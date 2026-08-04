“Spider-Man: Un nuevo día”: estos son todos los récords de taquilla que rompió la película en su histórico estreno

Spider-Man: Un nuevo día logró la mayor recaudación de un fin de semana de apertura en Estados Unidos con 360 millones de dólares. (Marvel Studios)

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El estreno de Spider-Man: Un nuevo día registró la mayor recaudación en un fin de semana de apertura en la historia del cine en Estados Unidos, con un total de 360 millones de dólares en el mercado doméstico, según datos oficiales publicados el lunes 3 de agosto. El fenómeno afecta a la industria cinematográfica internacional y marca un nuevo hito para la franquicia, consolidando a Marvel Studios y Sony Pictures como actores centrales en el sector de entretenimiento global.

De acuerdo con reportes de CNBC y Variety, la película protagonizada por Tom Holland alcanzó 932 millones de dólares a nivel mundial en sus primeros días de exhibición, lo que representa la segunda mayor apertura global de todos los tiempos y supera los registros previos de la saga Spider-Man. El dato fue confirmado por la propia Sony Pictures Entertainment a través de sus canales institucionales, que detalló un desempeño récord en preventa de entradas y funciones de preestreno.

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La llegada de esta nueva entrega se produce siete años después del récord impuesto por “Avengers: Endgame”, cuyo estreno doméstico alcanzó los 357 millones de dólares en 2019. Según el análisis de Fortune, el impacto de “Un nuevo día” se extiende a formatos de exhibición premium, como Dolby Cinema y 4DX, que también reportaron sus mejores cifras históricas durante este lanzamiento.

¿Cuáles son los récords de taquilla que rompió Spider-Man: Un nuevo día?

El estreno de Spider-Man: Un nuevo día superó varias marcas históricas en la industria cinematográfica, según informes publicados por CNBC, Variety y Deadline. Entre los récords alcanzados destacan:

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Mayor recaudación en el estreno doméstico : 360 millones de dólares, que superan los 357 millones logrados por “Avengers: Endgame” en 2019, de acuerdo con datos oficiales de Sony Pictures y cifras auditadas por firmas como EntTelligence.

Mayor recaudación global en un fin de semana de apertura para Sony Pictures : 932 millones de dólares, confirmados por la compañía y replicados por medios financieros internacionales.

Mayor venta anticipada de entradas en Estados Unidos : 150 millones de dólares en preventas, según cifras de EntTelligence y reportes de Deadline .

Mayor recaudación en funciones previas del jueves : 72 millones de dólares, superando a “Avengers: Endgame” en este segmento.

Mayor recaudación en viernes de estreno : 169,8 millones de dólares, récord absoluto para el primer día de exhibición.

Mayor asistencia en el primer fin de semana tras la pandemia : 24 millones de espectadores en Estados Unidos y Canadá, según EntTelligence.

Mejor fin de semana en la historia de Sony Pictures y de la franquicia Spider-Man, de acuerdo con reportes de Variety y CNBC.

Spider-Man: Un nuevo día alcanzó 932 millones de dólares a nivel mundial y firmó la segunda mayor apertura global de la historia. (Sony Pictures)

¿Qué récords internacionales de Spider-Man: Un nuevo día se reportaron según Deadline?

La repercusión internacional de Spider-Man: Un nuevo día también se reflejó en múltiples mercados, estableciendo nuevas marcas según información de Deadline. La película logró los mayores estrenos históricos para una película de Hollywood en:

Francia : 26,6 millones de dólares, superando a títulos locales y franquicias previas.

India : 31,8 millones, el mayor debut de una producción de Hollywood.

Brasil : 23,8 millones, posición de liderazgo frente a lanzamientos anteriores.

España : 15,6 millones, resultado superior al de “Avengers: Endgame”.

Perú : 8,6 millones.

Colombia : 6,8 millones, superando a “Inside Out 2”.

Emiratos Árabes Unidos : 6,8 millones.

Arabia Saudita : 5,4 millones, por encima de “Spider-Man: No Way Home”.

Chile : 5 millones.

Turquía : 4,7 millones.

Ecuador : 4,1 millones.

Bélgica: 4 millones.

Deadline detalló que el filme lideró la taquilla en todos estos territorios, contribuyendo al récord global del estudio.

¿Cómo afectó el estreno de Spider-Man: Un nuevo día a los formatos premium y a la asistencia en cines?

