parte de los clientes (REUTERS/Brendan McDermid)
Costco reemplazó temporalmente las chips de chocolate Kirkland por una versión de Nestlé Toll House, cuestionada por parte de los clientes (REUTERS/Brendan McDermid)
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Costco volvió a vender las chips de chocolate Kirkland Signature semidulces tras casi dos años de ausencia. El producto, que había sido retirado en julio de 2024 por el alza del cacao, ahora reapareció a precios de entre USD 11.99 y casi USD 14, según la ubicación.

De acuerdo con las referencias de precio citadas, el valor actual es mayor al de años anteriores y quedó por debajo de otra opción de tamaño equivalente, que cuesta USD 16.99.

Según Fox Business, la cadena había quitado el producto de sus depósitos en julio de 2024 por la presión de los costos del cacao.

Luego, lo sustituyó por una versión de Nestlé Toll House. El medio citado informó que parte de los clientes cuestionó el cambio.

La empresa no anunció oficialmente el regreso; fueron los socios quienes advirtieron la reaparición de las bolsas rojas en tiendas y en la aplicación de Costco, lo que provocó numerosas reacciones en redes sociales.

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Dos bolsas de plástico rojas y crema con etiquetas de Kirkland Signature, chispas de chocolate semidulce y galletas de chocolate.
Costco volvió a vender las chips de chocolate Kirkland Signature semidulces tras casi dos años de ausencia (Costco Wholesale)

Los socios detectaron el regreso antes de un anuncio oficial

Un usuario escribió en Reddit: “¡Esta es la mejor noticia! Estuve en mi tienda la semana pasada y no tenían stock, pero acabo de revisar la aplicación y ahora sí tienen”. Otro comentó que las vio en la sucursal de Milford, Connecticut, Estados Unidos, y mencionó la reaparición.

También hubo mensajes de clientes que vincularon el regreso con su rutina doméstica. “Sí. ¡Que se alegren los panaderos!”, escribió un tercero, mientras otro resumió el impacto práctico con una frase breve: “Buenas noticias para este panadero casero frecuente”.

Una de las respuestas más enfáticas apuntó directamente al reemplazo temporal. El usuario dijo: “¡Oh, demonios, sí! He estado racionando mi última bolsa como un avaro, me niego a comprar productos de Nestlé, y estoy felicísimo por esto. Además llega en el momento perfecto, de verdad ya empezaba a preocuparme por el final de mi bolsa actual”.

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Otro comprador recordó el efecto del cambio en el gasto de fin de año. “Sí. Terminé pagando una fortuna por chips de Ghirardelli la Navidad pasada. Todo lo demás es malo, especialmente las de Nestlé”, escribió.

Precio, venta online y dudas sobre el inventario

Las chips semidulces se venden bajo la marca propia Kirkland Signature y, según el sitio web de Costco, también pueden comprarse por internet.

El precio actual de las chips de chocolate Kirkland en Costco va de USD 11.99 a casi USD 14 según la ubicación (REUTERS/Brendan McDermid)
El precio actual de las chips de chocolate Kirkland en Costco va de USD 11.99 a casi USD 14 según la ubicación (REUTERS/Brendan McDermid)

La publicación señaló que una imagen compartida por un usuario mostraba que en 2021 esas mismas bolsas costaban USD 7.99. La diferencia mostró el encarecimiento que motivó el retiro.

Esa comparación muestra que el producto volvió más caro que hace algunos años. Aun así, el precio actual de la versión Kirkland permaneció por debajo del de la alternativa que ocupó su lugar durante la ausencia.

Sigue sin estar claro si Costco retirará gradualmente las bolsas de Nestlé a medida que se recompone el inventario de Kirkland o si mantendrá ambas en simultáneo. El estado de las bolsas azules de Kirkland tampoco fue precisado por la compañía.

Citado por Fox Business, el movimiento fue recibido como la vuelta de un producto de repostería que los clientes esperaban desde el retiro aplicado en 2024.

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