Sysco dejó de vender lechuga mexicana en EE. UU. por brote de parásito: más de 11.000 afectados y dos muertes en Michigan

Sysco suspendió la compra de lechuga iceberg de México y la reemplazó por producto cultivado en Estados Unidos por el brote multiestatal de ciclosporiasis (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

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Sysco suspendió la compra de lechuga iceberg de México y la reemplazó por producto cultivado en Estados Unidos mientras autoridades federales investigan un brote multiestatal de ciclosporiasis vinculado a ese alimento, en un contexto en el que Michigan reportó dos muertes y al menos 11.234 contagios.

La medida fue confirmada el martes por el director ejecutivo de Sysco, Kevin Hourican, mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos investigan la cadena de suministro asociada al brote, que fue vinculado a lechuga iceberg procedente del centro de México.

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La dimensión del brote quedó expuesta en Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que la enfermedad afectó a por lo menos 11.234 personas.

Las autoridades señalaron que la evidencia apunta a la lechuga o a hojas para ensalada como posible origen, aunque advirtieron que otros alimentos todavía no fueron descartados.

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Michigan reportó dos muertes y al menos 11.234 contagios en un brote de ciclosporiasis que las autoridades vinculan a lechuga o hojas para ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según FOX Business, la pesquisa también alcanza al proveedor de lechuga de Taco Bell, en un escenario en el que consumidores de cuatro estados fueron instados a evitar la lechuga rallada.

El caso bajo revisión fue asociado a lechuga iceberg procedente del centro de México a través de Taylor Farms de Mexico.

La operación estadounidense de Taylor Farms retiró de forma voluntaria ciertos productos de lechuga iceberg vendidos bajo las marcas Taylor Fresh Foods y Marketside.

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La empresa sostuvo que la FDA no identificó un resultado positivo confirmado para Cyclospora después de lo que describió como un falso positivo informado por la agencia.

Aun así, Sysco dijo que el mes pasado dejó de vender y distribuir la lechuga afectada y retiró voluntariamente los productos impactados antes de que Taylor Farms anunciara su propia medida.

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La FDA y los CDC investigan la cadena de suministro de la lechuga iceberg vinculada al brote asociado al centro de México (REUTERS/Nathan Howard)

Sysco cambió de origen de abastecimiento para cubrir la demanda

Hourican dijo a Reuters que la compañía ya no compra lechuga iceberg a ese proveedor ni a México. “No estamos comprando lechuga iceberg de ellos, y no la estamos comprando de México”, afirmó.

El ejecutivo agregó que la distribuidora intenta ampliar sus alternativas de abastecimiento. “En la medida en que podamos diversificar aún más nuestras compras, es algo en lo que estamos trabajando activamente”, señaló al medio.

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Sysco explicó que ahora adquiere lechuga iceberg cultivada en Estados Unidos y que logró cubrir sus necesidades de suministro pese al brote.

Hourican describió a Taylor Farms como el mayor productor del sector y explicó que sustituir por completo ese volumen de compras no puede resolverse de un día para otro.

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“Es una operación de alta calidad y gran integridad, pero tuvimos que tomar medidas”, dijo. “Hemos trasladado el origen del producto fuera de ellos en la medida en que podemos. Como son realmente muy grandes, no se puede apagar eso de un día para otro”.

Taylor Farms de Mexico quedó bajo revisión por la lechuga iceberg y su operación en Estados Unidos retiró productos vendidos como Taylor Fresh Foods y Marketside (REUTERS/Nathan Howard)

La ciclosporiasis puede durar semanas o meses sin tratamiento

De acuerdo con los CDC, la ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. La infección suele provocar diarrea acuosa, a menudo “explosiva”, y puede prolongarse durante semanas o incluso meses si no se trata.

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El organismo agregó que entre los síntomas también figuran calambres abdominales intensos, distensión, náuseas, fatiga y una pérdida de peso importante.

Las autoridades sanitarias remarcaron que, en general, no se considera una enfermedad potencialmente mortal y que las muertes asociadas son infrecuentes en Estados Unidos.

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En Michigan, los funcionarios de salud indicaron que las dos personas fallecidas presentaban afecciones de base importantes, que pudieron haberse agravado por la ciclosporiasis y la deshidratación.

La publicación informó que, por ahora, los investigadores no identificaron un tipo específico de producto, cultivador o proveedor como responsable definitivo del brote.