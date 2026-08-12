Quiénes pueden recibir Extra Help de Medicare en 2026 y cuánto dinero pueden ahorrar en sus medicamentos

Medicare Extra Help reduce el costo de los medicamentos recetados de la Parte D para personas con ingresos y recursos limitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El programa federal Medicare Extra Help reduce el costo de los medicamentos para personas con ingresos y recursos limitados y, en 2026, puede llevar a USD 0 la prima y el deducible de la Parte D para quienes califican, según CBS News.

Extra Help limita el gasto en farmacias adheridas de quienes califican: en la mayoría de los casos, el beneficiario paga hasta USD 5,10 por medicamentos genéricos y USD 12,65 por los de marca.

Según la situación de cada persona con Medicaid o su nivel de ingresos, esos montos pueden ser aún menores. Además, quienes reciben Extra Help no deben abonar el recargo por inscripción tardía en la Parte D mientras mantengan la asistencia.

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El acceso puede ser automático o depender de ingresos y recursos

El programa Extra Help no cubre los costos médicos de las Partes A y B de Medicare y se aplica solo a medicamentos recetados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas califican de forma automática. Ese grupo incluye a quienes reciben todos los beneficios de Medicaid, obtienen ayuda de un Programa de Ahorros de Medicare para pagar las primas de la Parte B o cobran beneficios del Ingreso Suplementario de Seguridad, conocido como SSI.

En esos casos, por lo general, no hace falta presentar una solicitud separada para acceder al beneficio. El programa se activa por la condición previa del beneficiario dentro de esos esquemas de ayuda.

Otras personas pueden calificar según sus ingresos anuales y sus recursos financieros. De acuerdo con la publicación, el límite de ingresos para 2026 es de USD 23.940 para una persona sola y de USD 32.460 para parejas casadas.

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El límite de recursos es de USD 18.090 para individuos y de USD 36.100 para matrimonios. El medio precisó que en Alaska y Hawái rigen umbrales de ingresos distintos.

Entre los recursos que suelen contarse para determinar la elegibilidad figuran el dinero en cuentas corrientes y de ahorro, acciones, bonos, fondos mutuos y cuentas de jubilación.

En 2026, Medicare Extra Help puede llevar a USD 0 la prima y el deducible de la Parte D para quienes califican (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vivienda principal, un vehículo, los artículos del hogar, las pertenencias personales y otros activos determinados, por lo general, no se incluyen en ese cálculo.

Una vez que el beneficiario alcanza el umbral de gasto de bolsillo de USD 2.100, no paga nada por el resto del año por las recetas cubiertas de esa parte de Medicare.

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Medigap no reemplaza la ayuda para medicamentos

La asistencia, de todos modos, no resuelve todos los costos que puede enfrentar una persona con Medicare. El Medicare Original todavía puede dejar deducibles, copagos y coseguros a cargo del paciente y no tiene un máximo anual de gasto de bolsillo para los servicios cubiertos por las Partes A y B.

Frente a ese escenario, CBS News señaló que el seguro suplementario de Medicare, conocido como Medigap, puede ayudar a cubrir parte de esos gastos.

Estas pólizas, vendidas por aseguradoras privadas, pueden hacerse cargo de algunos o de todos los coseguros de las Partes A y B, ciertos deducibles y otros gastos elegibles, según el plan.

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Algunas personas acceden automáticamente a Extra Help si reciben Medicaid, un Programa de Ahorros de Medicare o beneficios del SSI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos instrumentos no son intercambiables. Extra Help está diseñado para bajar el costo de los medicamentos de la Parte D en beneficiarios que cumplen requisitos financieros, mientras que Medigap se enfoca en gastos que deja el Medicare Original y, en las pólizas que hoy se venden, por lo general, no incluye cobertura de medicamentos recetados.

Eso significa que una persona puede encontrar valor en ambos esquemas al mismo tiempo. Alguien que califica para Extra Help puede usar esa asistencia para reducir gastos elegibles de la Parte D y, al mismo tiempo, mantener una póliza de Medigap para bajar ciertos costos de las Partes A y B.

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