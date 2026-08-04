Florida prohíbe el acceso de estudiantes indocumentados a universidades públicas y colegios técnicos

Florida prohibió la inscripción de estudiantes indocumentados en la educación superior pública y aplicará la medida desde el año académico 2027-2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aproximadamente 8.000 estudiantes indocumentados se gradúan cada año de las escuelas secundarias de Florida, según estimaciones citadas durante el debate de la Junta Estatal de Educación. Hasta ahora, muchos de ellos podían matricularse en instituciones públicas de educación superior del estado, pero esa realidad está por cambiar.

Florida se convirtió este verano en el cuarto estado del país en prohibir la inscripción de estudiantes indocumentados en instituciones de educación superior, junto con Alabama, Georgia y Carolina del Sur, según la Asociación Americana de Registradores Universitarios y Oficiales de Admisiones. La medida, aprobada el 30 de junio por la Junta Estatal de Educación, afecta a quienes buscan ingresar a la educación pública postsecundaria y regirá desde el año académico 2027-2028.

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Ahora, una cadena de restricciones los deja sin acceso a casi toda la educación pública del estado, desde los colegios técnicos hasta los programas que preparan para el examen GED (Desarrollo Educativo General) —la equivalencia del diploma de preparatoria. La medida en los 28 colegios del Sistema de Colegios de Florida podría costarle a esas instituciones más de USD 15 millones anuales en ingresos por matrícula, de acuerdo con Inside Higher Ed.

Qué son los programas CTE y a cuántos estudiantes afecta la nueva restricción

El Departamento de Educación de Florida (DOE) avanza ahora en un frente adicional: elabora nuevas reglas para cerrar el acceso de estudiantes indocumentados a los programas de educación técnica y vocacional postsecundaria (CTE, por sus siglas en inglés). Estos programas forman técnicos en áreas como HVAC (sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado), terapia de masajes, asistentes de enfermería, flebotomía, técnico de energía solar y operador de sala limpia de semiconductores, entre otras especialidades.

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La restricción en los 28 colegios del Sistema de Colegios de Florida dejaría a los estudiantes indocumentados sin acceso a gran parte de la educación pública postsecundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema tiene una escala de 512.000 estudiantes postsecundarios de CTE en Florida. Durante el año escolar 2025-2026 hubo 512.000 estudiantes postsecundarios de CTE en Florida, y cada año el Sistema de Colegios de Florida otorga más de 137.000 títulos, certificados y credenciales industriales a través de esos programas, según datos del DOE citados por CBS News Miami.

El Departamento de Educación de Florida ofrece estos programas en escuelas intermedias, secundarias, colegios técnicos distritales y dentro del propio Sistema de Colegios de Florida. La nueva restricción, de aprobarse, cubriría todos esos niveles.

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Qué documentación exigirán y cuándo entra en vigor

Para inscribirse, los estudiantes deberán presentar documentación “clara y convincente” de su estatus migratorio antes de la admisión. Esa documentación también debe ser, en los términos del DOE, “creíble, precisa y contundente”. La medida abarca además los programas de educación general para adultos en escuelas secundarias y colegios estatales, que sirven de preparación para quienes toman el examen GED.

Kathy Hebda, canciller del Sistema de Colegios de Florida, explicó a The Independent Florida Alligator que la resolución del 30 de junio “incluye un procedimiento para que los estudiantes proporcionen una declaración de su estatus antes de la admisión y presenten documentación antes de inscribirse en la institución”.

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Las reglas aprobadas ese día —identificadas como 6A-10.0240 y 6A-6.014— entrarán en vigor en el año académico 2027-2028 y no afectarán a los estudiantes ya inscritos.

El patrón legislativo detrás de las restricciones administrativas

Las restricciones por vía administrativa llegan después de que los legisladores republicanos no lograron aprobar leyes con el mismo objetivo. En la sesión legislativa de 2026, los proyectos de ley para prohibir la admisión de personas sin estatus legal en todas las instituciones de educación superior murieron en comité sin avanzar, según CBS News Miami.

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Las nuevas reglas exigirán documentación clara y convincente del estatus migratorio antes de la admisión y no afectarán a los estudiantes ya inscritos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Florida Press, esa propuesta vincula la restricción a la selectividad institucional: solo afectaría a las universidades que no admitieron a todos los solicitantes académicamente calificados en los dos años académicos más recientes. La regla no se aplica a estudiantes fuera del país que toman clases en línea y aún no tiene aprobación formal.

El taller de desarrollo de reglas del Departamento de Educación de Florida para los nuevos requisitos de inscripción en CTE se realizará el 18 de agosto a las 10 h, en formato virtual. El evento es el espacio formal donde el público puede conocer y comentar la propuesta antes de que se formalice.

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La próxima reunión del Consejo de Gobernadores de Florida está programada para el 2 de septiembre en la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, donde el tema de las universidades públicas podría avanzar hacia una decisión formal.