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Toyota retira más de 500.000 Camry en EE. UU.: cuál es la falla y qué modelos están afectados

La NHTSA advirtió por un fallo aleatorio al encender que apaga el display del cuadro y anula intermitentes, balizas y alertas, por lo que habrá una actualización gratis

Toyota retiró 508.354 Camry Hybrid en Estados Unidos por una falla de software en la pantalla del tablero (REUTERS/Jeenah Moon)
Toyota retiró 508.354 Camry Hybrid en Estados Unidos por una falla de software en la pantalla del tablero (REUTERS/Jeenah Moon)
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El retiro masivo de 508.354 Toyota Camry Hybrid en Estados Unidos generó inquietud entre conductores y autoridades de seguridad vial.

El motivo principal fue un fallo de software en la pantalla del tablero que puede desactivar los indicadores y aumentar el riesgo de accidentes.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el defecto puede ocurrir al encender el vehículo.

La pantalla de siete pulgadas del tablero puede quedar completamente en negro e impedir la visualización de señales como las luces de giro, las balizas, los recordatorios del cinturón de seguridad y la alerta de llave inteligente.

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De este modo, el conductor no recibe información clave y otros vehículos pueden no ver las señales, lo que aumenta el riesgo de choques.

La NHTSA advirtió que el error puede dejar en negro el tablero al encender el vehículo y elevar el riesgo de accidentes (REUTERS/Issei Kato)
La NHTSA advirtió que el error puede dejar en negro el tablero al encender el vehículo y elevar el riesgo de accidentes (REUTERS/Issei Kato)

La documentación aportada por la NHTSA indicó que el error no se presenta en todos los arranques, sino que puede aparecer de forma aleatoria.

Qué modelos Toyota Camry están afectados y cómo identificar el problema

La medida afecta a 508.354 unidades del Toyota Camry Hybrid de los años 2025 y 2026 vendidas en Estados Unidos, todas ellas equipadas con un combination meter o pantalla de tablero de siete pulgadas.

De acuerdo con la información oficial, los vehículos involucrados fueron fabricados en plantas de Estados Unidos, Japón y Tailandia.

El retiro no afecta a otras líneas o modelos de la marca Toyota, y tampoco todos los vehículos producidos en ese periodo presentan la falla, ya que depende de la configuración específica del tablero instalado.

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Cuál es el procedimiento para los propietarios

La compañía informó que todos los propietarios registrados recibirán una notificación por correo con instrucciones detalladas para llevar el vehículo a un concesionario oficial de Toyota.

Interior de un Toyota RAV4 con volante multifunción negro y rojo, pantalla táctil central, panel de instrumentos digital y consola con palanca de cambios
El defecto en el tablero de siete pulgadas aparece de forma aleatoria y desactiva indicadores visuales y alertas sonoras (Toyota - Infobae)

Allí se realizará una actualización de software gratuita destinada a restablecer el funcionamiento normal de todos los sistemas de advertencia y seguridad.

Según precisó Toyota Motor North America, las cartas comenzarán a enviarse desde el 21 de septiembre y el proceso de notificación se extenderá hasta comienzos de octubre. Para consultas y coordinación, la empresa puso a disposición la línea directa 1-800-331-4331.

De acuerdo con la NHTSA, hasta el momento no se reportaron accidentes graves asociados a este defecto. Sin embargo, la agencia remarcó: “Una falla en el tablero durante el encendido puede desactivar sistemas críticos de alerta”. Por eso recomendó no demorar la revisión.

Alcance global del retiro y advertencia de seguridad

Aunque la mayor parte de los vehículos afectados se encuentra en Estados Unidos, Toyota confirmó que el retiro se extiende a otros mercados, incluyendo países de América del Norte, Medio Oriente y Asia.

La medida busca prevenir riesgos para conductores, ocupantes y transeúntes, dado que la falla puede impedir que se adviertan situaciones de peligro en tiempo real.

La actualización será completamente gratuita y se realizará en la red oficial de concesionarios Toyota, sin importar el país donde se haya adquirido el automóvil, siempre que corresponda a los modelos y fechas de producción señalados.

La intervención no requiere reemplazo de piezas, solo la reprogramación del software del tablero. Toyota subrayó la importancia de que los propietarios afectados acudan cuanto antes a realizar el procedimiento para evitar “consecuencias mayores”.

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