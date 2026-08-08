Los síntomas de la 'Cyclospora' pueden volver, incluso después del tratamiento

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Los expertos en salud intentan comprender cómo este parásito transmitido por los alimentos puede causar síntomas que aparecen y desaparecen, a veces durante semanas.

Angie Onofre pensó que finalmente se había recuperado de la peor enfermedad intestinal de su vida. Dos semanas después, mientras comía palomitas de maíz, de pronto sintió unas ganas conocidas de correr al baño.

"De inmediato pensé: 'Oh no'", dijo Onofre, de 25 años, una pasante de informática que vive en Brooklyn. La intensa diarrea que creía que se había curado con el antibiótico Bactrim había vuelto con más fuerza. Sus síntomas empeoraron tanto que tuvo que ir al hospital, donde una segunda prueba de Cyclospora confirmó que el parásito seguía presente en sus heces y le administraron líquidos por vía intravenosa para rehidratarla.

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En medio del peor brote de ciclosporiasis en la historia de Estados Unidos, los expertos en salud intentan comprender cómo se comporta en el intestino este parásito que se transmite a través de alimentos o agua contaminados con heces humanas. Antes del reciente aumento de infecciones no era común tener brotes de Cyclospora de una magnitud siquiera cercana a esta en Estados Unidos. Como resultado, se ha investigado poco sobre el comportamiento de una infección típica.

Lo que está claro, dicen los expertos en salud, es que los síntomas pueden ir y venir, a veces varias veces en el transcurso de algunas semanas. Eso "puede ser muy perturbador para los pacientes", dijo Roy Gulick, jefe de enfermedades infecciosas en Weill Cornell Medicine. "Creen que están mejorando y luego, pum, regresa otra vez".

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Brittani Leone, una enfermera de 31 años que vive en Pittsburgh, comentó que una infección por Cyclospora la atacó "de la nada" el 13 de julio. Acababa de terminar de cenar con su esposo cuando tuvo que correr hacia el baño. Durante cinco días, dijo, permaneció prácticamente pegada al inodoro; solo podía comer paletas heladas y pan tostado. Cuando los síntomas desaparecieron, lo celebró pidiendo una sopa de boda italiana. No había pasado ni una hora cuando "todo empezó de nuevo", dijo. Soportó otra semana de síntomas intermitentes, incluida la reaparición de la diarrea.

Unas dos semanas después de sus síntomas iniciales, recibió un antibiótico y rápidamente comenzó a sentirse mejor. Aún está débil, dijo, como si sus extremidades pesaran demasiado, y siente la cabeza nublada. Por recomendación de su médico, se ausentó del trabajo. Pero no ha tenido diarrea desde que comenzó el tratamiento.

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Desde 2016, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han reportado un promedio de alrededor de 2800 casos de Cyclospora al año en Estados Unidos; en 2026, la agencia confirmó alrededor de 10.400 casos desde el 1 de mayo y está investigando más de 12.000 casos adicionales en estados de todo el país.

Cory Fisher, médico de medicina familiar en la clínica Cleveland, en Ohio, dijo que no tiene una idea clara de la frecuencia con la que reaparecen los síntomas de la Cyclospora. En un año normal, "casi nunca" atiende a pacientes con ciclosporiasis, comentó. Este verano, ha tratado a más de dos decenas.

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Las infecciones por Cyclospora pueden variar en duración y gravedad, explicó Gulick. Algunas personas casi no experimentan síntomas y combaten el parásito sin tratamiento. Otras terminan con diarrea --ya sea constante o intermitente-- por más de un mes. En promedio, los síntomas duran alrededor de tres semanas sin tratamiento, dijo Gulick, aunque los antibióticos pueden disminuir la duración.

No existe una definición formal de lo que cuenta como una recaída, ni claridad sobre cómo diferenciar una recaída del típico vaivén de los síntomas.

Cuando las personas sí tienen síntomas recurrentes, el porqué no siempre está claro, señaló Gulick. En un pequeño estudio publicado en 2011, investigadores en Quebec encontraron que, entre 100 personas que contrajeron Cyclospora durante un brote allí en 2005, 25 tuvieron síntomas que volvieron después de al menos tres días sin diarrea. En promedio, recayeron dos veces en un periodo de tres meses. Los pacientes con recurrencias incluyeron a los que recibieron antibióticos y a los que no.

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En algunos casos, los síntomas recurrentes pueden ser el resultado de una infección que nunca desapareció, explicó Anurag Malani, epidemiólogo en el Hospital Trinity Health Ann Arbor en Michigan. Cualquiera puede tener una infección persistente, dijo Malani, pero en su experiencia, eso ha sido más común en adultos mayores o en aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas que no terminan el ciclo completo de antibióticos también corren el riesgo de presentar síntomas recurrentes, dijo Alexander Chow, jefe de enfermedades infecciosas en NYC Health & Hospitals Woodhull. Si las personas sienten que el medicamento está funcionando después de uno o dos días, podrían decidir dejar de tomarlo; una mala idea, dijo Chow, ya que eso podría dejar "parásitos residuales".

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Para algunas personas, la reaparición de los síntomas podría ser el resultado de otra infección, lo que significa que volvieron a consumir alimentos contaminados. Las personas no desarrollan inmunidad al parásito de la misma manera que lo hacen con algunos virus, dijo Linda Yancey, especialista en enfermedades infecciosas del Memorial Hermann Health System en Houston. El parásito solo invade células del revestimiento intestinal, no los tejidos más profundos del cuerpo, donde desencadenaría la producción de anticuerpos.

"Es totalmente posible tener un caso de Cyclospora, superarlo, mejorar, volver a infectarse y tener otro caso de Cyclospora", dijo Yancey, especialmente si una persona vive en un lugar que está involucrado en el brote más reciente.

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También es posible que lo que parece un retorno de la ciclospora sea más bien una complicación persistente, como el síndrome del intestino irritable posinfeccioso, dijo Chow. En esta situación, el cuerpo eliminó el parásito pero el daño intestinal residual causa más diarrea y calambres, señaló. El síndrome del intestino irritable posinfeccioso suele resolverse con el tiempo, dijo Fisher.

Para algunos, los síntomas recurrentes les han ayudado a darse cuenta de que necesitan tratamiento para sentirse mejor.

Jill Woolley, de 55 años, quien vive en Kansas City, Misuri, estaba convencida en un principio de que su diarrea, escalofríos y dolores corporales se debían a una infección por norovirus. Después de pasar dos días en cama sin poder comer, comenzó a sentirse mejor, todavía con náuseas pero capaz de caminar. Una semana después de sus primeros síntomas, se fue de vacaciones a Maine. El día que llegó allí, sus síntomas, que incluían cólicos estomacales debilitantes, volvieron a empeorar. "No podía mirar un menú, ni siquiera podía pensar en comida", dijo. Había leído sobre la Cyclospora en las noticias, así que llamó a su médico, quien le recomendó un antibiótico basándose en sus síntomas.

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Poco después de comenzar a tomar el medicamento, se sintió mejor. Ya pudo volver a hacer ejercicio y sentir que su vida volvió a la normalidad. "Tuve suerte", dijo.

Caroline Hopkins Legaspi es una reportera del Times que se enfoca en la nutrición y el sueño.

Dani Blum es reportera de salud para el Times.