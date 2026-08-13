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PATH elimina MetroCard y SmartLink: desde septiembre solo pago sin contacto o TAPP en Nueva York y Nueva Jersey

Desde el mes próximo, solo se podrá utilizar medios digitales o tarjeta habilitada para trasladarse entre ambas ciudades principales

Hombre de traje azul usando un teléfono móvil en un torniquete. Un cartel con texto "tapp PILOT Stations" y un código QR. Varias personas
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey eliminará MetroCard y SmartLink en el PATH desde el 1 de septiembre de 2026 y dejará solo el pago sin contacto o la tarjeta TAPP (PANYNJ)
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La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey fijó el 31 de agosto de 2026 como último día para usar SmartLink y MetroCard en el PATH. Desde el 1 de septiembre, el acceso será solo con pago sin contacto o con la nueva tarjeta TAPP recargable.

La eliminación de SmartLink no altera solo el soporte de pago. Según Time Out New York, medio estadounidense, también reemplaza un sistema en el que el saldo quedaba guardado en el chip físico o en la banda magnética de la tarjeta.

TAPP, en cambio, opera con una estructura en la nube y permite que las recargas hechas en línea aparezcan casi de inmediato, en lugar de exigir una espera de entre 24 y 48 horas.

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El sistema de pago por contacto comenzó a funcionar en diciembre de 2023. Desde entonces, los pasajeros pueden pasar por los molinetes con tarjetas de crédito o débito sin contacto, además de billeteras digitales en teléfonos y relojes inteligentes.

Qué pasa con el saldo y cómo migrar

Rectángulo con esquinas redondeadas que contiene un logotipo geométrico multicolor y las palabras Tapp y Total Access Path Payment
El traspaso del saldo de SmartLink a TAPP se podrá reclamar ante el Centro de Atención al Cliente del PATH hasta febrero de 2027 (PANYNJ)

Quienes todavía conserven viajes o dinero en una tarjeta SmartLink no perderán esos fondos, pero deberán actuar dentro de un plazo definido. La opción más simple es usar el saldo restante antes de la medianoche del 31 de agosto de 2026.

Si queda dinero después de esa fecha, los usuarios podrán pedir el traspaso a una nueva tarjeta TAPP a través del Centro de Atención al Cliente, en el 800-234-7284. El plazo para reclamar y transferir esos fondos será de 6 meses, hasta febrero de 2027.

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Para quienes prefieran seguir usando una tarjeta dedicada al transporte, PATH ya puso en circulación tarjetas TAPP físicas y recargables. Se pueden comprar en las nuevas máquinas expendedoras con pantalla táctil y varios idiomas instaladas en las 13 estaciones del PATH, o pedir por internet.

El sistema también ofrece un incentivo para la migración digital: al registrar en línea una nueva tarjeta TAPP, PATH acredita USD 5 en la cuenta. Ese monto compensa, en la práctica, el cargo inicial de la tarjeta.

Cómo cambia la administración del saldo con TAPP

Tres máquinas expendedoras, una azul y dos plateadas, con pantallas que muestran el logo TAPP, ranuras para monedas, billetes y tarjetas
PATH ya vende tarjetas TAPP físicas y recargables en máquinas expendedoras instaladas en sus 13 estaciones y también ofrece pedidos por internet (PANYNJ)

La transición implica, además, un cambio en la lógica de administración del saldo. En el esquema anterior, el crédito quedaba asociado al soporte físico, algo que volvía más rígidas las recargas y los traslados de fondos.

Con TAPP, la operatoria se vincula a una cuenta y se apoya en la infraestructura en la nube, lo que acelera la disponibilidad de las recargas realizadas en línea.

En paralelo, la Autoridad Portuaria busca consolidar un único esquema de acceso al sistema basado en el pago por contacto, con tarjetas bancarias, billeteras digitales y la tarjeta TAPP recargable como alternativa para quienes no quieran usar un medio de pago asociado a una cuenta financiera.

Modernización integral: PATH Forward y nuevos controles

La retirada gradual de la tarjeta turquesa forma parte de PATH Forward, programa de modernización de USD 430 millones con el que la Autoridad Portuaria busca actualizar una red ferroviaria de 118 años. La instalación de lectores compatibles con pagos en la nube es una de las piezas de ese plan más amplio.

De acuerdo con la información citada por el medio, el programa también prevé reemplazar los torniquetes convencionales por nuevas barreras de acceso diseñadas para reducir el fraude en el pago. La actualización, en ese marco, apunta a un esquema de control más estricto en los accesos y a una experiencia de ingreso para el usuario.

Cambios en el servicio: frecuencias y conexiones directas

Los cambios vinculados a PATH Forward también incluyen ajustes operativos en el servicio de fin de semana. En la línea Journal Square–33 St, vía Hoboken, la frecuencia de fin de semana se duplicó: los trenes ahora salen cada 10 minutos en lugar de cada 20.

Además, se incorporó un servicio directo de fin de semana a Hoboken sin paradas adicionales para pasajeros de Jersey City y Nueva York. La modificación busca ofrecer una alternativa más lineal para quienes viajan en días no laborables, con una operación que, según el esquema comunicado, reduce tiempos de espera y simplifica recorridos en uno de los tramos más utilizados.

Instancias de consulta para usuarios

Para acompañar el recambio de sistema, PATH organizará dos sesiones públicas de preguntas y respuestas en línea destinadas a usuarios con dudas sobre tarifas reducidas, descuentos para personas mayores o transferencias de cuenta.

La primera será el miércoles 12 de agosto de 2026 por la tarde y la segunda el miércoles 19 de agosto de 2026, también por la tarde. La inscripción se realizará a través del portal oficial de la Autoridad Portuaria.

La convocatoria apunta a ordenar las consultas antes de la fecha límite del 31 de agosto de 2026 y a despejar incertidumbres sobre el traspaso de saldos, la continuidad de beneficios y el uso de la tarjeta TAPP física para quienes necesitan un soporte recargable específico para transporte.

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