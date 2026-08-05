Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Más de 25 millones de jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en EE. UU., según un estudio

El salto en los precios de alquiler y compra deja a empleados sin margen para independizarse y revierte la tendencia prepandemia

Un joven entre un hombre y una mujer sentados en un sofá en una sala con dos lámparas de pie, una mesa de centro y un televisor encendido.
En Estados Unidos, 25,2 millones de adultos menores de 35 años vivían con sus padres en 2025, según un estudio de Realtor.com (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Estados Unidos, 25,2 millones de adultos menores de 35 años vivían en 2025 en la casa de sus padres, según un estudio de Realtor.com. El récord se vinculó al encarecimiento de la vivienda y al desfase entre salarios e inflación.

El dato superó incluso los niveles registrados durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la inmobiliaria en línea. Entre los jóvenes de 25 a 34 años que vivían con sus padres, cerca de siete de cada 10 trabajaban, un matiz que desarmó la idea de que el fenómeno se explicaba solo por la falta de empleo.

PUBLICIDAD

Esa combinación de empleo e imposibilidad de sostener un hogar propio apareció en testimonios recogidos por CBS News, canal y sitio de noticias de Estados Unidos. Karleigh Gaudreau, asesora empresarial y creadora de contenido de 34 años, volvió a vivir con sus padres después de regresar a su estado de origen tras una ruptura con la pareja con la que residía en Carolina del Sur.

Gaudreau explicó al medio que ganaba unos USD 60.000 al año y que podía afrontar un alquiler compartido, pero no el costo completo de una vivienda por su cuenta. Al describir el límite de sus finanzas, sostuvo: “Para poder afrontar ese gasto además de los préstamos estudiantiles o la cuota del coche, es realmente difícil funcionar con algo que, en mi opinión, sea inferior a USD 85.000”.

PUBLICIDAD

El costo de comprar una primera vivienda también redujo las opciones

Un hombre joven, un hombre adulto y una mujer adulta se sientan en una mesa. El hombre adulto lee un periódico junto a cajas de cereales, tostadas y tazas.
El récord de adultos jóvenes que viven con sus padres en Estados Unidos se vinculó al encarecimiento de la vivienda y al desfase entre salarios e inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de adultos jóvenes al hogar familiar coincidió con un deterioro de la posibilidad de comprar una vivienda en Estados Unidos. Menos del 40% de los hogares que no eran propietarios podía permitirse una vivienda típica para compradores primerizos, según un análisis de LendingTree.

La presión económica no se limitó al mercado del alquiler. El aumento de los precios de las casas y de las tasas hipotecarias alejó la compra de una primera propiedad para una parte creciente de la población, en un contexto en el que el ahorro inicial y el acceso al crédito se volvieron barreras determinantes para dar el paso hacia la propiedad.

En ese marco, CBS News citó a Susan Wachter, profesora de bienes raíces en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, quien sintetizó el problema con una advertencia: “La sociedad en su conjunto tiene que responder”.

La académica añadió que la cuestión excedía el valor de venta de las propiedades y el costo de las hipotecas. “Se trata de que la vivienda sea asequible en todos los ámbitos. No se limita solo al precio de la vivienda y la hipoteca”.

Vivir con los padres se convirtió en una estrategia de ahorro

Una mujer y una persona joven sentadas a una mesa de cocina. Un hombre está de pie al fondo. Una taza de café y un periódico sobre la mesa. Refrigerador con fotos.
Vivir con los padres se convirtió en una estrategia de ahorro ante la falta de asequibilidad de la vivienda, un problema que Susan Wachter definió como estructural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Gaudreau mostró que, para parte de estos adultos, volver a la casa familiar funcionó como una medida transitoria para recomponer ingresos y reordenar gastos. Tras reducir el desembolso mensual en alquiler mientras vivía con sus padres, planeó mudarse a su propio apartamento en noviembre.

En términos prácticos, la convivencia con la familia operó como un colchón financiero: permitió recortar un gasto fijo alto, sostener obligaciones paralelas —como préstamos estudiantiles o el pago del coche— y, al mismo tiempo, intentar construir un margen para el próximo paso.

En el relato recogido por CBS News, el regreso no se presentó como una decisión deseada, sino como una alternativa disponible ante un escenario de costos que desbordó el salario.

El estudio de Realtor.com ubicó el fenómeno en una tensión más amplia entre ingresos y precios. En esa lectura, el récord de 2025 no solo reflejó el encarecimiento de la vivienda, sino también el impacto de una dinámica en la que el mercado exigió umbrales de ingreso más altos para sostener un alquiler sin compartir o para proyectar una compra.

A la vez, el hecho de que una proporción significativa de los jóvenes que vivían con sus padres estuviera empleada apuntó a un cambio de fondo: tener trabajo dejó de ser garantía suficiente para independizarse.

La dificultad, según los datos mencionados, no se concentró únicamente en conseguir empleo, sino en transformar ese ingreso en una vida autónoma sin quedar atrapado en gastos que, mes a mes, absorbieron la mayor parte del presupuesto.

