¿Demasiadas proteínas? Un estudio sugiere que millones de estadounidenses podrían mejorar su salud y vivir más años al reducir su consumo

Una revisión de más de 350 estudios publicada en Cell Press Blue vinculó la restricción de proteínas con mayor longevidad y mejor salud metabólica en adultos sedentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una revisión publicada el 31 de julio en la revista Cell Press Blue concluyó que reducir la ingesta de proteínas podría estar vinculado a una vida más larga y saludable en personas con bajo nivel de actividad física, según un estudio dirigido por la Universidad de Wisconsin-Madison. El análisis, realizado por los científicos Bailey Knopf y Dudley Lamming, se basó en más de 350 estudios previos sobre restricción proteica y envejecimiento en diferentes organismos, desde levaduras hasta humanos. Los hallazgos sugieren que ajustar tanto la cantidad como el tipo de proteínas consumidas podría tener efectos importantes sobre la salud metabólica y la longevidad en la población adulta.

De acuerdo con la publicación oficial, la revisión indica que restringir la ingesta de proteínas o de ciertos aminoácidos específicos puede mejorar el metabolismo, limitar el daño celular y activar vías biológicas asociadas al envejecimiento saludable. Según detalló el equipo en la revista especializada, estas conclusiones surgen en un contexto de aumento de las recomendaciones oficiales de consumo proteico en Estados Unidos, lo que genera un debate sobre la necesidad de personalizar las pautas dietéticas según el nivel de actividad física.

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El interés de la ciencia por la restricción proteica se conecta con décadas de investigaciones sobre la relación entre la restricción calórica y el envejecimiento. Numerosos estudios han demostrado que una reducción en la ingesta calórica, sin malnutrición, puede prolongar la vida útil de organismos modelo y reducir el riesgo de enfermedades asociadas a la edad. El trabajo de Knopf y Lamming aporta una visión actualizada sobre cómo la cantidad y calidad de proteína en la dieta influyen en estos mecanismos, según la información publicada en Cell Press Blue.

¿Por qué una dieta baja en proteínas podría aumentar la longevidad?

La revisión publicada en Cell Press Blue agrupa más de 350 estudios que analizan el impacto de la restricción proteica en organismos como levaduras, insectos, ratones y seres humanos. Los resultados muestran que los animales sometidos a dietas con menor contenido de proteínas presentan mejoras en el metabolismo, una reducción en el daño celular y la activación de vías de mantenimiento celular.

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Según el informe, Dudley Lamming destacó: “Hay beneficios claros de la proteína para el crecimiento muscular y la respuesta al ejercicio en personas activas, pero la mayoría de los adultos lleva una vida sedentaria y probablemente consume más proteína de la que realmente necesita, lo cual puede tener consecuencias negativas”. Esta observación, recogida por la propia publicación científica, subraya la importancia de ajustar la ingesta proteica a las necesidades reales de cada individuo.

El estudio de la Universidad de Wisconsin-Madison concluyó que reducir la ingesta de proteínas o de ciertos aminoácidos puede mejorar el metabolismo y limitar el daño celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué evidencia existe sobre la relación entre proteínas y envejecimiento saludable?

El análisis realizado por Knopf y Lamming identificó varios mecanismos biológicos mediante los cuales la restricción de proteínas estaría vinculada a la longevidad. Uno de los factores centrales es la hormona FGF21 (factor de crecimiento de fibroblastos 21), que aumenta con la reducción de proteína dietaria. De acuerdo con la revisión, FGF21 contribuye a aumentar el gasto energético, mejorar el control glucémico y reducir la inflamación.

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Los estudios en animales han mostrado que dietas bajas en proteína pueden desencadenar procesos de mantenimiento y reparación celular en lugar de priorizar el crecimiento, lo que favorecería una mayor supervivencia y salud metabólica. Estos efectos se han confirmado en diferentes especies, incluso cuando la reducción de proteína no va acompañada de una disminución calórica general.

¿Qué aminoácidos específicos son relevantes para la longevidad?

El equipo de Knopf y Lamming identificó que la restricción de ciertos aminoácidos, entre los que sobresalen la metionina, la isoleucina y la valina, podría ser especialmente importante para los efectos observados. Estos aminoácidos están presentes en alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos y productos lácteos, y en menor proporción en fuentes vegetales.

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El artículo señala que limitar estos aminoácidos, en particular la metionina y los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) como la isoleucina y la valina, puede asociarse a beneficios metabólicos y mayor longevidad en modelos animales. Según la revisión, los alimentos vegetales como soja, legumbres, frutos secos y semillas contienen estos aminoácidos en diferentes proporciones, lo que podría facilitar la personalización de la dieta.

