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Estados Unidos: identifican a una enzima como la responsable de la muerte de las crías de salmón chinook del Sacramento

Un equipo de 37 especialistas determinó que la anchoveta del norte contiene tiaminasa, la sustancia que provoca la deficiencia de tiamina responsable de la muerte del 40% al 50% de los alevines entre 2021 y 2024

Ilustración de acuarela de un cardumen de salmones con manchas oscuras nadando en un río de agua clara, con rocas y plantas.
La población de salmón chinook del río Sacramento cayó de unos 200.000 reproductores anuales a cerca de 1.000 y sigue protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una población única de salmón chinook del río Sacramento, en California, enfrenta una presión adicional en su camino hacia la supervivencia: un equipo conformado por 37 especialistas en biología, fisiología y pesca identificó de forma concluyente la causa de una deficiencia de vitamina B1 que provoca la muerte de crías y agrava el declive de la especie.

Históricamente, unos 200.000 chinooks de corrida invernal regresaban cada año al río Sacramento para depositar huevos. Ese número se redujo hasta un nivel crítico, con apenas alrededor de 1.000 reproductores que vuelven cada año al Valle Central de California, según detalló Biographic.

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La especie permanece bajo protección de la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos desde 1994 y recibe apoyo de criaderos.

Un problema detectado en criaderos

Pez salmón nadando en agua, rocas en el lecho del río, plantas acuáticas, raíces de árboles, árboles, montañas y cielo.
Nathan Mantua estimó que entre 2021 y 2024 murió entre 40% y 50% de las crías de salmón por deficiencia de vitamina B1, y que en 2025 la mortalidad de alevines rondó el 36% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales del trastorno se hicieron visibles a comienzos de 2020, cuando trabajadores de criaderos de salmón del Valle Central observaron que peces juveniles nadaban en patrones erráticos, con movimientos en espiral.

Ese comportamiento constituye una reacción característica ante la falta de vitamina B1, también conocida como tiamina, y a ese cuadro se sumó un aumento marcado en la mortalidad.

Nathan Mantua, investigador del Centro de Ciencias Pesqueras del Suroeste de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en Santa Cruz, señaló que entre 2021 y 2024 pudo haber muerto entre 40% y 50% de las crías de salmón por esta deficiencia, sobre la base de estimaciones derivadas de modelos. En 2025, añadió, la mortalidad estimada de alevines de corrida invernal alcanzó cerca de 36%.

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El nutriente es clave para el metabolismo celular y su falta puede provocar trastornos neurológicos, fallas reproductivas y hasta la muerte. En diversos ecosistemas acuáticos y marinos de todo el mundo, se trata de un problema que se encuentra en crecimiento, con registros previos tanto en peces, mejillones y aves que habitan la región de los Grandes Lagos en América del Norte como en el norte de Europa.

El papel de la anchoveta del norte

Ilustración de acuarela de un cardumen de peces plateados nadando bajo el agua, con rayos de luz que atraviesan la superficie, rocas y plantas acuáticas.
La investigación identificó a la anchoveta del norte como factor central porque contiene tiaminasa, una enzima que destruye la tiamina en el tracto digestivo del depredador (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los salmones del Sacramento, la investigación identificó como factor central a la anchoveta del norte (Engraulis mordax). Aunque ese pez aporta grasas, proteínas y calorías, también contiene altas concentraciones de tiaminasa, una enzima que destruye la tiamina en el tracto digestivo del depredador antes de que el nutriente pueda ser absorbido.

Según explicó Biographic, los chinook de corrida invernal pasan entre 1 y 3 años alimentándose en mar abierto, a lo largo de varios cientos de kilómetros de la costa del norte de California, sobre todo entre Monterey y San Francisco, antes de regresar al río Sacramento durante el invierno y la primavera.

Previamente a 2014, la alimentación de los salmones jóvenes en el Pacífico presentaba variedad; sin embargo, entre 2014 y 2021, mientras la anchoveta incrementó su presencia en las zonas donde se alimentan, otras especies que forman parte de su dieta, tales como kril, calamar y peces roca, experimentaron una reducción.

Mantua y sus colegas señalaron en el trabajo que no pueden determinar con exactitud la causa del aumento de este pez; proponen que lo más probable es que se deba a cambios que están ocurriendo “más cerca de la base de la cadena alimentaria, quizás impulsados ​​por cambios físicos o químicos en el ecosistema de la Corriente de California”.

Tratamientos y límites de la intervención

Ilustración de acuarela de un pez con aletas y patrón de manchas, nadando bajo el agua sobre un fondo de guijarros y piedras, con burbujas y rayos de luz.
Entre 2014 y 2021 aumentó la presencia de anchoveta del norte en las zonas de alimentación del chinook, mientras disminuyeron presas como kril, calamar y peces roca en la costa de California (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también expone que la deficiencia puede transmitirse de una generación a otra, lo que explica su presencia en peces recién nacidos. Frente a ese escenario, administradores de criaderos estatales y federales desarrollaron un tratamiento para frenar el problema en los ejemplares criados bajo control humano.

Antes de extraer óvulos y esperma de peces adultos capturados en un río cercano, los equipos inyectan tiamina a las hembras. Ese procedimiento evita que la deficiencia pase a la siguiente generación.

La intervención resulta efectiva, aunque el equipo de Mantua advirtió sobre un posible riesgo: la práctica podría alterar respuestas evolutivas potenciales de los chinook ante niveles persistentemente bajos de esta vitamina.

Según lo expresado por el investigador, la insuficiencia del nutriente constituye “un enorme cuello de botella” para la supervivencia de las crías nacidas en condiciones naturales.

Un fenómeno que excede el territorio

Ilustración en acuarela de un cardumen de peces pequeños y plateados nadando en el océano azul y verde, con rayos de luz que descienden.
Aunque ese pez aporta grasas, proteínas y calorías, también contiene altas concentraciones de tiaminasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantua planteó que una respuesta más sólida pasaría por diversificar de nuevo la red alimentaria y reconstruir poblaciones de presas menos problemáticas, como peces roca, cangrejo Dungeness y arenque del Pacífico.

El investigador sostuvo que la recuperación de esas especies, a través de acciones contra la contaminación del agua, la sobrepesca y la pérdida de praderas marinas y otras áreas de desove, podría elevar a su vez la cantidad de salmones.

Científicos también investigan si la deficiencia de tiamina influye en la caída de poblaciones de chinook más al norte, en el río Fraser, en Columbia Británica, y en el río Yukon, que atraviesa Yukon y Alaska hasta desembocar en el mar de Bering. En este último caso, mediciones de vitamina en huevos de salmón mostraron concentraciones lo suficientemente bajas como para matar peces recién nacidos.

Por último, Cody Pinger, químico de NOAA Fisheries en Alaska, dijo: “No vemos la falta de diversidad en la cadena alimentaria que se observa en California, donde el salmón se compone principalmente de un solo ingrediente”. En distintas regiones del mundo, varias especies animales padecen una marcada falta de nutrientes y los investigadores recién empiezan a identificar las causas de ese fenómeno.

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