De acuerdo con cifras de EntTelligence recogidas por CNBC, aproximadamente 24,1 millones de personas asistieron a funciones de “Un nuevo día” en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana en cartelera. El 21% de las entradas corresponde a formatos premium, con un precio promedio de 18,55 dólares por boleto.

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Las salas Dolby Cinema y CJ4DPlex, que opera los sistemas ScreenX y 4DX, también informaron sus mayores ingresos históricos en un solo fin de semana. Dolby Cinema reportó una recaudación de 10 millones de dólares, mientras que ScreenX y 4DX alcanzaron 7 y 5,2 millones respectivamente, de acuerdo con datos publicados por CNBC.

Este comportamiento de la audiencia refleja una preferencia creciente por las experiencias cinematográficas premium, tendencia que se consolidó tras la pandemia y que fue potenciada con el estreno de “Un nuevo día”.

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La nueva película de Spider-Man superó el récord doméstico de Avengers: Endgame, que había recaudado 357 millones de dólares en 2019. (Sony Pictures)

¿Quiénes son los protagonistas y el equipo detrás del éxito de Spider-Man: Un nuevo día?

Según Variety y Deadline, el estreno de “Un nuevo día” representa la mayor apertura doméstica para Tom Holland, Zendaya, el director Destin Daniel Cretton y la productora Amy Pascal. Además, se trata de la mayor apertura bajo la presidencia de Kevin Feige en Marvel Studios.

El récord incluye también la mayor apertura global para un filme dirigido por Cretton, superando a “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021), y la mayor apertura en la carrera de Zendaya, quien ya había protagonizado “Spider-Man: No Way Home” junto a Holland.

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¿Cómo se compara Spider-Man: Un nuevo día con otros estrenos recientes de Hollywood?

Según el seguimiento de Fortune, “Un nuevo día” se convirtió en el cuarto título en superar la barrera de los mil millones de dólares en recaudación global en 2026, junto a “Toy Story 5”, “Michael” y “The Super Mario Galaxy Movie”. La película también marcó el mayor fin de semana colectivo de taquilla en Norteamérica, con 430 millones de dólares en ventas, dato atribuido a la firma Rentrak.

La compañía Rentrak y EntTelligence confirmaron que “Un nuevo día” es una de las dos únicas películas que han superado los 300 millones de dólares en su estreno doméstico, junto a “Avengers: Endgame”. Según Variety, estos resultados consolidan a la franquicia de Spider-Man entre las más rentables de la historia del cine contemporáneo.

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Sony Pictures confirmó que Spider-Man: Un nuevo día batió las preventas en Estados Unidos con 150 millones de dólares y sumó 72 millones en funciones previas del jueves. (Jay Maidment/SONY)

¿Qué reacciones institucionales generó el estreno de Spider-Man: Un nuevo día?

En un comunicado difundido por Sony Pictures Entertainment, el CEO Ravi Ahuja calificó el desempeño de la película como un “logro histórico” para la compañía. Según declaraciones recogidas por Deadline, la dirección de Sony atribuyó los resultados a “decisiones creativas audaces” y al atractivo global del personaje de Spider-Man.

No se han registrado hasta el momento declaraciones institucionales de parte de Marvel Studios ni de The Walt Disney Company sobre el impacto de este estreno en el mercado internacional. CNBC y Variety resaltaron que la empresa distribuidora mantuvo una comunicación constante con los medios financieros para actualizar las cifras de recaudación a lo largo del fin de semana.

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¿Qué impacto tiene el éxito de Spider-Man: Un nuevo día en la industria cinematográfica?

El impacto de esta apertura afecta tanto a los estudios involucrados como a las cadenas de exhibición y al público, que encuentra una oferta ampliada de funciones en formatos especiales y una mayor disponibilidad de entradas en diversos mercados. De acuerdo con proyecciones citadas por Variety y Deadline, se prevé que la recaudación de “Un nuevo día” continúe en ascenso en las próximas semanas, lo que podría consolidar su posición entre las películas más taquilleras de la historia.

Este resultado marca una recuperación sostenida para la industria del cine, mientras que la franquicia Spider-Man refuerza su relevancia comercial y cultural a nivel global. El comportamiento de la audiencia y la respuesta de las cadenas de cines sugieren que los grandes estrenos siguen siendo catalizadores para la reactivación del sector.

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