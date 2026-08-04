¿De qué no puedo hablar contigo?: las preguntas que jamás le debes hacer a Gemini y ChatGPT

Qué no preguntarle a ChatGPT o Gemini, las fronteras clave para usar IA sin riesgos

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La popularidad de los asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini ha disparado la curiosidad de millones de usuarios sobre qué se puede (y qué no se debe) preguntarles.

Aunque estas herramientas parecen tener una respuesta para casi todo, existen límites muy claros sobre los temas y tipos de información que pueden procesar. Saber cuáles son esas fronteras no solo es una cuestión de seguridad, también de uso responsable y consciente de la tecnología.

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En un mundo digital saturado de datos y donde la privacidad es cada vez más valiosa, identificar qué preguntas debes evitar al interactuar con una IA es tan importante como saber aprovechar su potencial. No se trata solo de proteger tus datos personales, sino de entender las capacidades y limitaciones fundamentales de estos modelos.

ChatGPT y Gemini bloquean instrucciones para vulnerar cuentas, fabricar explosivos o incitar discriminación, una línea roja diseñada para impedir usos ilegales o violentos, y que marca la diferencia entre pedir información general y buscar daño directo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué no le debes preguntar a la IA

1) Seguridad y convivencia: los límites innegociables

La primera frontera tiene que ver con la seguridad y la convivencia digital. Tanto ChatGPT como Gemini rechazan cualquier solicitud relacionada con actividades ilegales, instrucciones para hackear sistemas, fabricar armas, evadir la ley o incitar al odio y la discriminación.

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Los desarrolladores han implementado barreras estrictas que impiden generar contenido violento, explícito o que atente contra la integridad de las personas.

Preguntas prohibidas:

Cómo vulnerar una cuenta, robar información o acceder a sistemas protegidos.

Cómo fabricar armas, explosivos o sustancias ilegales.

Cómo acosar, discriminar o dañar a otros.

2) Información personal y privacidad: el gran riesgo invisible

Otro eje fundamental es la protección de datos sensibles. Compartir números de teléfono, contraseñas, información bancaria o detalles privados en una conversación con una IA es un error que puede tener consecuencias graves.

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Aunque las plataformas aseguran no almacenar ni utilizar estos datos para otros fines, la realidad es que la seguridad absoluta no existe en entornos digitales. Además, las cuentas pueden ser vulneradas y la información, expuesta.

Puede ayudar a ordenar ideas y explorar opciones, pero no debe ser la única base para renuncias, crisis familiares o salud mental, por lo que se aconseja mantener distancia crítica, evitar datos privados y acudir a expertos y redes de confianza ante casos sensibles - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Nunca le pidas a la IA:

Almacenar o recuperar contraseñas, códigos de acceso o datos bancarios.

Procesar información confidencial de tu empresa, como informes financieros o estrategias comerciales.

Tratar datos que infrinjan las políticas de privacidad o propiedad intelectual.

3) Consejos médicos, legales y financieros: información, no diagnóstico

Las IA pueden ser útiles para aclarar conceptos generales sobre salud, leyes o finanzas, pero nunca deben sustituir el criterio de un profesional.

Pedirle a ChatGPT un diagnóstico médico, un consejo legal definitivo o una estrategia de inversión vinculante es peligroso. La IA no tiene acceso a tu historial, contexto ni puede evaluar matices personales.

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Evita preguntas como:

¿Qué tratamiento debo seguir para una enfermedad específica?

¿Qué decisión legal debería tomar en mi caso?

¿Dónde debo invertir mi dinero este mes?

4) Opiniones, emociones y decisiones personales: la ilusión del consejo humano

Aunque ChatGPT y Gemini pueden simular empatía o dar consejos, no tienen conciencia, emociones ni experiencia personal. Sus respuestas se basan en patrones y datos, no en vivencias reales. Por eso, pedirles que decidan por ti o que expresen preferencias personales siempre resultará en una simulación, no en una opinión genuina.

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El mayor error con una IA, compartir contraseñas, datos bancarios o información sensible de tu empresa - crédito composición fotográfica

No esperes respuestas auténticas a:

¿Qué harías tú en mi lugar?

¿Te caigo bien?

¿A quién prefieres, X o Y?

5) Decisiones vitales: la IA como apoyo, no como juez

Apoyarse en la IA para organizar ideas o buscar información objetiva puede ser útil, pero nunca debe ser la única base para tomar decisiones cruciales sobre salud mental, relaciones o cambios profesionales. En estos ámbitos, el acompañamiento de expertos y personas de confianza es insustituible.

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Sé crítico ante preguntas tipo:

¿Debo dejar mi trabajo?

¿Cómo afronto una crisis personal?

¿Qué hago si tengo problemas familiares graves?

Uso responsable: claves para aprovechar la IA sin riesgos

No compartas nunca información privada o de terceros en la conversación.

Utiliza la IA como complemento, no como fuente única de verdad.

Recurre a profesionales ante dudas médicas, legales o financieras.

Recuerda que la IA no tiene emociones ni intereses propios: interpreta siempre sus respuestas con distancia crítica.

Entender qué no preguntar a ChatGPT o Gemini es tan importante como saber sacarles partido. Así proteges tu privacidad, evitas malentendidos y aprovechas todo el potencial de la inteligencia artificial de forma segura y responsable.

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