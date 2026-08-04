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JPMorgan Chase destinará USD 750.000 millones a la vivienda en Estados Unidos para 2035

El banco más grande del país formalizó el lunes un programa de una década que combinará créditos hipotecarios, presión legislativa y nuevas herramientas digitales para acercar la propiedad a quienes la ven cada vez más imposible

JPMorgan Chase presentó el lunes su compromiso más ambicioso para acercar la propiedad a quienes la ven cada vez más lejana (REUTERS/Eduardo Munoz)
JPMorgan Chase presentó el lunes su compromiso más ambicioso para acercar la propiedad a quienes la ven cada vez más lejana (REUTERS/Eduardo Munoz)
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JPMorgan Chase anunció el lunes que destinará más de USD 750.000 millones al mercado inmobiliario de Estados Unidos entre ahora y 2035, el mayor despliegue de capital en vivienda de la historia del banco.

El plan incluye el financiamiento de un millón de unidades habitacionales accesibles y la asistencia a 500.000 familias para adquirir una vivienda, 200.000 de ellas por primera vez en el mercado.

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La cifra representa un incremento de casi el 40% respecto al capital que la entidad canalizó hacia ese sector en la última década.

El anuncio, realizado desde Nueva York, se enmarca en el American Dream Initiative, un programa lanzado en marzo por el banco con el objetivo de ampliar la movilidad económica en un país donde la compra de una vivienda se vuelve una meta cada vez más lejana para millones de personas.

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Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025, un 35% de quienes compraron una vivienda anteriormente vivían en condición de alquiler.
El mercado de la vivienda en EE. UU. acumula años de déficit habitacional que ningún actor privado había intentado atacar con esta escala de inversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de Dimon

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, fue quien impulsó la iniciativa y la respaldó públicamente desde su presentación.

“El sueño americano está vivo, pero se aleja demasiado rápido para demasiadas personas y para las generaciones futuras”, dijo el ejecutivo en marzo, tal como recogió NTD. “Esto frena el crecimiento económico, daña a las comunidades e impide que muchas personas progresen”, completó.

La preocupación de Dimon no es aislada. CBS News destacó que el programa surge en un momento en que los estadounidenses perciben que los hitos financieros tradicionales —la compra de un auto, el ahorro para el retiro, la adquisición de una vivienda propia— están cada vez más fuera de alcance para la clase media y los sectores de menores ingresos.

El CEO de JPMorgan Chase advirtió en marzo que el sueño americano se aleja para demasiados ciudadanos y que eso frena el crecimiento económico del país (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
El CEO de JPMorgan Chase advirtió en marzo que el sueño americano se aleja para demasiados ciudadanos y que eso frena el crecimiento económico del país (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Más asesores, nuevos productos y créditos hipotecarios

Para cumplir con la meta de asistir a 500.000 compradores, JPMorgan prevé aumentar su volumen de créditos hipotecarios en más del 40% e incorporar 850 nuevos asesores de préstamos.

Además, el banco desarrollará productos financieros específicos para viviendas modulares y prefabricadas, una modalidad que gana terreno como alternativa ante los elevados costos de la construcción convencional.

Asimismo, la entidad anunció el lanzamiento de herramientas digitales para facilitar el acceso al financiamiento.

El comunicado oficial de JPMorgan Chase aseguró que el capital se desplegará a través de instrumentos de deuda, capital accionario y subsidios directos, en colaboración con promotores inmobiliarios, organizaciones sin fines de lucro y organismos gubernamentales.

En una apuesta geográfica concreta, el banco reservó cerca de USD 200 millones para un desarrollo residencial de 342 unidades frente al litoral de San Francisco, orientado a familias de ingresos medios.

Vista aérea de la Bahía de San Francisco con ciudades, puentes, islas, barcos y montañas, extendiéndose desde la costa del Pacífico
San Francisco, emblema de la crisis de asequibilidad en EE. UU., será sede de uno de los primeros desembolsos concretos del ambicioso plan habitacional del banco (NASA)

Política pública y presión legislativa

Más allá del capital privado, JPMorgan Chase aspira a incidir en las políticas habitacionales del país. El banco expresó su respaldo a la denominada 21st Century ROAD to Housing Act, una ley aprobada por el Congreso en junio que busca reducir obstáculos burocráticos en los proyectos de vivienda, simplificar evaluaciones ambientales y levantar ciertas restricciones a la construcción.

La estrategia contempla también trabajar junto a gobiernos estatales y locales para agilizar los procesos de zonificación, permisos y códigos de construcción, así como para ampliar los créditos fiscales destinados a proyectos habitacionales.

Bloomberg informó que el banco presidirá el Consejo Asesor de Vivienda de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, lo que le otorgará un papel activo en el debate político sobre el déficit de vivienda.

El banco no solo aportará capital sino que también presionará por reformas en zonificación, códigos de construcción y créditos fiscales para destrabar la oferta habitacional (REUTERS/Eduardo Munoz)
El banco no solo aportará capital sino que también presionará por reformas en zonificación, códigos de construcción y créditos fiscales para destrabar la oferta habitacional (REUTERS/Eduardo Munoz)

El American Dream Initiative abarca seis áreas de enfoque: vivienda, pequeñas empresas, salud financiera, empleo, acceso a la salud y fortalecimiento de instituciones locales.

En el rubro de pequeñas empresas, el banco ya comprometió préstamos por hasta USD 80.000 millones en los próximos 10 años, afirmó New York Post.

El programa en su conjunto busca, según los términos del propio banco, “hacer funcionar la economía para más personas”.

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