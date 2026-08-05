Quién es quién en “Moria”, la serie argentina que llega en agosto

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, la interpretan en las distintas etapas de su vida. MORIA, la serie. 14 de agosto, solo en Netflix. #MeAmor (Netflix)

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La serie “Moria” llegará a Netflix el 14 de agosto y pondrá en escena a los personajes que marcaron la vida pública y privada de la diva argentina, en una producción hecha en Argentina que se estrenará a nivel mundial en la víspera de los 80 años de Moria Casán. Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, la ficción reconstruye distintas etapas de la artista y suma figuras que interpretan a personas decisivas de su recorrido en el teatro, la televisión y la cultura popular.

El lanzamiento presenta a un elenco amplio que acompaña a las tres actrices elegidas para encarnar a Moria Casán en diferentes momentos. Según la información oficial difundida por Netflix, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth asumirán el papel central para mostrar el tránsito de la vedette de los primeros años a la figura consolidada del espectáculo. La producción se propone revisar el pasado, el presente y hasta una proyección futura de la protagonista, con la propia Moria involucrada en el relato.

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Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán en distintas etapas de una serie que se estrenará el 14 de agosto en Netflix. (Netflix)

Entre los personajes ya revelados aparece Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, presentado como “el gran amor de la vida de Moria”. También figuran dos versiones de Susana Giménez, una a cargo de Micaela Riera, situada en los años 80, y otra interpretada por Leticia Brédice, enfocada en la etapa de los 90. La serie ubica a Susana como socia artística en la revista y más tarde como confidente en una década clave para ambas figuras de la televisión argentina.

La nómina suma a Hernán Jiménez en el papel de Jorge Porcel y a Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, dos nombres ligados a la historia del humor y del teatro de revistas. En esa reconstrucción también aparece Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg, identificado por la producción como productor teatral y amigo. Otro de los personajes anunciados es Giuliano Pianetti como Fito Páez, quien ingresará en la trama como invitado del ciclo “A la cama con Moria”.

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Micaela Riera y Leticia Brédice interpretan a Susana Giménez en dos etapas de la serie, centradas en los años 80 y 90. (Netflix)

El recorrido por la vida profesional de la diva incluye a Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich, señalado por la serie como el empresario que le abrió una oportunidad decisiva en sus comienzos artísticos. A esa lista se incorporan María Fernanda Callejón como Zeta, amiga de toda la vida de Moria, y Eloy Rossen como Galo, definido como su mano derecha. La ficción agrega además a Rafael Ferro en el rol de Carlos Sexton y a Joaquín Ferreira como Luis Vadalá, vínculo sentimental asociado a los años 90.

Otro personaje relevante será Carlos A. Petit, a quien interpretará Luis Machín. La producción lo presenta como empresario teatral, guionista y director, además de la persona que descubrió a Moria y la llevó al teatro. Ese mapa de relaciones personales, sentimentales y profesionales estructura buena parte del universo narrativo de la serie, que busca mostrar cómo se fue construyendo una figura central del espectáculo argentino a través de sus alianzas, conflictos y asociaciones artísticas.

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Hernán Jiménez encarna a Jorge Porcel, una de las figuras más asociadas a la trayectoria televisiva de Moria Casán. (Netflix)

La sinopsis oficial sostiene que Moria abre las puertas de su propia ficción y asume el rol de titiritera de su historia. “La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión”, señala el material de presentación, que también la define como la historia de una mujer que convirtió la transgresión en una forma de supervivencia. En ese enfoque, el proyecto se presenta además como “un homenaje a la cultura popular argentina”.

En el tráiler difundido para el lanzamiento, las tres intérpretes de Moria exhiben registros distintos del personaje. Sofía Gala aparece con la estética de los años iniciales y pronuncia una de las frases que ordenan la presentación: “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”. Cecilia Roth aporta una mirada retrospectiva sobre los primeros pasos de la artista, mientras que Griselda Siciliani la sitúa en la etapa de mayor exposición televisiva.

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Sebastián Rosso se pone en la piel de Alberto Olmedo, compañero de Moria en el teatro de revistas. (Netflix)

Durante la presentación del avance, la propia Moria Casán agradeció la permanencia de su vínculo con el público. “Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes”, afirmó al exhibir el tráiler en su programa. Luego añadió: “Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá”, en una referencia directa a una carrera que ya supera las cinco décadas y que la serie vuelve materia dramática.

La producción corresponde a About Entertainment, compañía liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, con guion y dirección de Javier Van de Couter. El estreno global quedó fijado para el 14 de agosto, fecha elegida en la antesala del cumpleaños número 80 de la artista.

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Joaquín Ferreira interpreta a Luis Vadalá, uno de los romances más recordados de Moria Casán en los años 90. (Netflix)

Además del tráiler, la campaña de difusión ya incluye un video de presentación, artes promocionales e imágenes individuales de cada personaje, materiales con los que Netflix acompaña una apuesta centrada en una de las figuras más reconocibles de la cultura popular argentina.