Un militar ruso disparó contra compañeros y civiles en Crimea: cuatro muertos y cuatro heridos

Soldados rusos montan guardia en un muelle en en Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, escenario este martes de un ataque de un militar contra compañeros y civiles. (AP Foto, Archivo)

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Un militar ruso abrió fuego este martes contra sus compañeros de armas y contra civiles en la localidad de Khmelnytskyi, en el distrito de Sebastopol, en la anexionada península ucraniana de Crimea, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras cuatro, informó el gobernador local designado por Rusia, Mikhail Razvozhayev.

“Una tragedia en Sebastopol. Según las primeras informaciones, un militar disparó contra sus compañeros” soldados y mató a uno de ellos, hiriendo a otro, escribió el funcionario en Telegram. El agresor dirigió luego su arma contra civiles, matando a dos hombres de 71 y 59 años y a una mujer de 64, e hiriendo a otros tres.

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Detenido, sin motivo conocido

Razvozhayev indicó que el atacante fue detenido y que se desconocen por el momento los motivos del ataque. “Se están investigando todas las circunstancias y causas del incidente”, declaró, y pidió a la población mantener la calma y confiar únicamente en la información oficial. El gobernador expresó además sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que los heridos reciben atención médica de urgencia.

En el lugar de los hechos ya trabajan investigadores y peritos criminalísticos para reconstruir lo ocurrido.

Mikhail Razvozhayev, gobernador impuesto por Putin en Crimea (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Crimea, bajo presión desde hace semanas

La península de Crimea, estratégica y fuertemente militarizada, fue arrebatada por Rusia a Ucrania y anexionada en 2014. Desde hace semanas es blanco de ataques ucranianos, en el marco de la ofensiva a gran escala que Rusia lanzó contra su vecino en febrero de 2022.

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El episodio se conoció en medio de una nueva jornada de bombardeos ucranianos contra territorio ruso que dejó al menos siete muertos en ataques contra centros logísticos de comercio electrónico y las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk.

En paralelo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó este martes sobre la detención en Sebastopol de dos personas reclutadas por la inteligencia militar ucraniana, a quienes se les incautaron drones y explosivos con los que presuntamente planeaban atentar contra infraestructura crítica de la región y contra un líder prorruso en visita oficial a la península.

Preocupación por el riesgo de violencia entre ex combatientes

Desde el inicio de la guerra, autoridades y políticos rusos han advertido sobre el posible aumento de la criminalidad vinculada a ex combatientes, muchos de ellos reclutados en cárceles rusas o enviados al frente para eludir procesos penales pendientes. El ataque de este martes en Sebastopol se suma a una serie de incidentes que reavivan esa preocupación, aunque las autoridades no vincularon el episodio directamente con el frente de batalla.

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