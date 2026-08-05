Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Sysco dejó de vender lechuga mexicana en EE. UU. por brote de parásito: más de 11.000 afectados y dos muertes en Michigan

La distribuidora sustituyó el abastecimiento con cultivo local tras la pesquisa federal por ciclosporiasis ligada a iceberg del centro mexicano, mientras autoridades sanitarias revisan la trazabilidad y mantienen alertas en varios estados

Sysco suspendió la compra de lechuga iceberg de México y la reemplazó por producto cultivado en Estados Unidos por el brote multiestatal de ciclosporiasis (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Sysco suspendió la compra de lechuga iceberg de México y la reemplazó por producto cultivado en Estados Unidos por el brote multiestatal de ciclosporiasis (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Guardar

Sysco suspendió la compra de lechuga iceberg de México y la reemplazó por producto cultivado en Estados Unidos mientras autoridades federales investigan un brote multiestatal de ciclosporiasis vinculado a ese alimento, en un contexto en el que Michigan reportó dos muertes y al menos 11.234 contagios.

La medida fue confirmada el martes por el director ejecutivo de Sysco, Kevin Hourican, mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos investigan la cadena de suministro asociada al brote, que fue vinculado a lechuga iceberg procedente del centro de México.

PUBLICIDAD

La dimensión del brote quedó expuesta en Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que la enfermedad afectó a por lo menos 11.234 personas.

Las autoridades señalaron que la evidencia apunta a la lechuga o a hojas para ensalada como posible origen, aunque advirtieron que otros alimentos todavía no fueron descartados.

PUBLICIDAD

Cuatro organismos de forma circular, uno con tonalidades rosadas y moradas en su interior, se observan sobre un fondo de color azul turquesa.
Michigan reportó dos muertes y al menos 11.234 contagios en un brote de ciclosporiasis que las autoridades vinculan a lechuga o hojas para ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según FOX Business, la pesquisa también alcanza al proveedor de lechuga de Taco Bell, en un escenario en el que consumidores de cuatro estados fueron instados a evitar la lechuga rallada.

El caso bajo revisión fue asociado a lechuga iceberg procedente del centro de México a través de Taylor Farms de Mexico.

La operación estadounidense de Taylor Farms retiró de forma voluntaria ciertos productos de lechuga iceberg vendidos bajo las marcas Taylor Fresh Foods y Marketside.

La empresa sostuvo que la FDA no identificó un resultado positivo confirmado para Cyclospora después de lo que describió como un falso positivo informado por la agencia.

Aun así, Sysco dijo que el mes pasado dejó de vender y distribuir la lechuga afectada y retiró voluntariamente los productos impactados antes de que Taylor Farms anunciara su propia medida.

La FDA y los CDC investigan la cadena de suministro de la lechuga iceberg vinculada al brote asociado al centro de México (REUTERS/Nathan Howard)
La FDA y los CDC investigan la cadena de suministro de la lechuga iceberg vinculada al brote asociado al centro de México (REUTERS/Nathan Howard)

Sysco cambió de origen de abastecimiento para cubrir la demanda

Hourican dijo a Reuters que la compañía ya no compra lechuga iceberg a ese proveedor ni a México. “No estamos comprando lechuga iceberg de ellos, y no la estamos comprando de México”, afirmó.

El ejecutivo agregó que la distribuidora intenta ampliar sus alternativas de abastecimiento. “En la medida en que podamos diversificar aún más nuestras compras, es algo en lo que estamos trabajando activamente”, señaló al medio.

Sysco explicó que ahora adquiere lechuga iceberg cultivada en Estados Unidos y que logró cubrir sus necesidades de suministro pese al brote.

Hourican describió a Taylor Farms como el mayor productor del sector y explicó que sustituir por completo ese volumen de compras no puede resolverse de un día para otro.

“Es una operación de alta calidad y gran integridad, pero tuvimos que tomar medidas”, dijo. “Hemos trasladado el origen del producto fuera de ellos en la medida en que podemos. Como son realmente muy grandes, no se puede apagar eso de un día para otro”.

