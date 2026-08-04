El precio del combustible bajó en el sur de Florida: cuáles son los precios de cada condado

El precio de la gasolina en Florida bajó hasta 15 centavos por galón al inicio de agosto y quedó en USD 3,82, por debajo del promedio nacional de USD 4,09 (REUTERS/Marco Bello)

Guardar

Florida registró una baja semanal de hasta 15 centavos por galón (3,7 litros) en varias zonas, con valores que volvieron a ubicarse por debajo de los USD 4 en buena parte del estado justo al inicio de agosto, en un contexto marcado por señales mixtas del mercado petrolero y tensiones geopolíticas fuera de Estados Unidos.

Según informó el Miami Herald, el descenso dio alivio a quienes retoman la rutina laboral o se desplazan por vacaciones de fin de verano en el estado.

PUBLICIDAD

En el sur del estado, los precios cayeron frente a la semana previa, aunque el valor promedio del área de Miami todavía se ubicó por encima del nivel de hace un mes y muy por encima del registro de hace un año, de acuerdo con datos de GasBuddy y de la American Automobile Association (AAA).

En el arranque de la semana, el precio medio de la gasolina regular en Florida quedó en USD 3,82 por galón, según la AAA, mientras el promedio nacional llegó a USD 4,09. La caída semanal en el estado rondó los 14 centavos, lo que dejó a Florida 27 centavos por debajo del promedio de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Miami-Dade, Broward, Palm Beach y los Cayos mantuvieron algunos de los precios de la gasolina más altos del sur de Florida pese a la baja semanal (REUTERS/Bing Guan)

El sur de Florida sigue cerca de los USD 4

En Miami-Dade, el promedio alcanzó USD 3,87 por galón el lunes 3 de agosto, con una baja de 9 centavos frente a la semana anterior. En Fort Lauderdale, el valor medio llegó a USD 3,90, con un descenso semanal de 11 centavos. Mientras que en el área de West Palm Beach y Boca Raton, el precio quedó en USD 4, tras una caída de 12 centavos.

El valor más alto del sur de Florida volvió a aparecer en Monroe County, donde se ubican los Cayos de Florida, con USD 4,04 por galón, 15 centavos menos que una semana antes.

PUBLICIDAD

Sumado a esto, el Miami Herald señaló que el área de Palm Beach County y los cayos figuran entre las zonas más caras del estado, mientras el norte de Florida presenta los valores más bajos en el surtidor.

El mapa estatal mostró diferencias marcadas. Villages registró uno de los promedios más bajos, con USD 3,72. Bradenton/Sarasota y la Space Coast quedaron en USD 3,75, mientras Fort Myers marcó 3,76 y Tampa/St. Pete se ubicó en 3,77.

PUBLICIDAD

En Orlando, el promedio fue de USD 3,78, al tiempo que Jacksonville y Panama City llegaron a USD 3,79.

El diésel en Florida bajó a USD 5,36 por galón y el costo de carga para vehículos eléctricos subió a 41 centavos por kilovatio-hora en las estaciones del estado (REUTERS/Ken Cedeno)

Qué zonas quedaron más caras y cuáles más baratas

En otros mercados del estado, los precios se establecieron en un margen similar:

Lakeland apareció con USD 3,80.

Pensacola con 3,81.

Port St. Lucie con 3,81.

Daytona Beach con 3,82.

Tallahassee con 3,82.

Naples quedó en 3,88.

Gainesville en 3,93.

Los datos recogidos por el Sun Sentinel ubicaron a Escambia County, que incluye Pensacola, entre los sectores más baratos, con USD 3,80 por galón, mientras Monroe County volvió a encabezar la lista de los más caros con USD 4,04. También en el sur estatal, Palm Beach County promedió USD 4,01, Broward County 3,91 y Miami-Dade 3,88.

PUBLICIDAD

El norte de Florida mostró los valores de gasolina más bajos, con Villages en USD 3,72 y Bradenton/Sarasota y la Space Coast en USD 3,75 por galón (REUTERS/Marco Bello)

La baja convive con presiones internacionales sobre el petróleo

El movimiento de los precios no respondió solo a factores locales. Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, advirtió, en declaraciones recogidas por el Miami Herald, que los automovilistas deben seguir de cerca lo que ocurra en Medio Oriente y en Ucrania, ya que cualquiera de esos frentes puede alterar con rapidez el panorama del combustible.

De Haan explicó además que el mercado petrolero atravesó una semana de fuerte volatilidad. El analista sostuvo que las tensiones geopolíticas empujaron primero el crudo al alza, antes de un retroceso posterior asociado a señales de un posible acuerdo impulsado por el presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Aun con ese alivio, añadió que los ataques ucranianos sobre infraestructura petrolera rusa elevaron los precios de productos refinados ante una caída de la producción.

El Sun Sentinel vinculó parte de la baja de esta semana a una publicación de Trump en Truth Social, donde aseguró que había suspendido un ataque previsto contra Irán tras recibir un pedido para abrir conversaciones. De acuerdo con ese medio, el mensaje mencionó un eventual acuerdo que incluiría la reapertura total e inmediata del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní.

PUBLICIDAD

El mercado petrolero atravesó una semana de volatilidad por las tensiones geopolíticas, un posible acuerdo impulsado por Donald Trump y los ataques ucranianos sobre infraestructura rusa (REUTERS/Nathan Howard)

El diésel y la carga eléctrica también mostraron cambios

La presión sobre los combustibles refinados apareció en otros indicadores del mercado. Las reservas de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos quedaron a fines de julio de 2026 en su nivel más bajo desde marzo de 1983, de acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

En el caso del diésel, el promedio en Florida llegó a USD 5,36 por galón el lunes, con una baja de 10 centavos frente a la semana anterior, según ese mismo reporte. Para los vehículos eléctricos, el costo de carga en estaciones del estado se ubicó esta semana en 41 centavos por kilovatio-hora, frente a 39 centavos el 28 de febrero, mientras el promedio nacional quedó en 42 centavos por kilovatio-hora.

PUBLICIDAD