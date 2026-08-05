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La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, regresará al país pese a la sentencia de muerte

A finales de 2025, un tribunal especial la condenó por crímenes contra la humanidad durante la represión de unas protestas contra su gobierno, que causaron 1.400 muertos según la ONU

Sheikh Hasina, de 78 años, sostuvo que la condena y las causas en su contra responden a motivaciones políticas y aseguró que forman parte de una conspiración para apartarla del poder (Reuters)
Sheikh Hasina, de 78 años, sostuvo que la condena y las causas en su contra responden a motivaciones políticas y aseguró que forman parte de una conspiración para apartarla del poder (Reuters)
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La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, anunció que regresará a su país en diciembre, a pesar de haber recibido una sentencia de muerte por su responsabilidad en la represión de las protestas que provocaron su caída del poder en 2024.

“Quiero volver a Bangladesh con un único propósito: estar al lado del pueblo y ayudar a mejorar sus vidas”, señaló la ex primera ministra durante una intervención virtual durante un acto organizado por el Club de Corresponsales Extranjeros del Sur de Asia, en Nueva Delhi.

Además, manifestó que su retorno supone un desafío directo al gobierno actual y que afrontará el riesgo de ser detenida o ejecutada, convencida de que su deber con el pueblo de Bangladesh se sitúa por encima del miedo y de cualquier amenaza.

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“Sé que pueden detenerme; pueden enviarme a prisión; pueden intentar hacer cumplir el veredicto emitido en casos fabricados. Pero el miedo no puede hacerme cambiar mi deber para con el pueblo”, dijo Hasina

A finales de 2025, un tribunal especial dictó la pena capital contra Hasina tras considerarla responsable de crímenes contra la humanidad durante la represión de las manifestaciones que, según estimaciones de Naciones Unidas, dejaron 1.400 muertos.

La represión de las manifestaciones derivó en la prohibición de partidos opositores y denuncias de persecución judicial en Bangladesh (Reuters)
La represión de las manifestaciones derivó en la prohibición de partidos opositores y denuncias de persecución judicial en Bangladesh (Reuters)

Desde entonces, las autoridades de Bangladesh prohibieron a los medios locales difundir cualquier declaración suya, con el argumento de que se trata de una persona condenada. Por ese motivo, su intervención se difundió por redes sociales.

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En su intervención, Hasina enfatizó que no busca recuperar el poder, sino contribuir a restablecer el rumbo del país y su estabilidad. Además, reclamó el levantamiento de la prohibición de su partido político, la Liga Awami, la liberación de los presos políticos, el archivo de causas judiciales que considera falsas y la restauración de la libertad de expresión.

El gobierno liderado por Tarique Rahman, rival histórico de Hasina, asumió el poder en febrero de 2026 tras unas elecciones en las que la Liga Awami no pudo participar. La administración de Rahman, que declaró el 5 de agosto día festivo en memoria de los fallecidos durante la revuelta, inauguró un museo dedicado al levantamiento de 2024 en la antigua residencia oficial de Hasina en Daca.

El museo recopila testimonios, objetos personales de las víctimas y documentos sobre el período de represión atribuido a la ex primera ministra. Mientras Hasina hablaba, manifestantes en Daca quemaron una efigie suya, en una muestra de la fuerte polarización que persiste en el país.

Hasina, de 78 años, denunció que la sentencia en su contra y las causas abiertas tienen motivaciones políticas y forman parte de una conspiración para apartarla del poder.

Hasina reclamó el levantamiento de la prohibición de su partido y la liberación de presos políticos en Bangladesh (EFE)
Hasina reclamó el levantamiento de la prohibición de su partido y la liberación de presos políticos en Bangladesh (EFE)

Según su versión, la protesta estudiantil se transformó en una campaña organizada y violenta para derrocarla e instalar un nuevo orden político, lo que provocó su salida y el exilio en India.

Desde entonces, Bangladesh solicitó en varias ocasiones su extradición, mientras que India mantiene el análisis del caso y no se pronunció sobre una posible entrega. Hasina aprovechó su intervención para acusar al gobierno actual de haber deteriorado la economía nacional desde su salida, con un aumento del desempleo y el retroceso de los avances sociales logrados durante su gestión.

Las relaciones diplomáticas entre Bangladesh e India atraviesan una etapa de tensión desde la caída de Hasina. La decisión de las autoridades indias de permitirle dirigirse a la prensa internacional derivó en una protesta formal del gobierno bangladesí, que lo calificó como perjudicial para la soberanía nacional y para el desarrollo de las relaciones bilaterales.

La situación interna en Bangladesh sigue marcada por la represión política, la prohibición de partidos opositores y las denuncias de persecución judicial contra antiguos dirigentes.

Sheikh Hasina reiteró que anunciará la fecha exacta de su regreso cuando lo considere oportuno y que no permitirá que el temor defina su papel en la historia del país. Insistió en que su objetivo es contribuir a un proceso de reconciliación y a la recuperación de la democracia en Bangladesh, y exhortó a la comunidad internacional a vigilar el respeto de los derechos fundamentales y el retorno de la pluralidad política.

“Se trata de encauzar a Bangladesh por el buen camino. Se trata de renovar la senda del desarrollo, el progreso y la estabilidad económica del país”, agregó.

(Con información de AP, DPA, Europa Press y Reuters)

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