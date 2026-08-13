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El presidente de CBS Sports afirmó que no hay plazo para definir el futuro de Tony Romo

David Berson explicó que la empresa aún analiza la reincorporación del analista de la NFL bajo licencia desde julio tras ser detenido por una presunta conducción alcoholizado

Tony Romo fue detenido el 23 de julio en Wisconsin y quedó bajo licencia indefinida en CBS mientras la cadena evalúa su situación (AP Foto/Tony Gutierrez).
Tony Romo fue detenido el 23 de julio en Wisconsin y quedó bajo licencia indefinida en CBS mientras la cadena evalúa su situación (AP Foto/Tony Gutierrez).
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La cadena CBS Sports no fijó un plazo para resolver la suspensión de Tony Romo y mantendrá en suspenso el futuro de su principal analista de la NFL tras su arresto en Wisconsin por una presunta conducción bajo los efectos del alcohol, a pocas semanas del inicio de la temporada.

De acuerdo con Associated Press, el presidente de la división, David Berson, sostuvo en el evento anual NFL Media Day que la empresa aún evalúa el caso del exmariscal de campo: “Es una situación en constante evolución, por lo que aún la estamos evaluando”.

CBS mantiene en suspenso la situación de Romo

En sus declaraciones, Berson precisó que “no hay un calendario ni una decisión final en este momento” sobre una posible reincorporación de Romo. La cadena lo apartó de manera indefinida después de su detención del 23 de julio, precisó The Athletic.

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El directivo explicó que la medida buscó dar certidumbre al equipo ante el arranque de la temporada y evitar que la cobertura de los partidos quedara condicionada por la situación judicial del comentarista.

Teníamos que considerar el impacto en nuestra imagen y en nuestra marca. Eso es muy importante para nosotros. Ya sean los juegos, el marketing, las relaciones públicas o las redes sociales, el enfoque debe estar en nuestra presentación y no en ningún otro factor”, manifestó.

Un hombre con camiseta clara conduce un automóvil. Se observa su rostro, el volante del vehículo y parte del tablero
David Berson afirmó en el NFL Media Day que CBS aún evalúa el caso de Tony Romo, quien permanece de licencia desde su arresto (Captura de video).

La decisión llegó después de la difusión de 45 minutos de grabación de cámara corporal del procedimiento policial. En esas imágenes, Romo negó haber consumido alcohol y recibió una citación por llevar un envase abierto de alcohol en el vehículo.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee reportó que Romo mostró un mal desempeño en las pruebas de sobriedad de campo antes de ser detenido, fichado y luego liberado.

El comentarista tiene fijada una audiencia judicial para el 21 de septiembre en Wisconsin, aunque no está obligado a presentarse.

La policía detuvo al exjugador de la NFL durante un control vehicular. El video muestra la intervención. (X: @BarstoolBigCat).

La trayectoria de Romo en CBS y el futuro de su dupla con Jim Nantz

Tony Romo, de 46 años, trabajaba como principal analista de partidos de CBS desde 2017, después de una carrera como jugador que se extendió de 2004 a 2016 y que transcurrió por completo en Dallas. Durante esa etapa, alcanzó cuatro selecciones al Pro Bowl.

Pese a su suspensión indefinida, tiene pendiente un contrato firmado en 2020 por 10 años y USD 180 millones, del cual aún restan 4 años y USD 72 millones.

Ese acuerdo redefinió el mercado de los analistas televisivos de la NFL, tras un contrato inicial de alrededor de USD 10 millones por tres temporadas, indicó The Athletic.

Romo integra la dupla principal de transmisiones de la NFL en CBS junto a Jim Nantz. Según el mismo medio, ambos habían dicho que aspiraban a convertirse en una versión moderna de la histórica pareja formada por Pat Summerall y John Madden. Sin embargo, la continuidad de su labor conjunta permanece incierta.

Tony Romo tiene una audiencia judicial fijada para el 21 de septiembre en Wisconsin, aunque no está obligado a presentarse (REUTERS/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports).
Tony Romo tiene una audiencia judicial fijada para el 21 de septiembre en Wisconsin, aunque no está obligado a presentarse (REUTERS/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports).

El reemplazo de J.J. Watt en el equipo principal

Ante la ausencia de Romo, J.J. Watt integrará el equipo principal de transmisiones junto con Jim Nantz y Tracy Wolfson.

Su primer partido en esa función será el 13 de septiembre para el partido entre Minnesota Vikings y los Green Bay Packers, detalló Associated Press.

En el evento, Berson destacó que la cadena cuenta con suficientes alternativas para reorganizar su cobertura: “Afortunadamente, contamos con una plantilla muy completa”.

Watt se incorporó a CBS en 2023. Primero trabajó como analista en The NFL Today durante dos temporadas y después pasó al segundo equipo de transmisiones junto a Ian Eagle.

Con su ascenso temporal, Ross Tucker ocupará un lugar en esa segunda dupla, una función que ya había compartido con Eagle en emisiones radiales de Westwood One.

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