Taylor Farms de Mexico quedó bajo revisión por la lechuga iceberg y su operación en Estados Unidos retiró productos vendidos como Taylor Fresh Foods y Marketside (REUTERS/Nathan Howard)
Taylor Farms de Mexico quedó bajo revisión por la lechuga iceberg y su operación en Estados Unidos retiró productos vendidos como Taylor Fresh Foods y Marketside (REUTERS/Nathan Howard)

La ciclosporiasis puede durar semanas o meses sin tratamiento

De acuerdo con los CDC, la ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. La infección suele provocar diarrea acuosa, a menudo “explosiva”, y puede prolongarse durante semanas o incluso meses si no se trata.

El organismo agregó que entre los síntomas también figuran calambres abdominales intensos, distensión, náuseas, fatiga y una pérdida de peso importante.

Las autoridades sanitarias remarcaron que, en general, no se considera una enfermedad potencialmente mortal y que las muertes asociadas son infrecuentes en Estados Unidos.

En Michigan, los funcionarios de salud indicaron que las dos personas fallecidas presentaban afecciones de base importantes, que pudieron haberse agravado por la ciclosporiasis y la deshidratación.

La publicación informó que, por ahora, los investigadores no identificaron un tipo específico de producto, cultivador o proveedor como responsable definitivo del brote.

Temas Relacionados

FDAVerdurasParásitosEstados UnidosMéxicoEstados Unidos NoticiasCiclosporiasis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 25 millones de jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en EE. UU., según un estudio

El salto en los precios de alquiler y compra deja a empleados sin margen para independizarse y revierte la tendencia prepandemia

Más de 25 millones de jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en EE. UU., según un estudio

Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para este popular destino europeo citando delitos y disturbios civiles

Las autoridades consulares recomiendan permanecer alerta en estaciones de tren, zonas turísticas y eventos multitudinarios, además de evitar manifestaciones y seguir la información oficial

Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para este popular destino europeo citando delitos y disturbios civiles

Cómo unos agentes corruptos convirtieron una red nacional de cámaras en una herramienta de acoso

Una investigación revela que agentes usaron lectores de matrículas para seguir rutinas privadas y acosar a mujeres, mientras la empresa que provee esta tecnología crece con miles de comunidades conectadas

Cómo unos agentes corruptos convirtieron una red nacional de cámaras en una herramienta de acoso

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

El informe destaca el auge de la ciberseguridad, la defensa y la tecnología médica como motores de su acelerado crecimiento económico

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Nueva York legaliza la muerte asistida para enfermos terminales

Desde este 5 de agosto, se suma como el estado 13 de EE. UU. en autorizar recetas médicas voluntarias para pacientes sin opción de cura. Todos los detalles y condiciones de la nueva legislación

Nueva York legaliza la muerte asistida para enfermos terminales

TECNO

Qué es la “Rappi Mafia” y cómo impulsa startups en América Latina: desde energía hasta ciberseguridad

Qué es la “Rappi Mafia” y cómo impulsa startups en América Latina: desde energía hasta ciberseguridad

Dow Jones Best-in-Class: top 4 de las empresas tecnológicas de computadoras, Acer volvió

Así es el cable submarino de Google que cruza el Atlántico para unir Europa y Estados Unidos

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

ENTRETENIMIENTO

Quién es quién en “Moria”, la serie argentina que llega en agosto

Quién es quién en “Moria”, la serie argentina que llega en agosto

Alice Oseman sobre el final de Heartstopper: "No creo que le diga un adiós definitivo"

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

Brooklyn Beckham promete “proteger siempre” a Nicola Peltz al celebrar su aniversario de renovación de votos

Cambian otra vez la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs tras pelea en prisión

MUNDO

Corea del Norte despliega una unidad de misiles balísticos en Rusia para atacar Ucrania

Corea del Norte despliega una unidad de misiles balísticos en Rusia para atacar Ucrania

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, regresará al país pese a la sentencia de muerte

El petróleo cerró casi sin cambios mientras el mercado espera un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Cabras con dientes dorados, un papa exiliado y 11 habitantes: así nació el reino habitado más pequeño del mundo en una isla de Cerdeña

Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita