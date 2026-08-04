Demanda millonaria contra Tesla: conductor culpa al ‘Insane Mode’ tras accidente grave

La demanda contra Tesla reclama 10,3 millones de dólares por un accidente grave durante una prueba de manejo de un Tesla Model Y en Arlington, Virginia

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Un accidente ocurrido durante una prueba de manejo de un Tesla Model Y ha derivado en una demanda millonaria que pone bajo la lupa el funcionamiento y la supervisión de los modos de alto rendimiento de los vehículos eléctricos de la marca. El caso, presentado ante el Tribunal de Circuito del Condado de Arlington, Virginia, gira en torno al uso del denominado “Insane Mode” y las responsabilidades de los concesionarios al permitir que conductores inexpertos prueben esta función, que otorga al vehículo una aceleración extrema en cuestión de segundos.

El 22 de julio de 2026, Alemzewd Lawgalet, empleada federal, interpuso una demanda por 10,3 millones de dólares contra Tesla, alegando negligencia por parte de la empresa y del personal del concesionario donde ocurrió el accidente. Según consta en la denuncia judicial, los hechos se remontan al 21 de septiembre de 2024, día en el que Lawgalet acudió a un concesionario de Tesla en Arlington con la intención de probar un Model Y. Lo que debía ser una simple prueba de manejo terminó en un choque que dejó lesiones graves y daños materiales considerables.

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Detalles del accidente y alegatos de la demandante Alemzewd Lawgalet

Alemzewd Lawgalet afirmó en la denuncia que avisó al concesionario Tesla que nunca había conducido un vehículo eléctrico y pidió instrucciones antes de la prueba

El relato de los hechos contenido en la demanda describe con detalle la secuencia previa al accidente. Lawgalet sostiene que, al llegar al concesionario, indicó de forma explícita que “nunca antes había conducido un vehículo eléctrico” y que solicitó instrucciones específicas sobre el manejo del Tesla antes de iniciar la prueba. Según los documentos, los empleados del concesionario le respondieron que el vehículo se conducía igual que un coche de gasolina y se negaron a acompañarla durante el trayecto, a pesar de su inexperiencia.

Durante la prueba, Lawgalet experimentó por primera vez el frenado regenerativo, una característica común en los vehículos eléctricos que puede sorprender a quienes no están habituados, ya que reduce la velocidad del coche en cuanto se levanta el pie del acelerador. Esta sensación inesperada la llevó a entrar en pánico y a decidir regresar cuanto antes al concesionario. Sin embargo, al detenerse en un semáforo y recibir la luz verde, Lawgalet afirma que el vehículo aceleró de manera brusca y desproporcionada en comparación con la presión ejercida sobre el pedal, lo que provocó que perdiera el control y el Model Y se estrellara contra la fachada de una tienda cercana, concretamente una peluquería.

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La demanda subraya que las lesiones y los daños materiales fueron consecuencia directa de la negligencia del concesionario y de Tesla, al permitir que una conductora sin experiencia previa en vehículos eléctricos realizara la prueba en un modo de conducción de alto rendimiento, y sin supervisión ni orientación adecuadas. Lawgalet sostiene que no existió negligencia concurrente de su parte, sino que el accidente se debió a la configuración del vehículo y la falta de apoyo del personal.

En un fragmento del expediente judicial se detalla que la aceleración repentina y la pérdida de control resultaron “causadas directamente por la negligencia de uno o más de los demandados”, y que el vehículo ya se encontraba en modo “Insane” al momento de la prueba.

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Características y funcionamiento del modo “Insane” de Tesla

El modo Insane de Tesla permite una aceleración de 0 a 96 km/h en 3,3 segundos al maximizar la entrega de par motor del vehículo eléctrico

El modo “Insane” de Tesla es una función de alto rendimiento implementada en ciertos modelos de la marca, como el Model Y, que permite al vehículo alcanzar la máxima entrega de par motor desde parado. Al activar este modo, el automóvil puede acelerar de 0 a 96 km/h en apenas 3,3 segundos, cifra comparable con la de deportivos de gasolina de altas prestaciones.

Esta función anula parcialmente las limitaciones estándar de la batería para maximizar la potencia y está pensada principalmente para entusiastas del automovilismo y conductores experimentados, especialmente en contextos de pista o pruebas de rendimiento. El modo “Insane” se asemeja al modo Sport presente en muchos vehículos de combustión, pero con la particularidad de que la respuesta del acelerador es mucho más inmediata y contundente, resultado del par motor instantáneo característico de los motores eléctricos.

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La aceleración extrema proporcionada por este modo ha sido citada en otras ocasiones como factor de riesgo para conductores inexpertos, ya que la capacidad de respuesta del vehículo puede superar las expectativas y habilidades de quienes no están familiarizados con estas tecnologías.

Argumentos sobre la seguridad de los vehículos eléctricos Tesla y precauciones al conducirlos

El caso también reaviva el debate sobre la seguridad de los vehículos eléctricos de alto rendimiento y la preparación de los conductores antes de utilizarlos. Si bien cualquier automóvil puede resultar peligroso en manos inexpertas, los Tesla Model Y y Model 3 son de los vehículos eléctricos más populares en Estados Unidos y son utilizados diariamente por miles de personas sin incidentes graves.

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Los modos de lanzamiento y conducción deportiva no son exclusivos de Tesla ni de los vehículos eléctricos, pero la naturaleza instantánea de la entrega de potencia en los eléctricos requiere una adaptación específica. Los fabricantes suelen recomendar extremar las precauciones y comprender a fondo las funciones del vehículo antes de intentar aprovechar al máximo sus capacidades. Esto resulta especialmente relevante en pruebas de manejo, donde la familiaridad con sistemas como el frenado regenerativo y el par motor instantáneo puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y un accidente.

El incidente pone en relieve la necesidad de informar de manera adecuada a quienes prueban vehículos con características avanzadas, así como la importancia de que los concesionarios evalúen el nivel de experiencia de los conductores antes de activar modos de conducción extremos. Muchos automóviles modernos, sean eléctricos o no, incorporan distintos modos de manejo —como Eco, Normal o Sport— que modifican la respuesta del motor y los sistemas de tracción, pero la transición a la tecnología eléctrica exige un aprendizaje adicional para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

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