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Pensilvania demanda a TikTok por exponer a menores a contenido adulto y fomentar la adicción

El fiscal general Dave Sunday presentó una denuncia en el condado de Allegheny y sostuvo que la aplicación minimizó la presencia de materiales explícitos para sostener la calificación 13+ en las tiendas

La demanda contra TikTok sostiene que la plataforma falseó la frecuencia de materiales de temática adulta para obtener una clasificación de edad de 13+ en tiendas de aplicaciones (Archivo/EFE/EPA/HAYOUNG JEON)
La demanda contra TikTok sostiene que la plataforma falseó la frecuencia de materiales de temática adulta para obtener una clasificación de edad de 13+ en tiendas de aplicaciones (Archivo/EFE/EPA/HAYOUNG JEON)
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El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, demandó a TikTok por exponer a menores a contenido para adultos y por usar funciones adictivas, con el objetivo de que la plataforma informe con claridad en las tiendas de aplicaciones y tome medidas para proteger a los niños.

La denuncia, presentada ante el Tribunal de Causas Comunes del condado de Allegheny, sostiene que la empresa falseó con qué frecuencia aparecen en la plataforma materiales de temática adulta para obtener una clasificación de edad de 13+ en las tiendas de aplicaciones.

Según informó NBC Philadelphia, medio local de Filadelfia, la demanda afirma que en TikTok aparecen con frecuencia contenidos sexuales y desnudos, lenguaje vulgar y humor grosero, temas maduros y sugerentes, además de consumo y referencias a alcohol, tabaco y drogas.

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Sunday presentó públicamente la demanda el martes y vinculó la decisión con encuentros teenTALK del último ciclo escolar, en los que, según afirmó, escuchó a estudiantes que se sienten atrapados en TikTok.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, demandó a TikTok por exponer a menores a contenido para adultos y por usar funciones adictivas (Captura NBC Philadelphia)
El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, demandó a TikTok por exponer a menores a contenido para adultos y por usar funciones adictivas (Captura NBC Philadelphia)

“TikTok ha construido su imperio sobre un modelo de adicción a cualquier costo, y expandió ese imperio mediante engaños sobre qué tipo de contenido pueden ver los niños”, afirmó el fiscal general.

Añadió: “Esto no es una acusación contra la tecnología moderna ni una reprensión a las redes sociales en su conjunto; es una acción para exigir responsabilidades a una empresa que valora los dólares por encima del bienestar mental”.

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Lo que plantea la denuncia sobre el desplazamiento infinito y el tiempo de uso

La denuncia de Pensilvania sostiene que TikTok obtiene beneficios cuanto más tiempo pasan los usuarios desplazándose por la plataforma y generando ingresos publicitarios para la empresa. En ese marco, apunta contra el sistema de desplazamiento continuo.

“El desplazamiento infinito obliga a los usuarios jóvenes a pasar más tiempo en la plataforma al hacer difícil desconectarse”, dice la demanda citada por NBC Philadelphia.

El escrito añade que la empresa conoce la naturaleza adictiva de ese diseño y también las salvaguardas que podría aplicar para proteger a los niños, pero optó por no hacerlo.

TikTok respondió a una consulta de NBC Philadelphia, medio local de Filadelfia, con un comunicado en el que rechazó los argumentos de la acción judicial.

Un portavoz dijo: “Esta demanda se basa en afirmaciones engañosas e inexactas e ignora deliberadamente las medidas concretas de seguridad que TikTok ha implementado voluntariamente para apoyar el bienestar de nuestra comunidad”.

La empresa agregó que las cuentas de adolescentes incluyen 50 ajustes preestablecidos de seguridad, privacidad y protección, y que las herramientas Family Pairing permiten a los padres controlar directamente el tiempo de pantalla y los filtros de contenido.

El escrito sostiene que TikTok buscó eludir los controles parentales de Apple al calificar su aplicación primero como 12+ y después como 13+ (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)
El escrito sostiene que TikTok buscó eludir los controles parentales de Apple al calificar su aplicación primero como 12+ y después como 13+ (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Qué cambia en esta nueva ofensiva judicial y qué dicen las fuentes consultadas

El caso en TikTok se inscribe en una ofensiva más amplia: otros estados de Estados Unidos también empezaron a apuntar contra empresas de redes sociales con enfoques legales similares.

Peter Ormerod, profesor de la Universidad de Villanova, explicó al medio que durante mucho tiempo abundaron las demandas basadas en situaciones como “mi hijo o yo vimos algo perturbador en redes sociales”, pero que esas teorías jurídicas “casi de manera uniforme” no tuvieron éxito.

Ormerod señaló que esta nueva clase de demandas consiguió mejores resultados que las anteriores. “Si finalmente eso derivará en un grado importante de rendición de cuentas para estas plataformas es algo que nadie puede asegurar; ese tipo de cuestión se resolverá en tribunales de todo el país”, afirmó.

La Pennsylvania Family Support Alliance, organización estatal dedicada a la prevención del maltrato infantil, respaldó la necesidad de revisar cómo se protege a los menores en entornos digitales.

En una declaración, sostuvo que los padres deben tener un papel en la creación de ambientes digitales saludables para sus hijos, pero advirtió que la demanda también plantea preguntas sobre cómo se espera que evalúen cada detalle de una plataforma para tomar decisiones informadas.

La organización agregó que una clasificación por edad no equivale a una evaluación de adecuación para el desarrollo y que la tecnología utilizada por un niño debe estar diseñada teniendo en cuenta su desarrollo.

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