“Aprendí que ser líder es no perder la calma”, dijo Anya Taylor-Joy sobre su debut como productora ejecutiva en Lucky

Anya Taylor-Joy protagoniza Lucky, el nuevo thriller de Apple TV , y debuta como productora ejecutiva de la serie

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Anya Taylor-Joy protagoniza Lucky, el nuevo thriller de Apple TV+, y debuta allí como productora ejecutiva. En una entrevista con ELLE, la actriz repasó el rodaje de la serie, su carrera reciente y aspectos de su vida personal.

La conversación tuvo lugar en Londres, en un piso de Soho House durante una ola de calor de 35°C. Taylor-Joy llegó directo del estudio de This Morning, donde había estado promocionando la serie. Dos días antes había volado desde Nueva York, donde asistió a la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden. “Fue maravilloso”, le dijo a ELLE, y no agregó nada más.

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Lucky es una serie de 7 episodios que sigue a una mujer que huye, literalmente, desde el casino Caesars Palace de Las Vegas hasta las costas de Big Sur, en California, después de que un robo de USD 10 millones se tuerce. El proyecto llegó a Taylor-Joy cuando Reese Witherspoon le envió una copia de la novela homónima de Marissa Stepley y le propuso sumarse.

La actriz, según detalló ELLE, fue más allá de la actuación: cofundó la compañía productora Lady Killer en 2024 y llevó el proyecto adelante desde ese rol. “Aprendí que ser líder es no perder la calma. No es tu trabajo entrar en pánico; es tu trabajo encontrar soluciones y tranquilizar a los demás”, dijo.

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El elenco que acompaña a Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy nació en Miami, creció en Buenos Aires y llegó a Londres a los seis años antes de iniciar su camino hacia Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Junto a Taylor-Joy en el reparto están Annette Bening como la jefa de la mafia, Timothy Olyphant como el padre de Lucky, Aunjanue Ellis-Taylor como una agente del FBI, y Drew Starkey como el interés amoroso. Fue una escena de la película Queer, de Luca Guadagnino, la que convenció a Taylor-Joy de que Starkey era el indicado.

“Vi eso y pensé: ese chico, lo necesitamos”, declaró ante ELLE. Starkey describió a su coprotagonista como “increíblemente generosa” en escena y como la colaboradora perfecta detrás de cámara.

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Jonathan Tropper, creador y cocreador y showrunner de la serie, también elogió a la actriz. “Lucky es complicada. Valiente y asustada, rota pero esperanzada, y todo eso envuelto en una inteligencia innata”, dijo Tropper en declaraciones recogidas por ELLE. “Cuando ves a Anya en el papel, nunca dudas de que Lucky es la persona más inteligente de la sala”, añadió.

Taylor-Joy llegó a los 30 años con la intensidad que muestra en pantalla. La fiesta de cumpleaños, organizada en dos días, reunió a 200 personas un miércoles en Los Ángeles bajo el nombre Spectral Spring: vestidos largos blancos, coronas de flores y techno duro hasta las 13.30 del día siguiente.

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Lucky adapta la novela de Marissa Stapley y narra la fuga de una mujer tras un robo de USD 10 millones que falla entre Las Vegas y Big Sur

Dos horas de sueño después, estaba en Coachella. “El término medio es la muerte”, le dijo a su madre de pequeña, según recordó con una carcajada. “Creo que ella intentaba hablarme de equilibrio”, agregó.

De Buenos Aires a Hollywood

Nacida en Miami y criada en Buenos Aires (es la menor de seis hermanos, cuatro de ellos del matrimonio anterior de su padre argentino-escocés), Taylor-Joy llegó a Londres a los seis años y se negó a aprender inglés durante meses, mientras sufría acoso escolar.

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El giro llegó a los 16, cuando la representante Sarah Doukas —quien descubrió a Kate Moss— la abordó mientras paseaba a su perro frente a Harrods, en Knightsbridge. Taylor-Joy aceptó el modelaje solo porque intuía que podría abrirle la puerta a la actuación. Una conversación en un rodaje con el actor Allen Leech, de Downton Abbey, la llevó hasta el agente que impulsó su carrera.

Su filmografía desde entonces abarca registros muy distintos: el terror independiente de La bruja (2015) de Robert Eggers, el fenómeno de Gambito de dama (Netflix, 2020) que le valió un Globo de Oro, y los papeles en El Hombre del Norte, El Menú, Furiosa y un cameo en Dune: Parte Dos, todo en el período 2022 a 2024.

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Anya Taylor-Joy está casada con Malcolm McRae, es embajadora global de Dior desde 2021 y se alejó de las redes sociales por su salud mental (Warner Bros.)

A fin de año regresará como Alia Atreides en la tercera entrega de Dune, junto a Zendaya y Timothée Chalamet. Este verano también se confirmó su incorporación al reparto de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Además, desarrolla la adaptación de How to Kill Your Family, de Bella Mackie, para Netflix, con filmación próxima a comenzar.

Su vida fuera de cámara

En el plano personal, Taylor-Joy está casada desde 2022 con el músico Malcolm McRae, integrante de la banda More. Se conocieron en un estudio de grabación y descubrieron que compartían cumpleaños: el 16 de abril. “No quiero sonar presumida, pero lo quiero muchísimo”, dijo ante ELLE. “Tener un mejor amigo que recorre la vida contigo me dio una seguridad que jamás soñé tener”, agregó.

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Desde 2021 es embajadora global de Dior, marca con la que asistió al desfile crucero 2027 junto a McRae. En cuanto a las redes sociales, lleva un tiempo deliberadamente alejada. “Hice maravillas por mi salud mental”, aseguró. “Me gusta estar plenamente presente”, concluyó.