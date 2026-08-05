Cabras con dientes dorados, un papa exiliado y 11 habitantes: así nació el reino habitado más pequeño del mundo en una isla de Cerdeña

El Reino de Tavolara, frente a la costa noreste de Cerdeña, es una isla italiana de 5 kilómetros con una monarquía ligada a la familia Bertoleoni (Wikimedia Commons)

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En el Golfo de Olbia, frente a la costa noreste de Cerdeña, una isla calcárea de apenas 5 kilómetros de longitud alberga “el reino habitado más pequeño del mundo”: el Reino de Tavolara, una monarquía cuya existencia se remonta al siglo XIX y que, pese a carecer de reconocimiento internacional formal, mantiene viva su corona de la mano de la familia Bertoleoni.

Su historia arranca mucho antes de que existiera un rey. El registro escrito más antiguo sobre esta franja de roca y arena data del año 235, cuando el papa San Ponciano se exilió allí y falleció. Luego, durante siglos, Tavolara fue utilizada como refugio estratégico militar. Recién a principios del siglo XIX el lugar tuvo su primer habitante estable: Giuseppe Bertoleoni, un genovés que, según el portal de turismo Sardinia Island Tours, partió desde Génova en una pequeña embarcación en busca de un lugar donde establecerse, llegó a la isla alrededor de 1806 con su segunda esposa.

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Lo que siguió fue una de las coronaciones más insólitas de la historia europea. En 1836, el rey Carlo Alberto de Cerdeña desembarcó en Tavolara, atraído por rumores de cabras con dientes dorados —un efecto del helicriso que crece en la isla—. Según registró la BBC en su cobertura del lugar, durante ese encuentro Bertoleoni se presentó ante el monarca como “el rey de Tavolara”, y Carlo Alberto, al reconocer que la isla nunca había sido parte oficial del Reino de Cerdeña, envió un pergamino firmado por la Casa de Saboya que certificó la monarquía.

Así nació, de forma oficial, el reino más pequeño del mundo.

Un trono con república y bandera italiana

Giuseppe Bertoleoni conservó el cargo hasta su muerte, en la década de 1840. Su hijo mayor lo sucedió como Rey Paolo I, cuyo reinado dejó una marca llamativa: al morir, en 1886, varios periódicos de la época publicaron que, conforme a su voluntad, Tavolara debía convertirse en una república democrática. El deseo se cumplió, y durante las décadas siguientes la isla tuvo tres presidentes y un consejo de seis integrantes elegidos por sus 55 habitantes, con mandatos de hasta seis años.

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La república duró hasta los primeros años del siglo XX, cuando la monarquía volvió a tomar el control. Carlo I, de la familia Bertoleoni, fue el primer rey del nuevo período. A su muerte, en 1928, le sucedió su hijo Paolo II, quien se marchó al exterior y dejó como regente a su hermana Mariangela. Cuando Mariangela falleció en 1934 sin descendencia, Italia izó su bandera sobre la isla. El sobrino de Mariangela reivindicó el trono hasta su muerte, en 1962.

La Casa de Saboya reconoció en 1836 al Reino de Tavolara después de que Carlo Alberto de Cerdeña aceptara el reclamo de Giuseppe Bertoleoni (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo año, el portal especializado Strictly Sardinia señala que la instalación de una base de la OTAN (NATO) en la mitad este de la isla marcó el fin efectivo de la independencia del reino. Una tía del reclamante, María Molinas Bertoleoni, logró el reconocimiento del título con 100 años de edad, en 1969.

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El rey de las sandalias y los 11 habitantes

Desde entonces, el trono pasó de generación en generación dentro de la familia Bertoleoni. Hoy, Tonino Bertoleoni es el quinto rey de Tavolara, según documenta la BBC. Como pescador retirado, atiende el restaurante familiar Da Tonino (Il Re di Tavolara), uno de los dos únicos establecimientos gastronómicos de la isla. “Probablemente soy el rey más ordinario del mundo”, declaró ante medios internacionales. “El único privilegio que disfruto es comer gratis.”

El reino cuenta con apenas 11 residentes de temporada y alrededor de 100 cabras montesas. La base de la OTAN ocupa la mitad oriental del territorio, y está prohibido el acceso a ese sector, donde opera además una estación de transmisión de frecuencia muy baja (VLF) usada para comunicaciones con submarinos, según consigna la BBC.

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A pesar de estas restricciones, el turismo convirtió a Tavolara en uno de los principales destinos de buceo de Italia. La isla forma parte del Área Marina Protegida Tavolara – Punta Coda Cavallo desde 1997, con un límite diario de 924 visitantes. El acceso está permitido únicamente por el sector suroeste, conocido como Spalmatore di Terra, y las embarcaciones parten desde el puerto de Porto San Paolo, a unos 20 minutos en ferry.

Cada año, entre junio y julio, la playa se convierte también en el escenario del festival de cine al aire libre Una Notte in Italia, con la pantalla instalada directamente sobre la arena.

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