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Una cría de delfín logró realizar una peculiar técnica de caza con solo imitar a su madre y sorprendió a los científicos

El registro, obtenido en Queensland en octubre de 2025 mediante drones y cámaras de investigación, abre la posibilidad de que este comportamiento se transmita entre generaciones de delfines nariz de botella por simple observación

La conducta registrada consiste en perseguir a los peces hasta introducirlos en una concha grande y vacía
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Los delfines del sureste de Australia sumaron una nueva evidencia de uso de herramientas para cazar peces, una conducta que hasta ahora solo había sido reportada en otra región del país.

El estudio fue publicado en la revista Marine Mammal Science y se centró en poblaciones de delfines nariz de botella del Indo-Pacífico (Tursiops aduncus) en el Great Sandy Marine Park, en territorio de Butchulla Country, en el estado de Queensland.

Delfín en agua azul con objeto grande, rugoso y marrón rojizo sobre su hocico; se observan parte de la aleta dorsal y el cuerpo del animal
La técnica de caza llamada “shelling” consiste en arrinconar a los peces dentro de una concha y vaciarla en la superficie para ingerir la presa (Gentileza, estudio Observaciones del comportamiento de conchado y posibles evidencias de aprendizaje social vertical en delfines nariz de botella en el Parque Marino Great Sandy, Queensland, Australia, publicado en Marine Mammal Science)

La conducta registrada consiste en perseguir a los peces hasta introducirlos en una concha grande y vacía, que luego el delfín eleva y manipula en la superficie del agua para vaciarla y hacer que la presa caiga directamente en su boca. Este comportamiento es conocido bajo el nombre de “shelling”, de acuerdo con Phys.org.

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Entre julio y octubre de 2025, los investigadores documentaron a 2 hembras adultas ejecutando esa técnica. El equipo obtuvo imágenes de ambos episodios mediante cámaras y drones instalados en la embarcación de investigación.

Un registro fuera del área conocida

Primer plano de un delfín blanco con la boca abierta y una concha marrón grande con algas. El delfín emerge del agua salpicando
Un estudio en Queensland registró delfines nariz de botella del Indo-Pacífico que usan conchas vacías como herramienta para cazar peces (Gentileza, estudio Observaciones del comportamiento de conchado y posibles evidencias de aprendizaje social vertical en delfines nariz de botella en el Parque Marino Great Sandy, Queensland, Australia, publicado en Marine Mammal Science)

La importancia de esas observaciones radica en que, hasta ahora, esa conducta solo había sido reportada en Shark Bay, en Australia Occidental, por lo que el nuevo registro amplía el mapa conocido de esta práctica a una zona situada en el lado opuesto del país.

A partir de conversaciones con operadores turísticos locales, los investigadores también supieron que esa misma técnica había sido observada y fotografiada en el Great Sandy Marine Park en 2013 y 2019.

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Esas imágenes previas muestran que el comportamiento existía en esa población desde hace más tiempo del que se pensaba, aunque había pasado inadvertido por la escasez de estudios en esa región.

Seis paneles muestran un pato doméstico nadando en el agua. En los paneles finales, el pato y un mamífero marino de color claro interactúan
Los investigadores documentaron entre julio y octubre de 2025 a dos hembras adultas de delfines ejecutando el “shelling” en el Great Sandy Marine Park (Gentileza, estudio Observaciones del comportamiento de conchado y posibles evidencias de aprendizaje social vertical en delfines nariz de botella en el Parque Marino Great Sandy, Queensland, Australia, publicado en Marine Mammal Science)

El medio indicó que los registros de Queensland muestran que delfines ubicados a más de 6.000 kilómetros de distancia aprendieron a usar herramientas de una forma idéntica, probablemente de manera independiente entre sí.

Ese hallazgo plantea además la posibilidad de que esta conducta exista en otras áreas de Australia o incluso en otras partes del mundo sin que haya sido detectada todavía, ya que en el sureste australiano permaneció sin reportes formales durante más de una década.

La posible transmisión entre madre y cría+

Delfín con esponja marina marrón en la cabeza, en el agua. Aleta dorsal visible. Dos paneles muestran la misma escena en diferentes encuadres
Imágenes tomadas en 2013 y 2019 indican que la conducta de los delfines en el Great Sandy Marine Park existía desde hace más tiempo del que se pensaba (Gentileza, estudio Observaciones del comportamiento de conchado y posibles evidencias de aprendizaje social vertical en delfines nariz de botella en el Parque Marino Great Sandy, Queensland, Australia, publicado en Marine Mammal Science)

El estudio también registró una escena que los investigadores consideran importante. En el segundo episodio, observado en octubre de 2025, el equipo logró grabar a la cría sosteniendo la concha en la superficie del agua del mismo modo que lo había hecho la madre.

Ese material constituye la primera evidencia potencial de transmisión social materna para esta conducta, es decir, la posibilidad de que la cría aprenda a usar la herramienta al observar a su madre.

Dado que las crías dependen de sus madres durante largos períodos, disponen de tiempo suficiente para incorporar conductas por observación.

Los autores vincularon esta hipótesis con otras técnicas especializadas de alimentación ya conocidas en delfines, como la búsqueda de alimento con esponjas marinas.

Antecedentes del uso de herramientas en animales

Dos chimpancés adultos en un entorno boscoso: uno sentado en un tronco mirando al frente, el otro detrás agarrado a una rama gruesa con hojas verdes.
Los investigadores señalaron que el “shelling” en delfines abre preguntas sobre por qué algunos ejemplares usan herramientas y otros no, y sugiere que la conducta podría existir en otras regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se inserta en un campo más amplio sobre el uso de herramientas en animales. Uno de los primeros registros documentados data de la década de 1960, cuando la primatóloga Jane Goodall observó a chimpancés utilizando palos para extraer termitas de troncos huecos.

La nota también mencionó casos de cuervos de Nueva Caledonia, que modifican ramas y hojas para extraer larvas, y de pulpos que transportan conchas de coco para armar refugios móviles.

Los investigadores señalaron que todavía quedan preguntas abiertas sobre las razones por las que algunos delfines recurren a esta técnica y otros no. Por ahora, el estudio solo permite afirmar que algunos ejemplares en Australia practican el “shelling”.

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