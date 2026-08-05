El izquierdista Abdul El-Sayed ganó la interna demócrata al Senado en Michigan: la reacción de Donald Trump

Abdul El-Sayed, ganador de la primaria senatorial demócrata en Michigan, en Detroit el 5 de agosto del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

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El candidato izquierdista y outsider Abdul El-Sayed llamó este miércoles a la unidad del Partido Demócrata tras derrotar por un estrecho margen a la candidata del establishment partidario en Michigan, asegurándose la nominación para una de las contiendas más importantes al Senado de Estados Unidos en noviembre.

“Las cosas que nos unen son mucho más grandes que las cosas que nos dividen”, dijo El-Sayed ante sus seguidores, prometiendo construir un movimiento lo suficientemente amplio como para incluir a votantes que habían respaldado tanto a la demócrata Kamala Harris como al republicano Donald Trump en 2024. “En palabras de Muhammad Ali, sacudimos al mundo”, agregó sobre su victoria frente a la congresista de cuatro mandatos Haley Stevens, tras una interna reñida y costosa que se convirtió en una prueba nacional para el ala izquierda del partido.

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El ex funcionario de salud pública superó decenas de millones de dólares en gasto externo a favor de Stevens, incluida una intervención récord de grupos alineados con el influyente lobby proisraelí AIPAC.

Ahora enfrentará al ex legislador republicano Mike Rogers en noviembre, por una banca considerada esencial para las esperanzas demócratas de recuperar el Senado, donde el partido debe defender Michigan y a la vez sumar cuatro escaños hoy en manos republicanas. El estado del Medio Oeste respaldó a Trump en las presidenciales de 2024, aunque la demócrata Elissa Slotkin derrotó por poco a Rogers en la otra banca senatorial en juego.

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“Nos quieren arrastrar al barro”

El-Sayed advirtió que los republicanos buscarán retratarlo como demasiado radical para un estado clave y utilizarán su identidad musulmana en su contra.

“Entienden que la única forma en que creen que pueden ganar es arrastrarnos al barro”, dijo. Pero sostuvo que los votantes que discrepan en política pueden unirse en torno al costo de vida, la salud y el rechazo a la influencia corporativa. “Mi nombre no está subiendo el precio de la nafta. Mi nombre no nos está llevando a la guerra. Mi nombre no es la razón por la que no podés pagar el supermercado”, afirmó.

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El-Sayed apuntó luego contra Rogers, a quien calificó de “cobarde”, lo desafió a cinco debates y lo acusó de lealtad a Trump y a los donantes corporativos. “Si querés un senador que le lama las botas a alguien, bien, andá y votá a Mike Rogers. Pero si querés un senador que le haga frente a Donald Trump, tenés tu opción acá”, sostuvo.

El respaldo del ala izquierdista del partido

El senador Bernie Sanders fue uno de los principales apoyos de Abdul El-Sayed en el Partido Demócrata. (REUTERS/Tim Evans)

El-Sayed contó con el apoyo de líderes del ala izquierda del Partido Demócrata como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren, además del sindicato United Auto Workers. Su plataforma incluye salud universal, mayores impuestos a los multimillonarios, el fin de la ayuda militar incondicional de Estados Unidos a Israel y una reducción del rol del dinero corporativo en las elecciones.

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Stevens contaba con el respaldo del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quienes argumentaban que su historial moderado y su experiencia ganando un distrito suburbano la convertían en la opción más segura para las generales. La congresista reconoció la derrota este miércoles y se comprometió a apoyar a El-Sayed frente a Rogers. “Esta fue una campaña rigurosa y exhaustiva que sacó a la luz todo el espectro de posturas dentro del Partido Demócrata, y por eso existen las internas”, dijo Stevens.

La contienda estuvo fuertemente marcada por las divisiones en torno a Israel: El-Sayed acusó a Israel de genocidio en Gaza y exigió el fin de la ayuda militar estadounidense, mientras que Stevens defendió la relación entre Washington y Jerusalén y se benefició de más de 30 millones de dólares en gasto del brazo político de AIPAC. Su triunfo representa el mayor éxito hasta ahora del ala izquierdista del partido en un año marcado por victorias demócratas antiestablishment. En sus declaraciones tras el resultado, El-Sayed buscó tranquilizar a los votantes judíos, luego de una campaña marcada por acusaciones cruzadas de antisemitismo e islamofobia.

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La reacción de Trump: “Un perdedor comunista que odia a los judíos”

Los republicanos celebraron la nominación de El-Sayed, convencidos de que sus posiciones sobre Israel, la inmigración y la salud podrían volverlo vulnerable en noviembre. El propio Trump calificó el resultado de “gran noticia para el Partido Republicano” y fue más allá en un mensaje en su red Truth Social: “El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda contra la socialista. Como de costumbre, las encuestas estuvieron muy erradas en esto. No se esperaba que a ella le fuera tan bien. ¡Ahora, las políticas descabelladas de los demócratas solo van a empeorar!”, escribió el mandatario, en referencia a Stevens.