La revisión sobre proteínas y envejecimiento saludable indicó que ajustar la cantidad y el tipo de proteína puede activar vías biológicas asociadas a una vida más larga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen los estudios en humanos sobre la restricción de proteínas?

Aunque la mayor parte de la evidencia proviene de estudios en animales, la revisión publicada en Cell Press Blue también analizó ensayos clínicos realizados en humanos. De acuerdo con el informe, algunos estudios recientes han encontrado que dietas bajas en proteína pueden mejorar indicadores como el peso corporal, la masa grasa y la glucosa en ayuno en adultos, incluso sin reducir el consumo total de calorías.

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La publicación destaca que, en estos ensayos, los participantes que siguieron dietas con menor proteína experimentaron beneficios metabólicos en periodos de varias semanas. Si bien los estudios en humanos aún son limitados y se requieren investigaciones a largo plazo, los resultados sugieren que la restricción proteica podría ser una estrategia nutricional relevante para ciertos grupos.

¿Qué grupos deben evitar la reducción de proteínas en la dieta?

La revisión enfatiza que las recomendaciones sobre restricción proteica no deben aplicarse de manera universal. Personas mayores, atletas, embarazadas y niños tienen requerimientos nutricionales específicos que pueden justificar una mayor ingesta de proteínas, según el estudio dirigido por Dudley Lamming. En estos casos, el consumo adecuado de proteína es fundamental para preservar la masa muscular, favorecer el desarrollo y mantener la salud durante el envejecimiento.

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“No sugerimos que todos deban reducir su consumo de proteína de forma drástica. Las necesidades deben ser individualizadas, considerando la edad y el nivel de actividad física”, puntualizó Lamming en la publicación científica. Además, la revisión advierte que las dietas ricas en proteínas pueden ayudar a evitar la sarcopenia, un proceso de pérdida muscular relacionado con el envejecimiento.

Los autores señalaron que la mayoría de los adultos con bajo nivel de actividad física probablemente consume más proteína de la que necesita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales sobre el consumo de proteínas?

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han incrementado recientemente las recomendaciones de ingesta diaria de proteínas para adultos, ubicando el rango recomendado entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal (0,54 a 0,73 gramos por libra), según el informe de Cell Press Blue. El estándar anterior era de 0,8 gramos por kilogramo. Esta orientación oficial busca prevenir la pérdida muscular y apoyar la recuperación física, pero la revisión plantea la necesidad de adaptar estas cifras a cada individuo.

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El estudio señala que, aunque las guías actuales destacan los beneficios de la proteína para ciertos grupos, existe un debate creciente sobre la conveniencia de recomendaciones universales. Los autores sugieren que la personalización de la dieta, considerando factores como la edad y el nivel de actividad física, resultaría más adecuada para optimizar la salud a largo plazo.

¿Cómo impacta reducir la proteína en la dieta para adultos sedentarios?

De acuerdo con la revisión publicada en Cell Press Blue, reducir la ingesta de proteína podría activar mecanismos celulares asociados al retraso del envejecimiento y al mantenimiento de la salud metabólica en adultos con bajo nivel de actividad física. La evidencia sugiere que un consumo ajustado, en lugar de una ingesta elevada para todos los adultos, podría favorecer la salud y la longevidad en determinados segmentos de la población.

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El informe de Knopf y Lamming subraya que las estrategias nutricionales deben adaptarse a las particularidades de cada persona, evitando recomendaciones uniformes que no contemplen las diferencias en estilos de vida y requerimientos fisiológicos. Las autoridades de salud y los profesionales podrían considerar estos datos en la elaboración de futuras guías alimentarias.

La metionina, la isoleucina y la valina fueron señaladas como aminoácidos relevantes porque su restricción se asoció con beneficios metabólicos y longevidad en animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar tras la publicación de este estudio sobre proteínas y longevidad?

El estudio de Cell Press Blue abre la posibilidad de revisar las estrategias nutricionales actuales y adaptar las recomendaciones de consumo de proteína según la edad, el nivel de actividad física y las necesidades individuales de cada persona. Según los autores, la personalización de la dieta podría optimizar la salud y el envejecimiento saludable, evitando el consumo excesivo de proteínas en adultos sedentarios.

A partir de estos resultados, las autoridades sanitarias podrían analizar la evidencia para actualizar las pautas alimentarias en el futuro, mientras que los profesionales de la salud podrían priorizar una evaluación individualizada de los requerimientos nutricionales.