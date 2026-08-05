Corea del Norte despliega una unidad de misiles balísticos en Rusia para atacar Ucrania

Esta fotografía, tomada el 26 de mayo de 2026 y difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 27 de mayo de 2026, muestra una prueba de lanzamiento de un sistema de lanzamiento de misiles realizada por la Administración de Misiles y la Academia de Ciencias de la Defensa en un lugar no revelado de Corea del Norte (AFP)

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Corea del Norte ha comenzado a desplegar una unidad de misiles balísticos en el oeste de Rusia que podría llegar a contar con 120 proyectiles y seis lanzadores para atacar Ucrania, según denunció un funcionario de la inteligencia militar ucraniana. El anuncio confirma la profundización de la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

Andrii Cherniak, representante de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR, por sus siglas en ucraniano), explicó que Rusia planea instalar a unos 90 militares norcoreanos en la región occidental de Vorónezh, integrados en la 112.ª Brigada de Misiles del Ejército ruso. Pyongyang ya envió un nuevo lote de 40 misiles balísticos KN-23 y KN-24 con personal técnico, aunque la configuración final y el número total de proyectiles se acordarán en negociaciones de alto nivel previstas para el próximo mes.

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La cooperación militar entre ambos países se aceleró tras la invasión de 2022. Corea del Norte ha suministrado millones de proyectiles de artillería al esfuerzo bélico ruso y, según funcionarios ucranianos, envió unos 14.000 soldados a la región rusa de Kursk en 2024 para repeler una incursión terrestre ucraniana. Moscú y Pyongyang firmaron ese mismo año un pacto de defensa mutua que consolidó jurídicamente la alianza.

Esta fotografía, proporcionada por el gobierno norcoreano, muestra al presidente Kim Jong-un, derecha, a su hija, supuestamente llamada Kim Ju Ae, y a soldados en un tanque, en una base de entrenamiento militar en Corea del Norte, el jueves 19 de marzo de 2026. No hubo acceso a periodistas independientes para cubrir el evento. El contenido se presenta tal cual y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua en coreano que aparece en la imagen, según la fuente, dice: "KCNA", siglas de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

El uso de misiles balísticos norcoreanos por Rusia comenzó a fines de 2023, cuando Moscú recurrió con mayor frecuencia a este armamento, difícil de interceptar y neutralizable solo con sistemas Patriot estadounidenses, ante la escasez de interceptores que enfrenta Ucrania. Entre 2023 y agosto de 2025, Pyongyang suministró 150 misiles KN-23 y KN-24, de acuerdo con Cherniak.

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El ataque de la semana pasada contra Radushne, en la región de Dnipropetrovsk, cerca de Kryvyi Rig, fue el primero documentado con misiles norcoreanos desde agosto de 2025. El proyectil arrasó una vivienda y mató a al menos cinco integrantes de una misma familia, un episodio que el presidente Volodímir Zelenski atribuyó de manera preliminar a un misil balístico norcoreano.

Los KN-23 y KN-24 tienen mayor alcance y capacidad de carga que el Iskander ruso, su equivalente más cercano, pero son menos precisos y han estado vinculados a ataques con alto número de víctimas civiles, según fuentes militares ucranianas citadas por Reuters. Esa combinación explica la preocupación de Kiev ante un eventual aumento del arsenal norcoreano en manos rusas.

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Proyectil KN-23, capaz de trazar trayectorias muy difíciles de interceptar Foto de archivo.EFE/KIM HEE-CHUL

Rob Lee, investigador principal del Foreign Policy Research Institute, con sede en Filadelfia, calificó los nuevos recursos norcoreanos como una amenaza significativa. “La defensa antimisiles balísticos es una de las mayores vulnerabilidades de Ucrania, así que cualquier aumento en la cantidad que enfrenten planteará un desafío mayor”, señaló a Reuters. Lee advirtió que las defensas antiaéreas ucranianas enfrentarán especial presión este invierno, si Rusia vuelve a atacar la red eléctrica.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Cherniak, basadas, según dijo, en inteligencia que no puede divulgarse por motivos de sensibilidad.

Cherniak indicó además que unos 9.500 soldados norcoreanos permanecen en Kursk, fronteriza con Ucrania, sin participar directamente en operaciones militares. Zelensky afirmó el mes pasado que el Kremlin solicitó a Pyongyang el envío de 30.000 soldados adicionales, y que Rusia ya prepara la infraestructura para recibirlos en Vorónezh, la misma región que albergará la nueva unidad de misiles.

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La coincidencia geográfica entre el nuevo contingente de misiles y la eventual llegada de decenas de miles de soldados norcoreanos sugiere que Vorónezh se consolida como nodo logístico central de la presencia militar de Pyongyang en Rusia, más allá del papel que hasta ahora cumplió Kursk. Para Ucrania, el desafío inmediato no es solo diplomático, sino operativo: sostener su capacidad de intercepción frente a un adversario que multiplica el volumen y la procedencia de sus misiles balísticos.