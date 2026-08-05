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El petróleo cerró casi sin cambios mientras el mercado espera un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

La cotización en Londres apenas varió un 0,11% en una jornada de oscilaciones contenidas, con los operadores atentos a la concreción de una nueva ruta que habilite el paso comercial de hidrocarburos

El petróleo cerró casi sin cambios mientras el mercado espera un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. EFE
El petróleo cerró casi sin cambios mientras el mercado espera un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. EFE
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El precio del petróleo registró este miércoles una jornada de oscilaciones contenidas, con el barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre cerrando en USD 79,45 —una variación de apenas el 0,11%— mientras los mercados aguardan la concreción de un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz al tráfico comercial de hidrocarburos. Antes del inicio del conflicto, a finales de febrero, cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo transitaba por ese paso marítimo.

El crudo acumula una caída superior al 12% en las dos primeras sesiones de la semana, arrastrado por las expectativas de una desescalada entre Teherán y Washington. Hace apenas siete días, el Brent rondaba los USD 90 por barril; el martes cerró por debajo de los USD 80 por primera vez desde el 13 de julio. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre, perdía un 1,57% y se situaba en USD 74,58.

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Teherán y el sultanato de Omán anunciaron este miércoles haber alcanzado un entendimiento sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz. Ambos países admiten estar en la “fase final” de elaboración de una declaración conjunta, según declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

No obstante, Bagaei condicionó la reapertura efectiva de la vía marítima a que “determinadas terceras partes” no “obstaculicen” el proceso —una referencia velada a Estados Unidos—. Desde Teherán sostienen que, mientras continúe el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes —restablecido desde mediados de julio— y otras “acciones amenazantes” contra la república islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro.

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Al mismo tiempo, el gobierno iraní desmintió que existan conversaciones de paz en curso con Washington, contradiciendo las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó el martes que hubo una “negociación de todo el día” con Irán y calificó las conversaciones de forma positiva. Trump advirtió que el estrecho se reabriría “muy pronto” y amenazó con golpear a Irán “muy duramente” si no se alcanza un acuerdo, que situó como posible antes del jueves.

El crudo acumula una caída superior al 12% en las dos primeras sesiones de la semana
El crudo acumula una caída superior al 12% en las dos primeras sesiones de la semana

La incertidumbre sobre el proceso diplomático se refleja en la cautela de los inversores. “Todavía existe cierto escepticismo en el mercado sobre quién está negociando con quién y qué podría significar finalmente el acuerdo para el transporte marítimo”, señaló Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, en declaraciones recogidas por Reuters. El mismo analista apuntó a la AFP que el mercado se muestra “más bien optimista” sobre la posibilidad de que las negociaciones entre Irán y Omán desemboquen en un acuerdo concreto.

Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, estimó que, de confirmarse un acuerdo, el Brent podría descender hacia los USD 75 “o incluso más abajo, hacia los USD 70”, nivel observado a finales de junio cuando se concluyó un protocolo previo entre ambas partes. Los analistas de ING, en cambio, advirtieron que “existe un riesgo muy real de que cualquier acuerdo se deshaga con bastante rapidez”, como ya ocurrió con el alcanzado en junio.

La incertidumbre sobre el proceso diplomático se refleja en la cautela de los inversores
La incertidumbre sobre el proceso diplomático se refleja en la cautela de los inversores

Las pérdidas del crudo se vieron parcialmente contenidas por un embargo marítimo declarado por los hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra puertos y buques saudíes, lo que incrementa los riesgos para la navegación en el mar Rojo. A la baja operó también un dato de inventarios adverso: las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 2,5 millones de barriles la semana pasada, hasta alcanzar los 407 millones de barriles, según datos publicados este miércoles por la Administración de Información de Energía (EIA). Los analistas esperaban una reducción de 1,5 millones de barriles, derivada de una ligera reducción en el procesamiento de las refinerías y de un leve aumento de las importaciones.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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