“¡Es un tigre!”: pescaban de noche en Massachusetts y capturaron una especie de tiburón tropical que no debería estar allí

El ejemplar de 1,5 metros, propio de aguas tropicales del Caribe, fue hallado a fines de julio de 2026 en la zona de Cape Cod, y los científicos lo asocian con el alza térmica

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Un tiburón tigre juvenil apareció en aguas de Massachusetts, frente a la playa de Falmouth, a fines de julio de 2026, en un hallazgo que los científicos vinculan directamente con el calentamiento de los océanos. El ejemplar, de apenas 1,5 metros, pertenece a una especie tropical propia del Mar Caribe y de aguas cálidas del sur, lo que convierte su presencia en el Atlántico norte en una señal de alerta climática.

Lo capturaron dos hermanos pescadores de Massachusetts, Nate y Nelson Rouette, durante una jornada nocturna en la zona de Cape Cod. Buscaban tiburones pardos, mucho más comunes en la región. Lo que encontraron fue otra cosa.

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Un tiburón tropical en aguas del norte

La aparición de un tiburón tigre juvenil en Massachusetts responde, según los científicos, al calentamiento del Atlántico frente a Nueva Inglaterra provocado por el cambio climático. John Chisholm, científico adjunto del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del Acuario de Nueva Inglaterra, en Boston, explicó a The Associated Press que los juveniles de esta especie se avistan con mayor frecuencia en aguas del norte en los últimos años, aunque históricamente son menos comunes allí que los adultos.

El calentamiento del Atlántico frente a Nueva Inglaterra ofrece al tiburón tigre aguas cálidas y alimento que antes encontraba en el sur (Instagram )

El océano, más cálido, les ofrece las condiciones que antes solo encontraban en el sur. “Quizás vienen aquí porque las condiciones son las adecuadas. Hay comida, hay aguas cálidas”, señaló Chisholm. A eso sumó una hipótesis que su equipo planea investigar: “Quizás se está convirtiendo en una zona de cría”.

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Qué es el tiburón tigre y por qué su presencia sorprende

El tiburón tigre adulto puede superar los 4,6 metros de longitud y los 635 kilogramos de peso. Se alimenta de peces, crustáceos y aves, y es conocido por ingerir objetos fabricados por el ser humano —placas de matrícula, zapatos— que luego aparecen en sus estómagos.

Los adultos son más peligrosos para los humanos que la mayoría de las especies de tiburones, aunque las mordeduras fatales sin provocación previa son poco frecuentes. El ejemplar capturado por los Rouette era un juvenil de 1,5 metros, y fue liberado tras la captura.

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El tiburón tigre adulto puede superar los 4,6 metros y es una de las especies más peligrosas para los humanos, aunque las mordeduras fatales sin provocación son poco frecuentes (Cedida)

Nate Rouette, administrador de redes sociales de la revista On The Water, describió el instante en que identificó al animal por sus rayas horizontales características: “Inmediatamente empecé a gritarle a mi hermano: ‘¡Es un tigre, es un tiburón tigre!’ Y él no lo podía creer”.

El desplazamiento de especies hacia el norte

El tiburón tigre no es la única especie que ha modificado su rango de distribución. Los avistamientos de tiburones blancos frente a Cape Cod se han vuelto más frecuentes, y esos animales también han sido vistos frente a las costas de New Hampshire y Maine. Los científicos atribuyen ese desplazamiento, en parte, a una mayor abundancia de focas, que son su presa principal.

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Otras especies marinas siguen el mismo patrón. La lubina negra —conocida en inglés como black sea bass— también parece moverse hacia el norte por efecto del calentamiento oceánico, según la misma fuente.

Para Nate Rouette, la captura fue la confirmación de algo que los pescadores de la zona ya perciben en su día a día. “La gente definitivamente está viendo más especies que indican eso”, dijo, en referencia al aumento de la temperatura del agua.

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Lo que los científicos planean investigar

El hallazgo de un tiburón tigre juvenil en Cape Cod abre una pregunta que Chisholm consideró prioritaria: si el Atlántico norte se está convirtiendo en una zona de cría para la especie. Eso implicaría que los juveniles no solo pasan por estas aguas de forma ocasional, sino que podrían estar usando la región como área de desarrollo.

Por ahora, la respuesta no existe. Chisholm fue claro al señalar que esa es, precisamente, una de las líneas de investigación que su equipo seguirá. El tiburón liberado por los hermanos Rouette dejó, al alejarse de la playa de Falmouth, una pregunta abierta en el agua.

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