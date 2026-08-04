Dengue local en el sur de Florida: qué saber sobre los síntomas, el tratamiento y cómo evitar las picaduras

El sur de Florida enfrenta una nueva temporada con dengue circulando localmente, sin necesidad de que los residentes hayan salido del país (EFE/Miguel Gutiérrez)

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El dengue llegó a quienes nunca viajaron. Las autoridades de Palm Beach County y Miami-Dade confirmaron el lunes casos de dengue en residentes que no abandonaron la zona, lo que indica que el mosquito portador del virus ya está activo en ambos condados, en plena temporada de lluvias.

A diferencia de los denominados casos “importados”, donde el virus ingresa a través de viajeros que regresan infectados del exterior, la transmisión local convierte a cualquier residente en un blanco potencial, sin importar si salió o no del país.

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“Lo importante de este anuncio es que se trata del primer caso de alguien que no salió de Palm Beach County”, afirmó el Dr. Kleper De Almeida, especialista en enfermedades infecciosas en varios hospitales del condado, incluido el Good Samaritan Medical Center, en declaraciones recogidas por WPTV.

El Aedes aegypti, activo durante el día y capaz de reproducirse en mínimas cantidades de agua, es el principal vector del dengue, el chikungunya y el Zika en el sur de Florida (PAHO)

Un mosquito conocido, un riesgo real

El responsable de la transmisión es el Aedes aegypti, un mosquito que también propaga el chikungunya y el Zika. A diferencia de otras especies, el Aedes aegypti es activo durante el día y se reproduce con rapidez en pequeñas acumulaciones de agua estancada.

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“Si el agua se acumula durante una semana o más, hay posibilidades de que lo encuentren y críen ahí”, aseguró Steven Fazekas, de la unidad de Control de Mosquitos de Palm Beach County, en declaraciones a WPBF.

El mosquito también puede dejar huevos en estado latente por hasta ocho meses, que eclosionan en cuanto llegan las lluvias. Eso convierte a la temporada de verano, especialmente entre julio y septiembre, en el período de mayor exposición para los residentes del sur de Florida.

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Un balde, una maceta o una canaleta obstruida pueden convertirse en criadero de mosquitos en menos de una semana durante la temporada de lluvias (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/Archivo)

Tal y como informó WUSF, el panorama epidemiológico en el estado es el siguiente:

Florida registró 62 casos de dengue adquiridos localmente en 2025.

El condado de Brevard concentró 35 de esos casos , más de la mitad del total estatal.

En lo que va de 2026 , hay 3 casos locales confirmados en el estado, más 49 relacionados con viajes al exterior.

Se contabilizan además 39 casos de viaje de chikungunya , con Miami-Dade liderando con 19.

El Virus del Nilo Occidental registra en 2026 el inicio de temporada más temprano desde 2004, con el mayor número de casos humanos reportados a esta altura del año en más de dos décadas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Florida registró 62 casos de dengue adquiridos localmente en 2025; en lo que va de 2026, ya hay tres confirmados en el estado y 49 vinculados a viajes al exterior (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

Síntomas y tratamiento

El dengue se caracteriza por fiebre alta y dolores físicos intensos. “El síntoma distintivo son los fuertes dolores corporales y en las articulaciones, acompañados de fiebre. Todo duele: la espalda, las articulaciones”, describió De Almeida a WPTV.

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También puede aparecer un sarpullido transitorio. Los síntomas se desarrollan, en general, dentro de los 14 días posteriores a la picadura.

En los casos más graves —más frecuentes en personas que se infectan por segunda vez— pueden presentarse complicaciones hemorrágicas, como sangrado bajo la piel, encías o nariz, y sangre en orina o heces.

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Los pacientes con dengue describen un malestar generalizado que afecta articulaciones, espalda y músculos; los médicos advierten que no existe un tratamiento directo y que el organismo debe resolver la infección por sí solo (Freepik)

“Lamentablemente no existe un tratamiento directo. Hay que esperar que el organismo lo resuelva”, advirtió el especialista.

Los médicos recomiendan el uso de acetaminofén para controlar la fiebre y el dolor, y desaconsejan el ibuprofeno, la aspirina y otros antiinflamatorios, ya que pueden agravar las complicaciones hemorrágicas.

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La enfermedad no se transmite de persona a persona, sino exclusivamente a través de la picadura del mosquito infectado.

El dengue no se contagia entre personas: la única vía de transmisión es la picadura de un mosquito hembra que previamente se alimentó de una persona infectada (REUTERS/Josue Decavele)

Cómo protegerse

El Departamento de Salud de Florida en ambos condados trabaja junto a los equipos de Control de Mosquitos para intensificar la vigilancia, instalar trampas y aplicar larvicidas en zonas de reproducción.

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Las muestras recolectadas son analizadas en laboratorio para identificar las especies capturadas y determinar si pueden transmitir el virus, tal y como explicó Fazekas a WPBF.

A nivel domiciliario, los expertos apuntan al agua estancada como el principal foco de riesgo. Harold Fortes, de Mosquito Shield de Palm Beach, indicó a WPTV que los envases, macetas, canaletas y bandejas de plantas son criaderos frecuentes.

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Los bromeliáceos, plantas comunes en jardines del sur de Florida, también acumulan agua entre sus hojas y deben limpiarse con regularidad.

Las plantas bromeliáceas, muy comunes en jardines del sur de Florida, acumulan agua entre sus hojas y pueden convertirse en un foco de reproducción si no se limpian con regularidad (Magnific)

Para quienes pasan tiempo al aire libre, el repelente con DEET sigue siendo una de las medidas más eficaces, y debe reaplicarse con frecuencia. Usar ropa de manga larga también reduce la exposición.

De Almeida fue directo con su mensaje a la comunidad: “Necesitamos ser más conscientes y atentos a no ser picados por mosquitos durante el verano en Florida, porque podemos contraer una de estas infecciones”, dijo al canal WPTV.