Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Volodimir Zelensky confirmó que Ucrania entregó a negociadores de Estados Unidos propuestas para poner fin a la guerra con Rusia.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó este martes que su gobierno trasladó a los negociadores estadounidenses un conjunto de propuestas orientadas a poner fin al conflicto armado con Rusia, al tiempo que alertó sobre planes de Moscú para lanzar una movilización masiva de tropas tras las elecciones parlamentarias de septiembre.

“Hemos transmitido nuestras propuestas al lado estadounidense”, declaró Zelensky en su alocución. En el mismo mensaje, el mandatario planteó que Washington puede desempeñar un rol activo en dos frentes: reforzar la defensa ucraniana y ejercer presión sobre Moscú para que modifique su postura hacia una salida negociada.

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“El objetivo debe ser prepararse para el fin de la guerra, no prolongarla”, sostuvo.

El líder ucraniano no ofreció detalles sobre el contenido de las propuestas. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner estuvieron por última vez en Moscú en enero y aún no han concretado una visita a Kiev, aunque fuentes de ambas partes anticipan que ese encuentro podría producirse en el corto plazo.

El anuncio llega luego de casi cuatro años y medio de combates ininterrumpidos. Ucrania ha insistido durante meses en la necesidad de un alto al fuego. Rusia, por su parte, sostiene que cualquier acuerdo exige que Kiev ceda de forma definitiva cuatro regiones que Moscú reclama como propias, además de abordar las llamadas “causas raíz” del conflicto, una formulación que en la práctica implica condiciones que Ucrania rechaza.

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Zelensky afirmó que Washington puede reforzar la defensa de Ucrania y presionar a Moscú para abrir una salida negociada al conflicto. (REUTERS/Lisi Niesner/Pool TPX IMÁGENES DEL DÍA)

Más allá de las propuestas de paz, Zelensky advirtió que la inteligencia ucraniana detectó planes del Kremlin para aprovechar los comicios parlamentarios del próximo mes como pantalla para anunciar una nueva convocatoria masiva.

“Se preparan para una movilización en otoño, inmediatamente después de la imitación de las elecciones parlamentarias”, afirmó el presidente ucraniano, que calificó ese proceso electoral de “pseudoelección” por las restricciones impuestas a la participación política.

Según Zelensky, el plan prevé reclutar varios cientos de miles de rusos antes de que concluya 2026, y una cifra similar durante el año siguiente. Esa convocatoria se sumaría a los contratos de alistamiento voluntario ya en curso. El ex presidente ruso Dmitri Medvedev rechazó semanas atrás esa lectura: sostuvo que Rusia no necesita una nueva movilización, ya que 200.000 voluntarios firmaron contratos en el primer semestre de 2026.

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El antecedente más reciente de una movilización formal data de septiembre de 2022, cuando el Kremlin decretó una convocatoria “parcial” tras el inicio de la invasión a gran escala. En el plano político interno ruso, el Tribunal Supremo de Rusia inhabilitó el lunes al partido liberal Yabloko —la única fuerza registrada que se opone abiertamente a la guerra— para participar en los comicios de septiembre.

Rusia intensificó el uso de misiles balísticos mientras Corea del Norte profundizó su alianza militar con Moscú y Estados Unidos redujo la disponibilidad de sistemas Patriot. (REUTERS/Stringer)

Misiles norcoreanos golpean Zaporizhia

En paralelo a los movimientos diplomáticos, Zelensky denunció que Rusia bombardeó la ciudad de Zaporizhia, en el sur ucraniano, con misiles balísticos de fabricación norcoreana, cohetes Zircon y bombas aéreas guiadas. El ataque dejó seis personas muertas y 19 con heridas, según confirmó el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov. Las instalaciones industriales e infraestructuras de la ciudad fueron el blanco principal.

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“Un ataque brutal, diseñado para infligir el mayor daño posible”, escribió Zelensky en sus redes. Antes de la guerra, Zaporizhia albergaba a más de 700.000 habitantes.

La ofensiva no se limitó a esa ciudad: en la región de Dnipropetrovsk, ataques con drones y artillería mataron a tres civiles, entre ellos un adolescente de 15 años. En Kiev, una serie de explosiones sacudió la capital pasada la medianoche, con al menos un herido. La región de Kharkiv también registró daños en infraestructura civil.

Corea del Norte y Rusia estrecharon vínculos tras 2022 y firmaron un pacto de defensa en 2024. Miles de soldados norcoreanos combatieron junto a fuerzas rusas en la región de Kursk entre 2024 y 2025.

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Zelensky denunció que Rusia atacó Zaporizhia con misiles norcoreanos, cohetes Zircon y bombas guiadas, con al menos seis muertos y 19 heridos. (REUTERS/Stringer)

Moscú intensificó en semanas recientes el uso de misiles balísticos, armas que solo pueden ser interceptadas por sistemas como los Patriot estadounidenses, cuya disponibilidad se ha visto reducida desde que Estados Unidos e Israel abrieron un frente militar contra Irán en febrero.