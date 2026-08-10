Taylor Farms retira más de 20 productos con jalapeños por un brote de salmonella en Estados Unidos

La compañía activó una retirada amplia de alimentos preparados tras la alerta por un ingrediente bajo investigación sanitaria (REUTERS/Magnific)

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Un brote alimentario en Estados Unidos sumó presión sobre Taylor Farms, que sacó del mercado más de 20 productos con jalapeños vendidos en supermercados de gran parte del país.

La decisión alcanza a dips, salsas y guacamoles distribuidos en 26 estados, mientras las autoridades sanitarias siguen la pista de un foco de salmonella que ya enfermó a 345 personas en 27 estados, de acuerdo con un reporte de ABC News.

La compañía, una de las mayores proveedoras de alimentos frescos del país, quedó bajo atención por el alcance de la medida y por su peso dentro del sistema alimentario estadounidense.

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La lista incluye artículos comercializados en cadenas como Walmart, Target, Whole Foods, Trader Joe’s y Kroger. Tal y como precisó ABC News, esos alimentos tienen fecha de consumo preferente hasta el 16 de agosto de 2026 inclusive.

La pesquisa federal por salmonella ya suma cientos de casos y decenas de internaciones en distintos puntos del país (NIAID)

Qué artículos fueron alcanzados y en qué estados se vendieron

La medida abarca una variedad de alimentos listos para consumir, como dips, salsas y guacamole elaborados con jalapeños.

El alcance no se limita a una zona puntual: esos artículos se distribuyeron en 26 estados, incluidos Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Louisiana, Michigan, Nueva York, Ohio, Tennessee, Texas y Wisconsin, tal y como informó ABC News.

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La dimensión del caso también expuso la magnitud de la red comercial de Taylor Farms, una empresa con fuerte presencia en el mercado de vegetales frescos y comidas preparadas.

La medida incluyó preparaciones refrigeradas comercializadas en supermercados de 26 estados, desde el sur hasta el noreste del país (REUTERS/Demian Sanchez/File Photo)

ABC News recordó que la firma había señalado el año pasado que producía el 40% de todos los kits de ensalada vendidos en Estados Unidos y que aportaba 265 millones de porciones de vegetales frescos por semana para consumidores del país.

Desde Walmart señalaron a ABC News que “la seguridad es una prioridad” y que, tras recibir la notificación, actuaron para retirar la mercadería de las tiendas y bloquear su venta tanto en cajas como en línea.

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La cadena agregó que trabaja junto con su proveedor y que los clientes que tengan esos alimentos deben dejar de usarlos.

La dimensión del caso volvió a exhibir el peso de la empresa dentro del negocio de vegetales frescos y comidas listas para vender (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Qué detectó la FDA sobre el origen de los jalapeños

La pesquisa sanitaria apunta al origen de los jalapeños utilizados en esos alimentos. Taylor Farms aseguró a ABC News que recibió ese ingrediente de Coast Citrus Distributors, una firma que ya había sido vinculada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) al brote de salmonella.

De acuerdo con lo publicado por ABC News, la FDA indicó que esos jalapeños procedían de Sinaloa, México. A partir de ese hallazgo, la empresa afirmó que dejó de abastecerse con ese productor y que pasó a cubrir sus pedidos con proveedores alternativos.

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La compañía agregó ante ABC News que, hasta el momento, no tiene conocimiento de enfermedades reportadas de manera específica en relación con sus productos que contenían jalapeños.

La investigación se concentró en los jalapeños frescos utilizados como insumo en varios de los alimentos alcanzados por la medida (Magnific)

Otro foco sanitario agrava la situación de la empresa

La salida de estos alimentos del mercado se conoció mientras Taylor Farms enfrenta además el avance de una investigación separada por ciclosporiasis, una enfermedad parasitaria transmitida por comida contaminada. Ese expediente también sumó novedades en los últimos días.

La actualización más reciente del sitio de la FDA, citada por ABC News, señaló que lechuga iceberg potencialmente contaminada fue distribuida a locales de Subway durante julio. La cadena no respondió a una consulta del medio estadounidense sobre ese dato.

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La existencia simultánea de ambos episodios elevó la atención sobre la trazabilidad de los productos frescos y sobre la capacidad de respuesta de los grandes proveedores. En ese contexto, la Consumer Federation of America cuestionó a la compañía por la falta de precisión en una notificación previa vinculada al brote parasitario.

Esa organización sostuvo, en declaraciones citadas por ABC News, que Taylor Farms no había sido suficientemente transparente al detallar qué marcas y comercios podían estar afectados.

A este episodio se suma otra investigación federal que amplió la presión sobre la compañía en las últimas semanas (CBS Mornings/Taylor Farms)

Alcance del caso y qué se recomienda a los consumidores

El episodio volvió a poner bajo escrutinio la circulación masiva de ingredientes frescos dentro de la cadena alimentaria de Estados Unidos, sobre todo cuando un mismo proveedor abastece a supermercados, restaurantes y fabricantes de comidas preparadas.

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La pesquisa sobre los jalapeños ya había derivado en la remoción de ese ingrediente en cadenas de comida como Chipotle y QDOBA, mientras el Departamento de Agricultura de Estados Unidos también informó el retiro de productos cárnicos que lo incluían, tal y como consignó ABC News.

Antes de la retirada en supermercados, cadenas de comida habían tomado medidas preventivas sobre el mismo ingrediente (REUTERS/Google Maps)

Ante ese escenario, la principal recomendación para los consumidores pasa por revisar los alimentos adquiridos y evitar su consumo si forman parte de la lista afectada.

La medida sigue enmarcada en la investigación por salmonella, mientras las autoridades y las empresas involucradas avanzan con controles sobre el origen y la distribución de la mercadería comprometida.

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