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Alerta en Occidente: Corea del Norte disparó un nuevo misil a pocos días de las maniobras militares entre EEUU y Seúl

El proyectil fue lanzado desde Wonsan y cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón

Corea del Norte lanzó un proyectil hacia el mar frente a su costa oriental antes de los ejercicios militares de Corea del Sur y Estados Unidos. (AFP)
Corea del Norte lanzó un proyectil hacia el mar frente a su costa oriental antes de los ejercicios militares de Corea del Sur y Estados Unidos. (AFP)
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El régimen de Corea del Norte volvió a poner a prueba su arsenal balístico con el lanzamiento de un proyectil hacia el mar frente a su costa oriental, en una nueva demostración de fuerza realizada pocos días antes del inicio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos. El disparo fue detectado durante la madrugada de este miércoles por las autoridades surcoreanas y japonesas, que activaron sus mecanismos de vigilancia y coordinación.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur situó el lanzamiento alrededor de las 6:00 de la mañana desde las inmediaciones de Wonsan, una zona costera del este norcoreano utilizada en anteriores pruebas de armamento. Las autoridades no identificaron el modelo exacto del misil ni ofrecieron detalles sobre su trayectoria, velocidad o alcance.

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Japón también confirmó la detección del proyectil y estableció que terminó cayendo en aguas situadas fuera de su zona económica exclusiva. No se reportaron daños relacionados con el lanzamiento.

Seúl elevó el nivel de observación militar después del disparo y mantuvo sus fuerzas preparadas ante la posibilidad de que Corea del Norte efectuara nuevas pruebas. La coordinación con Estados Unidos y Japón también fue reforzada para intercambiar los datos obtenidos por los sistemas de detección de los tres países.

Pyongyang considera que las maniobras de Corea del Sur y Estados Unidos preparan una invasión, mientras Washington y Seúl afirman que tienen un carácter defensivo. (KCNA via REUTERS)
Pyongyang considera que las maniobras de Corea del Sur y Estados Unidos preparan una invasión, mientras Washington y Seúl afirman que tienen un carácter defensivo. (KCNA via REUTERS)

El lanzamiento ocurre en vísperas de Ulchi Freedom Shield, el ejercicio anual que Corea del Sur y Estados Unidos tienen previsto desarrollar entre el 17 y el 27 de agosto. Las maniobras están destinadas a mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a las amenazas militares que enfrenta la península, con la participación de unos 18.000 soldados surcoreanos.

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Para Pyongyang, estos entrenamientos representan una amenaza directa. El régimen de Kim Jong-un sostiene desde hace años que las maniobras aliadas constituyen una preparación para una eventual invasión. Washington y Seúl, en cambio, sostienen que el objetivo es “defensivo” y que las actividades buscan aumentar la capacidad de ambos países para responder ante una agresión.

La cercanía temporal entre el lanzamiento y los ejercicios vuelve a poner de manifiesto un patrón que se ha repetido en anteriores ocasiones: Corea del Norte suele acompañar los grandes movimientos militares de sus vecinos con pruebas de misiles y advertencias contra Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

También cuestionó la reciente estrategia militar japonesa y el aumento de su gasto en defensa.

La nueva prueba también se produce después de otro lanzamiento efectuado la semana pasada. En esa ocasión, las fuerzas surcoreanas detectaron un misil balístico de corto alcance dirigido hacia el mar. La sucesión de ensayos muestra que Pyongyang mantiene activo su programa de desarrollo de armas pese a la ausencia de negociaciones sustanciales con Washington.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ubicó la prueba de misil cerca de Wonsan, una zona usada por Corea del Norte en ensayos anteriores.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ubicó la prueba de misil cerca de Wonsan, una zona usada por Corea del Norte en ensayos anteriores.

Las conversaciones entre Kim Jong-un y Donald Trump quedaron estancadas en 2019, principalmente por las diferencias sobre el alivio de las sanciones internacionales y el futuro del programa nuclear norcoreano. Desde entonces, el régimen ha continuado ampliando y probando distintos sistemas, mientras las vías diplomáticas permanecen bloqueadas.

Este martes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que Rusia utilizó un misil balístico norcoreano durante un ataque contra una planta siderúrgica en Zaporizhia que dejó siete trabajadores muertos. Esa acusación sitúa las capacidades desarrolladas por Pyongyang en un escenario que trasciende la península y refuerza la atención internacional sobre la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia.

Mientras Seúl, Washington y Tokio mantienen la vigilancia, el nuevo lanzamiento agrega presión a una región donde cualquier prueba de misiles puede elevar rápidamente el nivel de alerta. Las autoridades surcoreanas indicaron que continuarán monitoreando la actividad norcoreana y permanecen preparadas para responder ante eventuales lanzamientos adicionales.

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