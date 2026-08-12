Estados Unidos y Guyana firmaron un acuerdo de seguridad para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se dan la mano frente a las banderas de ambos países en la reunión oficial (Facebook Irfaan Ali)

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Estados Unidos y Guyana firmaron un memorando para reforzar la seguridad contra el narcotráfico, en un nuevo paso dentro de la cooperación bilateral que ambos gobiernos mantienen en el Caribe. La información fue confirmada por el presidente del país sudamericano, Irfaan Ali, en su cuenta de Facebook.

La firma se realizó este martes en Georgetown, en la sede presidencial de Guyana, con la participación del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional guyanés, Hugh Todd, además de la presencia del presidente Ali.

“Este acuerdo refuerza y ​​profundiza la asociación de larga data, basándose en la cooperación previa en la lucha contra el narcotráfico y en una colaboración más amplia en materia de seguridad”, aseguró Irfaan Ali.

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La rúbrica del documento se produjo en el despacho presidencial y contó con la presencia de varios funcionarios del gabinete guyanés y representantes estadounidenses. Asistieron la Ministra Principal de la Oficina del Presidente responsable de Finanzas, Dra. Ashni Singh; el Ministro de Recursos Naturales, Vickram Bharrat; el Secretario de Relaciones Exteriores, Sr. Robert Persaud; la Secretaria Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sra. Sharon Roopchand-Edwards; y la Embajadora de Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot.

La Presidencia de Guyana difundió que el acuerdo con Washington se apoyó en una agenda más amplia de seguridad regional (Facebook Irfaan Ali)

Además, ambos funcionarios conversaron sobre otros ejes de la relación bilateral. “Conversaron sobre la ampliación de la cooperación económica bilateral y el fortalecimiento de las oportunidades de inversión, con especial atención a sectores estratégicos como la energía y los minerales críticos”, citó la embajada de Estados Unidos en Guyana, en una publicación en su cuenta de X.

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La visita de Landau a Georgetown llegó después de su paso por Trinidad y Tobago, donde el funcionario estadounidense cerró reuniones centradas en energía, seguridad y economía. Además, esa escala formó parte de un esfuerzo de Washington para afianzar vínculos en el Caribe y ampliar su acceso a minerales críticos, entre ellos el vanadio.

El nuevo entendimiento entre Estados Unidos y Guyana se inserta en una relación de seguridad que ambos gobiernos exhibieron con mayor visibilidad durante el último año.

Christopher Landau y Hugh Todd encabezaron en Georgetown la firma del entendimiento (Facebook Irfaan Ali)

“La visita del Subsecretario Landau subraya el compromiso de Estados Unidos de fortalecer las alianzas en todo el hemisferio y promover prioridades compartidas, como la seguridad regional, la resiliencia energética y la prosperidad económica”, remarcó la embajada.

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En septiembre pasado, Ali y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, remarcaron la existencia de una alianza estratégica en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe durante un encuentro celebrado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Aquella referencia apareció en un contexto atravesado por las tensiones entre Guyana y Venezuela.

El Gobierno de Guyana expresó en distintas ocasiones su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe con el argumento de combatir las redes del narcotráfico. Ese posicionamiento formó parte de una política de acercamiento con Washington en asuntos de defensa y seguridad regional, en un escenario donde Georgetown buscó ampliar apoyos internacionales.

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(Con información de EFE)