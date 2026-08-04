Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Un militar ruso disparó contra compañeros y civiles en Crimea: cuatro muertos y cuatro heridos

El agresor atacó a otros uniformados y luego a más personas en Sebastopol. El episodio ocurre en medio de una nueva escalada de ataques ucranianos contra territorio ruso

Soldados rusos montan guardia en un muelle en en Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, escenario este martes de un ataque de un militar contra compañeros y civiles. (AP Foto, Archivo)
Soldados rusos montan guardia en un muelle en en Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, escenario este martes de un ataque de un militar contra compañeros y civiles. (AP Foto, Archivo)
Guardar

Un militar ruso abrió fuego este martes contra sus compañeros de armas y contra civiles en la localidad de Khmelnytskyi, en el distrito de Sebastopol, en la anexionada península ucraniana de Crimea, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras cuatro, informó el gobernador local designado por Rusia, Mikhail Razvozhayev.

“Una tragedia en Sebastopol. Según las primeras informaciones, un militar disparó contra sus compañeros” soldados y mató a uno de ellos, hiriendo a otro, escribió el funcionario en Telegram. El agresor dirigió luego su arma contra civiles, matando a dos hombres de 71 y 59 años y a una mujer de 64, e hiriendo a otros tres.

PUBLICIDAD

Detenido, sin motivo conocido

Razvozhayev indicó que el atacante fue detenido y que se desconocen por el momento los motivos del ataque. “Se están investigando todas las circunstancias y causas del incidente”, declaró, y pidió a la población mantener la calma y confiar únicamente en la información oficial. El gobernador expresó además sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que los heridos reciben atención médica de urgencia.

En el lugar de los hechos ya trabajan investigadores y peritos criminalísticos para reconstruir lo ocurrido.

Mikhail Razvozhayev, gobernador impuesto por Putin en Crimea (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
Mikhail Razvozhayev, gobernador impuesto por Putin en Crimea (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Crimea, bajo presión desde hace semanas

La península de Crimea, estratégica y fuertemente militarizada, fue arrebatada por Rusia a Ucrania y anexionada en 2014. Desde hace semanas es blanco de ataques ucranianos, en el marco de la ofensiva a gran escala que Rusia lanzó contra su vecino en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

El episodio se conoció en medio de una nueva jornada de bombardeos ucranianos contra territorio ruso que dejó al menos siete muertos en ataques contra centros logísticos de comercio electrónico y las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk.

En paralelo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó este martes sobre la detención en Sebastopol de dos personas reclutadas por la inteligencia militar ucraniana, a quienes se les incautaron drones y explosivos con los que presuntamente planeaban atentar contra infraestructura crítica de la región y contra un líder prorruso en visita oficial a la península.

Preocupación por el riesgo de violencia entre ex combatientes

Desde el inicio de la guerra, autoridades y políticos rusos han advertido sobre el posible aumento de la criminalidad vinculada a ex combatientes, muchos de ellos reclutados en cárceles rusas o enviados al frente para eludir procesos penales pendientes. El ataque de este martes en Sebastopol se suma a una serie de incidentes que reavivan esa preocupación, aunque las autoridades no vincularon el episodio directamente con el frente de batalla.

Temas Relacionados

CrimeaGuerra Rusia UcraniaEjército rusoSebastopolÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Doha aclara que todavía no hay citas cara a cara previstas para reactivar la mediación diplomática a corto plazo, pero la redacción de un texto ya está bajo revisión. El precio del petróleo cae otra vez

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Japón publicó su nueva estrategia de Defensa con IA: impulsará “nuevas formas de combate” en su industria militar

La última edición del Libro Blanco incorpora por primera vez un capítulo sobre drones e inteligencia artificial, tras extraer lecciones de las guerras de Ucrania y Oriente Medio, en momentos de creciente tensión con China, Corea del Norte y Rusia

Japón publicó su nueva estrategia de Defensa con IA: impulsará “nuevas formas de combate” en su industria militar

Así liberaron a Umit, la tigresa que tiene como misión restaurar una población felina extinta en Asia

Los tigres del mar Caspio solían poblar vastas zonas de Asia Central, pero se extinguieron en el siglo XX como consecuencia de la caza, la destrucción de su hábitat y la desaparición de sus presas

Así liberaron a Umit, la tigresa que tiene como misión restaurar una población felina extinta en Asia

El presidente de Aramco dijo que el mundo perdió 2.600 millones de barriles por crisis Oriente Medio

El máximo responsable de Aramco cifró los flujos actuales a través de Ormuz en solo una décima parte de los niveles previos al conflicto, y consideró que el mundo seguirá perdiendo más de 100 millones de barriles por cada semana

El presidente de Aramco dijo que el mundo perdió 2.600 millones de barriles por crisis Oriente Medio

La estrategia de Putin para burlarse de las sanciones europeas: expandir la “flota fantasma” de gas ruso

Moscú suma buques de segunda mano y los primeros tanqueros construidos en el país para seguir exportando gas natural licuado cuando entre en vigor, en 2027, la prohibición total de la Unión Europea sobre estas cargas

La estrategia de Putin para burlarse de las sanciones europeas: expandir la “flota fantasma” de gas ruso
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Discusión de pareja, consumo de drogas y una joven que corrió semidesnuda por la calle: qué se sabe de la detención de Facundo Moyano

Discusión de pareja, consumo de drogas y una joven que corrió semidesnuda por la calle: qué se sabe de la detención de Facundo Moyano

¿Cómo afecta la jubilación a la salud mental? Los cambios emocionales que trae el retiro laboral

Petro insistió en desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella e insiste en que hubo un patrón matemático en las elecciones: “Presidente ilegítimo”

De “huelen a baúl” a la cancelación: diputada de Morena pierde su lugar en TV y podcast tras dichos sobre adultos mayores

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

Una I.A. ayuda a rastrear las obras de arte robadas por los nazis que siguen desaparecidas

Estos son los productos vencidos más comunes detectados por la Defensoría del El Salvador durante el 2026

Científicos lograron reparar la retina desde adentro en un experimento con células madre en el laboratorio

Violenta jornada en el norte de Honduras deja cuatro muertos, dos policías heridos y cinco capturados

ENTRETENIMIENTO

El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

Los hijos de Paul Stanley y Gene Simmons lanzarán su primer disco con un sonido alejado del legado de KISS

“Spider-Man: Un nuevo día”: estos son todos los récords de taquilla que rompió la película en su histórico estreno

La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman protagoniza la versión más oscura y brutal del legendario forajido

Sony admite su decepción tras perder ‘Las aventuras de Cliff Booth’ frente a Netflix y revela que era la última película de Tarantino: “Decidió cambiar de planes”