En el caso de Gaudreau, esa ecuación se explicitó con una comparación directa entre lo que ganaba y lo que consideraba necesario para asumir en soledad el costo de la vivienda, además de otras obligaciones. Su cálculo personal —expresado en el umbral de USD 85.000— condensó la distancia entre ingresos y costos que el informe asoció al crecimiento de la convivencia intergeneracional.

El análisis de LendingTree, por su parte, reforzó que el problema no se agotó en el alquiler. Si menos del 40% de los hogares que no eran propietarios podía pagar una vivienda típica para compradores primerizos, la posibilidad de pasar del alquiler a la compra quedó, para muchos, fuera de alcance. Esa barrera, en la práctica, redujo opciones: quienes no podían comprar y tampoco podían asumir un alquiler completo encontraron en el hogar familiar una salida inmediata.

En ese cuadro, el comentario de Wachter funcionó como una síntesis: no se trató solo de precios de venta o tasas hipotecarias, sino de una discusión más amplia sobre asequibilidad. La frase citada por CBS News apuntó a una respuesta que excediera decisiones individuales y obligara a mirar el problema como un componente estructural del acceso a la vivienda.

Temas Relacionados

ViviendaMercado InmobiliarioAlquileresEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a una funcionaria policial del estado de Nueva York: su hijo enfrenta cargos por un tiroteo en el Bronx y ella por ayudarlo a escapar

La ciudad de Mount Vernon removió de su puesto a Jennifer Lackard luego de que la fiscalía del distrito impulsara cargos en una causa que también compromete a Chase Lackard, de 20 años

Detienen a una funcionaria policial del estado de Nueva York: su hijo enfrenta cargos por un tiroteo en el Bronx y ella por ayudarlo a escapar

“El Niño” cambia el panorama de los huracanes: por qué millones de personas enfrentarán una temporada mucho más tranquila en 2026

Los pronósticos de la NOAA y la Universidad Estatal de Colorado prevén apenas entre ocho y catorce tormentas con nombre, muy por debajo del promedio histórico, aunque advierten que un solo ciclón intenso puede causar daños devastadores

“El Niño” cambia el panorama de los huracanes: por qué millones de personas enfrentarán una temporada mucho más tranquila en 2026

Capturan en México a una mujer que estuvo 33 días prófuga tras confesar el asesinato de su esposa, una capitana de bomberos de California

La acusada cambió su declaración en una audiencia del 4 de agosto de 2026, tras un acuerdo que bajó la imputación inicial y recogió el pedido de la familia de la víctima

Capturan en México a una mujer que estuvo 33 días prófuga tras confesar el asesinato de su esposa, una capitana de bomberos de California

Dos perras beagles modificadas genéticamente podrían ofrecer una opción futura para las personas con alergia

El trabajo logró que Alfie y Bailey no mostraran rastros del compuesto asociado a la reacción alérgica en muestras de pelo y secreciones, con secuenciación y sin cambios indeseados detectados

Dos perras beagles modificadas genéticamente podrían ofrecer una opción futura para las personas con alergia

Tras el derrumbe parcial en Midtown, Nueva York paralizó 19 obras y detectó más de 60 infracciones

El Departamento de Edificios revisó 180 construcciones ligadas al colapso en la exsede de Pfizer. Descartan peligro estructural inminente, pero sancionaron fallas de seguridad laboral y desvíos de planos

Tras el derrumbe parcial en Midtown, Nueva York paralizó 19 obras y detectó más de 60 infracciones

TECNO

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

Si tu refrigerador huele mal prueba estos 7 trucos para evitarlo y cuidar los alimentos

Qué es mejor: desconectar o dejar enchufado el televisor durante una tormenta

Las Guerreras K-pop en un Smart TV en español latino y en 4K: sitio oficial

ENTRETENIMIENTO

Los directores de ‘Avengers: Endgame’ felicitan a ‘Spider-Man: Brand New Day’ por superar su récord de taquilla en el estreno

Los directores de ‘Avengers: Endgame’ felicitan a ‘Spider-Man: Brand New Day’ por superar su récord de taquilla en el estreno

La verdadera historia detrás de la masacre bananera que aparece en “Cien años de soledad”

Anthony Kiedis reflexionó sobre la vigencia de Red Hot Chili Peppers: “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva”

Quién es Perez Hilton, el polémico bloguero de celebridades que se autolesionó en una perturbadora transmisión de TikTok

Una mujer demanda a Singapore Airlines tras tragar una astilla de satay que le lesionó las cuerdas vocales

MUNDO

Las islas Diomedes: el lugar donde se cruzan dos países y casi un día de diferencia horaria

Las islas Diomedes: el lugar donde se cruzan dos países y casi un día de diferencia horaria

Irán dijo que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

El régimen de China lanzó una cacería fiscal global: reclama impuestos atrasados desde el año 2000

León XIV, el nuevo papa peregrino: completará seis viajes apostólicos en un año y medio de pontificado

Israel lanzó una operación militar en el sur de Líbano en respuesta a un ataque del grupo terrorista Hezbollah