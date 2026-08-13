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Vin Diesel lloró por el guion, aunque su director confesó que aún no lo leyó: así Fast Forever comienza la cuenta regresiva

Louis Leterrier confirmó su participación en el cierre de la franquicia y aseguró que el final será sólido, aunque evitó precisar el estado del proyecto, cuyo estreno está fijado para marzo de 2028, según The Hollywood Reporter

Louis Leterrier quedó ligado al cierre de Dominic Toretto tras reemplazar a Justin Lin durante la producción de "Fast X" (Universal Pictures)
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Louis Leterrier confirmó que sigue vinculado a la saga de Rápidos y Furiosos, pero admitió que todavía no leyó el guion de Fast Forever que, según Vin Diesel, lo hizo llorar, en un nuevo indicio de las demoras que rodean el cierre de una de las franquicias más rentables de Hollywood. La revelación surgió tras el estreno de su nueva película, The Last House, y volvió a poner el foco sobre el futuro de la franquicia de acción.

Según informó Entertainment Weekly, el director francés quedó asociado al desenlace de la historia de Dominic Toretto después de haber reemplazado a Justin Lin en plena producción de Fast X. Aunque su nombre aparece ligado a la entrega final, sus declaraciones recientes muestran que el proyecto todavía avanza con zonas grises.

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La situación contrasta con el entusiasmo que transmitió Vin Diesel días atrás, cuando aseguró que la versión actual del libreto de Fast 11, escrita por Mike Lesslie, le provocó una fuerte emoción. Leterrier, en cambio, dejó entrever que no tiene acceso pleno a ese material y evitó ofrecer precisiones sobre el estado real del film.

Un director confirmado, pero con información limitada

Louis Leterrier confirmó que sigue vinculado a "Fast Forever", pero admitió que todavía no leyó el guion final de "Rápidos y Furiosos" (REUTERS/Mario Anzuoni)
Louis Leterrier confirmó que sigue vinculado a "Fast Forever", pero admitió que todavía no leyó el guion final de "Rápidos y Furiosos" (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista con Polygon, Leterrier se rió al hablar del tema y señaló que no podía contar toda la verdad sobre la película. Aun así, afirmó que habrá un final y que ese cierre le parece sólido. También destacó su vínculo con Diesel y con Universal, estudio responsable de la franquicia.

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El propio realizador dejó una frase que alimentó las dudas sobre su lugar en la producción. “Tienen que terminarlo. Alguien tiene que acabarlo”, dijo al medio estadounidense, en una declaración que recogió Entertainment Weekly y que abrió interrogantes sobre el nivel de control creativo que conserva dentro del proyecto.

Pese a ese tono ambiguo, Leterrier sostuvo en otra entrevista con The Hollywood Reporter que está “contratado” para Fast Forever. Allí explicó que parte de la demora se vincula con el intento de ajustar los costos de la película a la realidad comercial que dejó la taquilla reciente.

El impacto de la taquilla y los retrasos

El estreno de "Fast Forever" fue fijado para el 17 de marzo de 2028 y marcará el intervalo más largo entre películas de la saga "Rápidos y Furiosos" (Peter Mountain/Universal Pictures vía AP)
El estreno de "Fast Forever" fue fijado para el 17 de marzo de 2028 y marcará el intervalo más largo entre películas de la saga "Rápidos y Furiosos" (Peter Mountain/Universal Pictures vía AP)

La nueva película estaba pensada como parte de un desenlace dividido en dos. Fast X llegó a los cines en 2023 con la misión de abrir el tramo final de la serie principal, pero su recorrido comercial quedó por debajo de lo esperado y el impulso inicial perdió fuerza.

Según detalló Entertainment Weekly, ese contexto llevó a un freno mayor al previsto. El estreno de Fast Forever quedó fijado para el 17 de marzo de 2028, una fecha que marca un intervalo de cinco años entre una película y otra, el lapso más extenso en la historia de la saga.

Leterrier contó además a Polygon que el plan original contemplaba avanzar de inmediato hacia la siguiente filmación tras el lanzamiento de Fast X. Esa hoja de ruta quedó alterada por razones presupuestarias y por la necesidad de redefinir la escala de producción de una marca que creció durante más de dos décadas.

Un cierre condicionado por el costo de la franquicia

Alan Ritchson sostuvo que la saga enfrenta obstáculos porque su costo actual resulta demasiado alto para el rendimiento que ofrece (REUTERS/Remo Casilli)
Alan Ritchson sostuvo que la saga enfrenta obstáculos porque su costo actual resulta demasiado alto para el rendimiento que ofrece (REUTERS/Remo Casilli)

El actor Alan Ritchson, que participó en Fast X, también se refirió a las dificultades del proyecto. En declaraciones recientes, sostuvo que la saga enfrenta varios obstáculos y remarcó que su costo actual resulta demasiado alto para el rendimiento que ofrece.

Ritchson planteó que existe una forma más eficiente de filmar estas películas y que el desafío pasa por contener el gasto sin perder la magnitud del universo narrativo. Su diagnóstico coincidió con la idea que Leterrier deslizó ante The Hollywood Reporter, donde habló de “alinear necesidades presupuestarias” con la respuesta del público.

Ese debate resulta central porque Rápidos y Furiosos se convirtió en una maquinaria de gran escala, con elencos numerosos, secuencias de acción cada vez más ambiciosas y rodajes internacionales. El problema para Universal consiste ahora en encontrar un equilibrio entre espectáculo y rentabilidad para poder concretar el capítulo final.

Los cliffhangers pendientes y la promesa de un final emotivo

Décima entrega de esta saga protagonizada por Vin Diesel
"Fast X" dejó cliffhangers sobre personajes centrales y el regreso de Gal Gadot y Dwayne Johnson reforzó la expectativa por un final emotivo de la familia Toretto

La última entrega dejó varios frentes abiertos. Entre ellos, el destino incierto de personajes centrales y el regreso de figuras como Gal Gadot y Dwayne Johnson, movimientos que reforzaron la expectativa de un cierre amplio para la historia de la familia Toretto.

En 2023, Leterrier ya había anticipado en el podcast BINGE: The Fast Saga, de Entertainment Weekly, que el desenlace implicaría un costo alto para los personajes. Allí recordó que la franquicia lleva casi 20 años acompañando a esa familia de ficción y sugirió que el final tendría consecuencias severas.

“Se derramarán lágrimas”, afirmó entonces el director, en una frase citada por Entertainment Weekly que ahora adquiere nuevo sentido después de que Diesel hablara de un guion capaz de hacerlo llorar. Con estreno previsto para marzo de 2028, la saga todavía tiene por delante un largo camino antes de llegar a su última carrera.

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