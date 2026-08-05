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Ciudades de EE. UU. exigen a la FIFA millones de dólares prometidos por ser sede del Mundial 2026

Un reporte de The Athletic reveló que ejecutivos de los comités organizadores aseguran haber recibido confirmaciones de la organización sobre “fondos legado” en reuniones internas, pero aún no recibieron el dinero

Las ciudades de Estados Unidos asumieron costos del Mundial 2026 en seguridad, transporte, logística y operaciones, mientras FIFA concentró la mayor parte de los ingresos comerciales (REUTERS/Vincent Carchietta-Imagn Images).
Las ciudades de Estados Unidos asumieron costos del Mundial 2026 en seguridad, transporte, logística y operaciones, mientras FIFA concentró la mayor parte de los ingresos comerciales (REUTERS/Vincent Carchietta-Imagn Images).
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Las ciudades de Estados Unidos que recibieron partidos de la Copa Mundial 2026 reclaman a la FIFA millones de dólares que, según sus comités organizadores, el organismo les prometió y todavía no pagó.

De acuerdo con un informe de The Athletic, perteneciente a The New York Times, directivos de sedes anfitrionas aseguraron que la entidad repitió en reuniones internas que entregaría USD 1 millón a cada ciudad, aunque nunca lo anunció de forma pública.

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Las ciudades estadounidenses sede del torneo fueron Seattle, San Francisco Bay Area, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nueva York/Nueva Jersey, Miami y Boston.

Qué reclaman las ciudades anfitrionas

El antecedente surgió en 2025, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comunicó una contribución de USD 1 millón por ciudad para las 11 sedes estadounidenses del Mundial de Clubes. Ese dinero, presentado como aporte de legado, tenía como destino la construcción de mini canchas y el respaldo a proyectos sociales, precisó The Athletic.

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A partir de ese anuncio, las ciudades que iban a albergar encuentros del Mundial 2026 consultaron si recibirían el mismo monto por el evento deportivo de 39 días. Cuatro ejecutivos de comités anfitriones en Estados Unidos, citados por el medio bajo condición de anonimato, sostuvieron que la respuesta fue afirmativa y que integrantes de la cúpula de la organización reiteraron esa promesa en distintos encuentros.

Hasta el momento, esos pagos no se han concretado, lo que abrió pedidos de explicaciones por parte de varias sedes ante empleados de la FIFA.

El medio señaló que el conflicto coincide con el cierre de operaciones de los comités organizadores tras la finalización del torneo, una circunstancia que complica definir qué estructura jurídica debe recibir esos fondos. En otros casos, las sedes necesitan cerrar reportes contables ante autoridades locales sin certeza sobre si deben incluir esos ingresos.

Las ciudades de Estados Unidos que recibieron partidos del Mundial 2026 reclaman a la FIFA millones de USD por aportes de legado que, según sus comités organizadores, fueron prometidos y no pagados (REUTERS/Blake Dahlin-Imagn Images).
Las ciudades de Estados Unidos que recibieron partidos del Mundial 2026 reclaman a la FIFA millones de USD por aportes de legado que, según sus comités organizadores, fueron prometidos y no pagados (REUTERS/Blake Dahlin-Imagn Images).

El peso económico que asumieron los comités organizadores

Dos de los ejecutivos citados por The Athletic dijeron que les resulta difícil entender por qué una organización que reportó ingresos superiores a USD 15.000 millones en el ciclo 2023-2026 mantiene indefinido un desembolso de menor escala para ciudades que afrontaron una parte sustancial de los costos del campeonato. El presupuesto operativo de FIFA para el torneo rondó USD 2.700 millones.

El informe remarcó que los contribuyentes estadounidenses aportaron miles de millones de dólares para los costos directos e indirectos del Mundial 2026, que incluyeron gastos en seguridad, transporte, logística y operaciones.

FIFA concentró la mayor parte de los ingresos comerciales del evento deportivo, entre entradas, derechos de televisión, patrocinios, concesiones y estacionamiento, mientras que las ciudades absorbieron gran parte de los costos de movilidad, seguridad y operación, dentro y fuera de los estadios. Esa carga incluyó áreas de Fan Fest, aeropuertos y vehículos vinculados a la competencia.

Por ejemplo, el comité anfitrión de Kansas City informó que recibió USD 42,5 millones del estado de Missouri, USD 28 millones del estado de Kansas, USD 14,8 millones de la ciudad de Kansas City, Missouri, y USD 1,5 millones de otras fuentes públicas.

Esa suma llevó la inversión pública local a USD 86,8 millones. A eso se agregaron USD 59,52 millones en asistencia federal para seguridad y USD 13,3 millones en subsidios federales para transporte. También hubo aportes privados que el comité no divulgó.

Los comités anfitriones del Mundial 2026 pidieron precisiones a la FIFA sobre esos pagos mientras algunas sedes cierran operaciones y deben definir reportes contables (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images).
Los comités anfitriones del Mundial 2026 pidieron precisiones a la FIFA sobre esos pagos mientras algunas sedes cierran operaciones y deben definir reportes contables (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images).

Asimismo, Missouri resolvió eximir de impuestos estatales y locales a la venta de entradas de los partidos. De acuerdo con un análisis previo del propio The Athletic, esa decisión implicó resignar USD 15,6 millones, una cifra que podía ser mayor porque no incorporaba precios de hospitalidad.

Entre las obligaciones de las sedes también figuraron carriles especiales y escoltas policiales para invitados VIP designados por FIFA, costos de seis cifras para adaptar estadios sin marcas ajenas al torneo y USD 13 millones adicionales para garantizar que el estadio MetLife contara con un campo apto para la final del 19 de julio.

En su momento, la organización y las ciudades defendieron esos desembolsos con la expectativa de un impacto económico del turismo y los eventos. Incluso la FIFA promovió un informe que calculó una inyección de USD 30.500 millones en la economía estadounidense.

No obstante, de acuerdo con estimaciones de Bank of America, el impacto ha sido menor y se calculan aproximadamente USD 20.000 millones en el país. Al mismo tiempo, un informe de Bloomberg Intelligence sostiene que la FIFA podría alcanzar ingresos por USD 9.000 millones.

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