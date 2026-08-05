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Cambian otra vez la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs tras pelea en prisión

El músico permanece en una prisión federal de Nueva Jersey mientras su equipo legal apela la sentencia y analiza nuevas opciones para reducir su condena

Sean “Diddy” Combs
El rapero cumple una sentencia de 50 meses tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución.(AP/Kathy Willens)
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La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs volvió a ser modificada. El rapero y fundador de Bad Boy Records, de 56 años, ahora figura con salida prevista para el 20 de febrero de 2028, según una actualización de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informada el martes 4 de agosto.

El cambio ocurre semanas después de que el artista fuera reportado como protagonista de un altercado físico con otro interno en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple su condena. Cabe precisar que la fecha de liberación de Combs ha cambiado en varias ocasiones desde que ingresó al sistema penitenciario federal, aunque no se ha brindado una explicación oficial sobre las variaciones.

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Inicialmente, su salida en libertad aparecía fijada para el 4 de junio de 2028. Posteriormente, fue modificada al 25 de abril de 2028, luego al 23 de febrero de 2028 y más adelante al 24 de enero de 2028, antes de establecerse nuevamente en el 20 de febrero de 2028.

“En este punto no tenemos la información necesaria para responder con claridad”, señaló un representante de Combs a Us Weekly ante los cambios recientes en la programación de su salida.

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El músico cumple una sentencia de 50 meses de prisión luego de ser declarado culpable en 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, tras un juicio federal desarrollado en Nueva York.

El productor musical fue trasladado a FCI Fort Dix después de permanecer más de un año detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (REUTERS/Jane Rosenberg)
El productor musical fue trasladado a FCI Fort Dix después de permanecer más de un año detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (REUTERS/Jane Rosenberg)

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y enfrentó acusaciones más graves, entre ellas tráfico sexual y conspiración de crimen organizado. Sin embargo, el jurado lo absolvió de esos cargos durante el proceso judicial. Hasta el momento, el artista insiste en su inocencia. Sus abogados continúan con una apelación para buscar la anulación de la condena o una reducción de la sentencia, al considerar que el castigo impuesto fue excesivo.

Además de la pena de prisión, el juez Arun Subramanian ordenó que Combs pague una multa de 500.000 dólares y cumpla cinco años de libertad supervisada una vez que abandone la cárcel.

El rapero cumple su condena en FCI Fort Dix, una prisión federal de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey. De acuerdo con PEOPLE, Combs había solicitado permanecer en esa instalación para estar más cerca de su familia y participar en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias. La participación en el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Drogas (RDAP, por sus siglas en inglés) puede permitir una reducción de hasta un año en la condena, según la Oficina Federal de Prisiones.

El altercado en prisión

Los recientes cambios en la fecha de liberación ocurrieron después de reportes sobre un enfrentamiento físico entre Combs y otro recluso dentro de FCI Fort Dix. El incidente ocurrió en julio y habría comenzado luego de que otro interno insultara al músico.

Un supuesto enfrentamiento con otro interno puso nuevamente la atención sobre la situación de Combs dentro del sistema penitenciario federal (REUTERS/Mario Anzuoni /File Photo)
Un supuesto enfrentamiento con otro interno puso nuevamente la atención sobre la situación de Combs dentro del sistema penitenciario federal (REUTERS/Mario Anzuoni /File Photo)

La pelea fue detenida rápidamente por el personal penitenciario, que separó a ambos hombres. Posteriormente, Combs habría sido trasladado a aislamiento, según reportes citados por medios como TMZ. Sin embargo, las autoridades de FCI Fort Dix no confirmaron si el artista fue colocado en confinamiento solitario.

“No estamos autorizados a revelar ni proporcionar información interna relacionada con ningún recluso bajo nuestra custodia”, señaló un portavoz de la prisión.

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