Polonia detuvo a un ciudadano ruso acusado de preparar el asesinato de un estadounidense en Varsovia por orden de Moscú

La operación polaca contó con cooperación de servicios estadounidenses, según informó el ministro Tomasz Siemoniak (REUTERS/Kacper Pempel)

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El servicio de seguridad de Polonia frustró en Varsovia un plan para asesinar a un ciudadano con nacionalidad estadounidense y ucraniana, tras detener a un ruso de 29 años que, según las autoridades polacas, había sido reclutado por la inteligencia de Moscú

El arresto se produjo el 7 de agosto en la calle Woloska, en la capital polaca, y derivó en una acusación por preparación de homicidio. Dos días después, un tribunal ordenó tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la fiscalía de distrito de Varsovia Sródmiescie-Pólnoc.

La noticia fue anunciada este jueves por el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que afirmó que el objetivo del plan era una persona incómoda para el gobierno de Putin, aunque no dio detalles sobre su identidad. Sí precisó que se trataba de un hombre con doble ciudadanía, estadounidense y ucraniana. El operativo permitió impedir la ejecución antes de que se concretara.

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La policía de Varsovia informó que el sospechoso tiene 29 años y fue detenido por cargos vinculados con la preparación de un asesinato, en el marco del artículo 148 del Código Penal polaco.

Polonia vincula el caso de Varsovia con las amenazas, el espionaje y el sabotaje atribuidos a Moscú desde la invasión de Ucrania en 2022 (Europa Press/Contacto/Attila Husejnow)

El caso quedó bajo investigación judicial y el tribunal aceptó el pedido de la fiscalía para imponerle prisión preventiva, una medida que busca asegurar el avance del expediente mientras continúan las diligencias.

La operación polaca contó con cooperación de servicios estadounidenses. El ministro polaco encargado de supervisar los servicios de inteligencia, Tomasz Siemoniak, mencionó en X, que la persona bajo amenaza era un ciudadano de Estados Unidos “de origen ucraniano”. Ni él ni otras autoridades ofrecieron más precisiones sobre la víctima presuntamente buscada por el sospechoso.

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Además, la información conocida hasta ahora no incluyó datos sobre el modo en que se iba a ejecutar el ataque ni sobre el vínculo previo entre el detenido y la inteligencia rusa. Tampoco hubo detalles públicos sobre el grado de avance del plan. Las autoridades sí remarcaron que la intervención se produjo en el tramo final y evitó que el atentado se consumara.

“Desafortunadamente, debemos asumir que el régimen de (el presidente) Vladimir Putin intentará eliminar a personas que le resulten incómodas por diversos motivos, en distintos lugares del mundo, y por tanto, nuestras acciones en este asunto serán extremadamente intensas, orientadas a impedir nuevos intentos dirigidos contra ciudadanos de Polonia o de otros países en nuestro territorio”, declaró Tusk en la rueda de prensa.

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En su exposición, situó el episodio dentro de un cuadro más amplio de amenazas atribuidas por su país a Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Polonia sostiene desde hace tiempo que su condición de plataforma logística para el envío de ayuda militar y de otro tipo al país vecino la convirtió en un objetivo de espionaje, sabotaje y operaciones hostiles rusas.

Donald Tusk afirmó que el sospechoso fue reclutado por la inteligencia de Moscú y que el ataque se evitó en el último momento (Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

El caso se conoció después de otro episodio que generó conmoción en Polonia. En junio, un artista ruso crítico de Putin fue asesinado a tiros cerca de su casa en la ciudad oriental de Biala Podlaska. Los fiscales informaron entonces el homicidio y Tusk declaró que el crimen tenía rasgos de asesinato político, aunque las autoridades polacas no atribuyeron formalmente ese hecho a Moscú.

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(Con información de AFP, AP, Europa Press y Reuters)