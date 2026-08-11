El gesto de un repartidor de Amazon con la bandera que emocionó a una familia militar en Kentucky

Un repartidor sorprendió a una familia de Bullitt County al detenerse para acomodar la bandera de su porche y rendirle un saludo militar, un momento captado en video que rápidamente se volvió viral por su carga simbólica y el reconocimiento a quienes han servido en las fuerzas armadas. (Video: CBS News)

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Un gesto inesperado de un repartidor de Amazon en una vivienda de Bullitt County, Kentucky, despertó una oleada de gratitud y comentarios emotivos en la comunidad local.

Una familia militar quedó profundamente conmovida luego de que las cámaras de seguridad captaran una acción sencilla pero cargada de significado.

El lunes pasado, Ange Burnett recibió un paquete en la puerta de su casa. En las imágenes, el repartidor realizó la entrega habitual, pero al darse vuelta percibió que la bandera estadounidense del porche estaba enredada en el asta.

Sin dudarlo, se detuvo, desenrolló la bandera con delicadeza y, tras tomar una foto de la entrega, ejecutó un saludo formal antes de continuar su ruta.

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La secuencia, que Burnett compartió en Facebook, pronto captó la atención de vecinos y desconocidos. “Este es el tipo de cosas que restauran la fe en las personas”, escribió la propietaria, quien describió el momento como uno de los más conmovedores que presenció en mucho tiempo.

Un repartidor de Amazon realizó un gesto con la bandera estadounidense en una casa de Bullitt County, Kentucky, y conmovió a una familia militar (Captura CBS News)

El gesto tuvo un significado especial para la familia Burnett: su esposo es veterano y dos de sus sobrinos también sirvieron en las Fuerzas Armadas.

Una familia marcada por el servicio militar

“La bandera estadounidense no es simplemente una decoración en nuestro porche; representa sacrificio, servicio, libertad y a las personas que amamos y han vestido el uniforme”, explicó Ange en su publicación.

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Para quienes se preguntan qué ocurrió exactamente, la familia Burnett recibió la visita de un repartidor que, tras dejar el paquete, notó que la bandera estaba torcida.

Decidió detenerse, arreglarla y ofrecerle un saludo militar, en un acto que la familia consideró una muestra de respeto y reconocimiento a su historia y valores.

La búsqueda del repartidor y el reconocimiento público

Las cámaras de seguridad captaron que el repartidor de Amazon desenredó la bandera estadounidense del porche después de entregar un paquete (Captura CBS News)

El video, que rápidamente se viralizó, motivó a la familia a pedir ayuda a la comunidad para identificar al repartidor y agradecerle personalmente.

“Gracias por tomarte esos momentos extra. Gracias por tratar nuestra bandera con tanto respeto”, escribió Burnett, con la esperanza de que el mensaje pudiera llegar hasta el protagonista del gesto.

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El caso despertó numerosas reacciones, muchas de ellas centradas en la importancia de los pequeños gestos cotidianos y el impacto que pueden tener en quienes los presencian.

Para la familia Burnett, el saludo a la bandera fue mucho más que un acto simbólico: representó una conexión directa con el sacrificio y la entrega de quienes han servido en el ejército, y renovó su confianza en la amabilidad de los desconocidos.