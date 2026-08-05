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Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita

El grupo terrorista yemení aseguró que ampliará su campaña para impedir el tránsito de buques petroleros saudíes y aumentar la presión sobre una de las principales rutas del comercio mundial de crudo

Humo y llamas salen del buque petrolero Sounion en el mar Rojo, tras un ataque reivindicado por los hutíes yemeníes (REUTERS/Archivo)
Humo y llamas salen del buque petrolero Sounion en el mar Rojo, tras un ataque reivindicado por los hutíes yemeníes (REUTERS/Archivo)
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Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este miércoles un nuevo ataque contra dos petroleros de Arabia Saudita, en una nueva escalada de su campaña para bloquear el tráfico marítimo del reino. Según el movimiento terrorista, los buques Wafa y Daisy fueron alcanzados en operaciones separadas con misiles balísticos en el norte del mar Rojo y el golfo de Adén, respectivamente, en medio de una estrategia que busca impedir la salida del petróleo saudí por esa vía.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en un mensaje televisado que el petrolero Wafa fue alcanzado frente a la costa de Yanbu, en el norte del mar Rojo. Horas más tarde, difundió un segundo comunicado en el que aseguró que el grupo también atacó al petrolero Daisy en el golfo de Adén.

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Continuaremos e intensificaremos los ataques contra los petroleros saudíes en el norte del mar Rojo”, declaró Sarea, quien sostuvo que la organización pretende impedir el paso de estas embarcaciones “sin importar los resultados ni las consecuencias”.

Los hutíes, respaldados por Irán, sostienen que estas acciones forman parte de un bloqueo marítimo impuesto a Arabia Saudita en respuesta a lo que consideran restricciones impuestas por Riad sobre las zonas bajo su control en Yemen. El grupo también argumenta que su campaña responde a los ataques contra infraestructura en Saná y a la intervención militar saudí en el conflicto yemení.

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Petroleros y buques de carga permanecen anclados frente a las aguas territoriales de Malta (REUTERS/Darrin Zammit Lui/Archivo)
Petroleros y buques de carga permanecen anclados frente a las aguas territoriales de Malta (REUTERS/Darrin Zammit Lui/Archivo)

De acuerdo con los datos ofrecidos por los insurgentes, desde que anunciaron el inicio de este bloqueo el pasado 22 de julio ya han atacado nueve petroleros saudíes y forzado a decenas de embarcaciones a modificar su recorrido o regresar antes de completar sus travesías.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el puerto de Yanbu se convirtió en la principal salida marítima del petróleo saudí hacia los mercados internacionales.

Ese cambio elevó la importancia del estrecho de Bab al Mandeb, el corredor que conecta el mar Rojo con el océano Índico y permite el acceso al canal de Suez y al mar Mediterráneo.

Según datos de la firma especializada Kpler, las exportaciones marítimas de crudo saudí que atraviesan Bab al Mandeb aumentaron de forma extraordinaria durante este año. Entre marzo y mediados de julio de 2026 el volumen transportado por esa ruta fue ocho veces superior al registrado en el mismo período de 2025. Solo en junio salieron cerca de 100 millones de barriles por esa vía, frente a los siete millones contabilizados en febrero.

Los hutíes sostienen que Arabia Saudita comenzó a trasladar parte del tráfico petrolero hacia el norte del mar Rojo para reducir los riesgos en el sur, motivo por el cual anunciaron que ampliarán el alcance de sus ataques.

Imagen satelital del estrecho de Bab el Mandeb, una ruta marítima estratégica que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén (REUTERS/Archivo)
Imagen satelital del estrecho de Bab el Mandeb, una ruta marítima estratégica que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén (REUTERS/Archivo)

El petrolero NCC WAFA, identificado por plataformas de seguimiento marítimo como un buque saudí para el transporte de petróleo y productos químicos, tiene aproximadamente 183 metros de eslora y su última posición pública en el mar Rojo había sido reportada semanas atrás.

Al menos siete soldados yemeníes murieron en nuevos combates

Mientras continúan los ataques contra la navegación saudí, la violencia también se intensificó en distintos frentes terrestres de Yemen. Fuentes militares del Gobierno reconocido internacionalmente informaron que al menos siete soldados murieron durante las últimas 24 horas en ofensivas atribuidas a los hutíes en las provincias de Marib y Taiz.

Cinco militares fallecieron y otros seis resultaron heridos en Marib, una provincia estratégica por concentrar importantes instalaciones petroleras y de gas. Según las fuentes, la ofensiva comenzó con disparos de francotiradores y posteriormente los rebeldes lanzaron un dron contra posiciones gubernamentales.

En Taiz, considerada la tercera ciudad más importante del país y dividida desde hace años entre ambos bandos, otros dos soldados murieron durante enfrentamientos registrados en las afueras de la urbe, donde las fuerzas gubernamentales aseguraron haber repelido un nuevo intento de avance insurgente.

Las mismas fuentes denunciaron además un incremento de los ataques hutíes en las provincias de Al Yauf y Al Dhalea, mediante bombardeos de artillería, drones y acciones de francotiradores.

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