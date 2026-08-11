Los préstamos para comprar automóviles en EE. UU. alcanzaron un máximo histórico en el segundo trimestre

Los préstamos para automóviles en EE. UU. alcanzaron USD 211.000 millones en el segundo trimestre, un máximo histórico nominal según la Reserva Federal de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hogares de Estados Unidos elevaron entre abril y junio la toma de préstamos para automóviles hasta USD 211.000 millones, mientras la morosidad total bajó de 4,8% a 4,7%, según el informe trimestral sobre deuda y crédito de los hogares de la Reserva Federal de Nueva York citado por Reuters.

El reporte indicó que la deuda total de los consumidores retrocedió levemente hasta USD 18,8 billones. Ese descenso, explicó la institución, respondió a un cambio en la forma de informar los datos hipotecarios, por lo que la baja del segundo trimestre debería compensarse con un aumento similar en el próximo reporte.

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Según la lectura de la Reserva Federal de Nueva York, la baja de la morosidad general indica que, en promedio, la situación financiera de los hogares siguió siendo firme. Esa conclusión convive con ingresos reales debilitados y con la incógnita que, de acuerdo con economistas y autoridades monetarias citados en la nota, sigue abierta: en qué momento el alza de precios más rápida que los ingresos empezará a traducirse en una tensión más visible sobre el consumo o la deuda.

La mejora en los atrasos apareció al mismo tiempo que siguieron creciendo los saldos de tarjetas de crédito y de préstamos hipotecarios.

Préstamos con garantía hipotecaria

Los préstamos con garantía hipotecaria aumentaron junto con USD 19.000 millones en patrimonio neto de las viviendas, en una tendencia asociada a tasas hipotecarias elevadas (REUTERS/Shannon Stapleton)

Según investigadores de la Reserva Federal de Nueva York, el patrimonio neto vinculado a las viviendas aumentó en USD 19.000 millones.

Para la institución, el incremento en préstamos con garantía hipotecaria formó parte de una tendencia de cuatro años que economistas interpretaron como una sustitución: propietarios de mayor edad recurrieron a ese instrumento para evitar las tasas hipotecarias elevadas que implicaría una refinanciación completa.

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El informe también precisó que el récord en financiamiento para automóviles fue nominal, sin ajuste por inflación. En ese marco, recordó que durante 2021, en plena pandemia de COVID-19, el aumento de las compras de vehículos también había llevado los préstamos trimestrales para autos a alrededor de USD 200.000 millones, en un contexto de precios más altos.

Tarjetas de crédito y morosidad

La Reserva Federal de Nueva York indicó que las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito siguieron altas frente al período previo a la pandemia, aunque mostraron estabilización desde 2024 (AP Foto/Nam Y. Huh/Archivo)

En una entrada de blog que acompañó al informe, economistas de la Reserva Federal de Nueva York señalaron que las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito continuaron elevadas frente al período previo a la pandemia, aunque mostraron señales de estabilización.

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En su análisis, el punto central no estuvo en la foto del saldo impago acumulado, sino en el flujo trimestral de cuentas que entran en mora.

Ese flujo subió tras la pandemia y se mantuvo estable durante cerca de dos años. Los investigadores destacaron que, al medir cómo están hoy los hogares, el ritmo de mora en tarjetas siguió siendo alto, pero “se ha mantenido bastante estable desde 2024”, con cerca del 7% de los saldos entrando en mora de un trimestre a otro.

La proporción de deuda de tarjetas con más de 90 días de atraso pasó de 7,6% a fines de 2022 a 12,8% a comienzos de este año, un salto que había encendido alertas sobre un deterioro en las finanzas familiares.

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Sin embargo, el análisis más detallado de los datos, según la propia institución, mostró otra dinámica: el aumento de esa proporción obedeció a que los prestamistas conservaron durante más tiempo en sus balances “deudas antiguas y canceladas”, y no a “un empeoramiento fundamental en la incidencia de la morosidad”.

Consumo y señales de datos privados

El consumo personal en Estados Unidos creció 3,2% en el segundo trimestre y el gasto con tarjeta de crédito subió 4,3% en julio, según datos citados de la Reserva Federal de Nueva York y Bank of America Institute (AP Foto/David Zalubowski)

El reporte de la Reserva Federal de Nueva York se conoció en un contexto en el que el gasto de los consumidores siguió sosteniendo la actividad, de acuerdo con las cifras citadas en la nota.

El consumo personal creció 3,2% en el segundo trimestre, una recuperación frente al débil avance del primer trimestre, y ayudó a evitar una desaceleración mayor del crecimiento económico general, que se ubicó en una tasa anual de 1,5%, por debajo del 2,1% previo.

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Un análisis del Bank of America Institute sobre datos de julio añadió otra señal en la misma dirección. Según ese estudio, el gasto con tarjeta de crédito, excluyendo gasolina, subió “4,3%”, incluso cuando empezaba a disiparse el impulso temporal asociado a eventos como la Copa Mundial de la FIFA.

El informe del Bank of America Institute también registró señales de “convergencia” entre distintos grupos de ingresos y una menor dinámica de economía en “K”.

El instituto concluyó: “La salud financiera de los consumidores parece sólida. A pesar de las presiones del costo de vida en sectores como la gasolina, el porcentaje de hogares que pagan sus facturas de tarjetas de crédito en su totalidad cada mes ha aumentado. Y hay pocos indicios de una aceleración en el uso de los ahorros por parte de los hogares”.

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