Más de 3.000 casos de un peligroso hongo resistente a medicamentos ya fueron detectados en 23 estados de EE. UU.

El brote de Candida auris se detectó en 23 estados de Estados Unidos durante 2026 y afecta sobre todo a pacientes hospitalizados o en centros de atención prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un brote de Candida auris, un hongo resistente a múltiples medicamentos, se ha detectado en 23 estados de Estados Unidos durante 2026, según datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y reportados por Newsweek y Medical Daily. El aumento de casos afecta principalmente a personas hospitalizadas o en centros de atención prolongada, donde este patógeno encuentra condiciones propicias para su propagación.

De acuerdo con el CDC, más de 3.000 casos clínicos han sido confirmados hasta finales de julio, cifra que representa un incremento notable respecto a años anteriores. Los estados más afectados, según el CDC y lo consignado por Newsweek, son Texas, Michigan e Illinois, que juntos suman la mayor proporción de contagios en el país. Texas supera los 700 casos, Michigan reporta más de 500 e Illinois se acerca a los 370, lo que ilustra la magnitud del brote.

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El hongo Candida auris fue identificado por primera vez en Estados Unidos en 2016. Desde entonces, la cantidad de infecciones ha crecido de manera sostenida, impulsada por su capacidad para sobrevivir a tratamientos antifúngicos y a condiciones ambientales adversas en entornos sanitarios, según información del CDC y reportes de Medical Daily.

¿Qué es Candida auris según el CDC y medios médicos?

Candida auris es una levadura patógena reconocida por el CDC como una “amenaza urgente de resistencia antimicrobiana”. Su principal característica es la resistencia a los tratamientos antifúngicos más comunes, lo que dificulta su erradicación y favorece infecciones persistentes.

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El CDC explica que el hongo afecta sobre todo a personas con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes sometidos a ventilación mecánica, diálisis, catéteres o tratamientos hospitalarios prolongados. De acuerdo con Medical Daily, el microorganismo se propaga principalmente en hospitales y centros de atención a largo plazo, donde puede transmitirse tanto por contacto con superficies como por equipos médicos reutilizados.

Según palabras del CDC citadas por Newsweek, “Candida auris puede causar infecciones graves en la sangre y otros órganos, y se propaga con facilidad en entornos de atención médica”.

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El CDC confirmó más de 3.000 casos clínicos de Candida auris hasta finales de julio y ubicó a Texas, Michigan e Illinois entre los estados más afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados está presente Candida auris en 2026?

Los datos del CDC y los reportes de Newsweek y Medical Daily indican que los estados con más casos en 2026 son los siguientes:

Texas: más de 700 casos

Michigan: más de 500 casos

Illinois: cerca de 370 casos

Ohio: más de 210 casos

Otros estados con cifras destacadas incluyen Nevada, Nueva Jersey, Arizona, Maryland y Virginia, todos con más de 100 casos. El CDC también ha informado de la detección de Candida auris en Arizona, Colorado, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Tennessee, Utah y Wisconsin. Arkansas y Montana realizaron tamizajes, pero no han confirmado infecciones clínicas en el periodo reciente.

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El CDC señala que las cifras de vigilancia son “provisionales y sujetas a revisión”, ya que los departamentos estatales actualizan sus reportes constantemente.

¿Cuáles son los síntomas y riesgos de Candida auris según fuentes oficiales?

El CDC y la Cleveland Clinic, citadas por Newsweek, detallan que los síntomas de una infección por Candida auris pueden variar dependiendo de la localización en el cuerpo, pero los más frecuentes son:

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Escalofríos

Fatiga extrema

Fiebre persistente

Presión arterial baja

Taquicardia

Dolor o presión en el oído

El CDC advierte que muchas veces los síntomas pueden pasar desapercibidos, ya que los pacientes suelen estar gravemente enfermos por otras causas. Además, existen portadores asintomáticos que pueden transmitir el hongo a otras personas, lo que dificulta el control del brote en hospitales y centros de salud.

Candida auris fue identificado por primera vez en Estados Unidos en 2016 y desde entonces las infecciones crecieron por su resistencia a tratamientos antifúngicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se transmite Candida auris en hospitales?

El CDC indica que Candida auris se transmite principalmente en entornos de atención médica a través de contacto directo entre personas o mediante superficies y equipos contaminados. Los dispositivos médicos invasivos, como catéteres intravenosos, tubos de respiración y sondas urinarias, son vías habituales de transmisión.

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Las recomendaciones del CDC, citadas por Medical Daily, incluyen reforzar la limpieza y desinfección en áreas críticas, aislar a los pacientes infectados o colonizados y capacitar al personal sanitario para el manejo de infecciones resistentes.

¿Qué acciones se están tomando para contener el brote, según el CDC?

El CDC y sus reportes públicos, así como lo informado por Newsweek, detallan las siguientes medidas adoptadas:

Implementación de programas de cribado y detección precoz

Protocolos de aislamiento para pacientes infectados o portadores

Refuerzo en la limpieza y desinfección de equipos y superficies

Capacitación del personal sanitario sobre la identificación y manejo de casos

Un informe del CDC recogido por Medical Daily señala que “más del 90% de los casos reportados entre 2022 y 2024 corresponden a personas mayores de 45 años bajo atención médica intensiva”. El organismo enfatiza que los datos son actualizados regularmente a medida que los estados informan nuevos casos.

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El CDC considera a Candida auris una amenaza urgente de resistencia antimicrobiana porque puede causar infecciones graves en la sangre y otros órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el brote de Candida auris en el sistema de salud?

El aumento de infecciones por Candida auris implica un reto considerable para hospitales y centros sanitarios. Según el CDC, la resistencia del hongo a los medicamentos limita las opciones terapéuticas y exige tratamientos más complejos o prolongados. Ello puede incrementar la duración de las estancias hospitalarias y los costos asociados.

La prioridad, según el CDC y lo reflejado por Medical Daily, es identificar rápidamente los nuevos casos y aplicar de inmediato los protocolos de higiene, desinfección y aislamiento para impedir brotes masivos dentro de las instalaciones sanitarias.

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¿Qué recomiendan el CDC y medios médicos para prevenir la propagación?

El CDC recomienda a hospitales y centros de salud:

Realizar pruebas de detección a pacientes en riesgo

Aplicar medidas de aislamiento ante casos sospechosos o confirmados

Desinfectar rigurosamente equipos y habitaciones

Capacitar al personal sobre identificación y manejo de infecciones multirresistentes

Para familiares y cuidadores de pacientes, las autoridades aconsejan seguir las indicaciones del personal médico y evitar el contacto directo con superficies o equipos utilizados por personas infectadas.

La resistencia de Candida auris a múltiples medicamentos complica los tratamientos, prolonga las internaciones y eleva la presión sobre el sistema de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar tras el brote según el CDC y medios especializados?

El CDC actualiza sus cifras y recomendaciones en su web oficial, mientras medios como Newsweek y Medical Daily reproducen estos avances para el público. La vigilancia epidemiológica y el refuerzo de las medidas de limpieza y aislamiento seguirán siendo las principales estrategias para limitar la propagación de Candida auris en Estados Unidos durante los próximos meses.