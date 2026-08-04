Así es el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition, el celular con diseño dinámico y regalos exclusivos

El equipo incorpora un diseño inspirado en Free Fire, con un empaque exclusivo, funda temática, temas y fondos de pantalla precargados. (Infinix)

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La llegada del Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition marca un nuevo capítulo para el segmento de celulares 5G en México. Este modelo, nacido de la alianza entre Infinix y Garena Free Fire, destaca por su enfoque en la comunidad gamer y por reunir innovación tecnológica, diseño personalizado y prestaciones pensadas para quienes buscan tanto rendimiento como identidad visual.

Desde su disponibilidad en plataformas de venta en línea hasta sus características técnicas y las promociones exclusivas que lo acompañan, el HOT 70 Pro 5G se posiciona como una opción atractiva dentro del mercado local.

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Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition: un celular para gamers y fans de Free Fire

El HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition es el resultado de la colaboración entre Infinix y Garena Free Fire, uno de los títulos de battle royale más reconocidos a nivel global. Este dispositivo, que acaba de lanzarse oficialmente en México, se puede adquirir desde hoy a través de Mercado Libre y la TikTok Shop de Infinix México.

La llegada del Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition marca un nuevo capítulo para el segmento de celulares 5G en México. (Infinix)

Su propuesta está orientada a quienes buscan un celular capaz de sobresalir tanto en partidas intensas como en el uso diario, integrando detalles visuales y tecnológicos que lo convierten en una pieza de colección para los seguidores del juego.

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El equipo incorpora un diseño inspirado en Free Fire, con un empaque exclusivo, funda temática, temas y fondos de pantalla precargados, además de una Caja Sorpresa de edición limitada que incluye objetos coleccionables y códigos para el juego. Esta integración entre tecnología y cultura gamer se refleja en cada aspecto del dispositivo, desde su apariencia personalizada hasta la experiencia que ofrece al usuario.

Características técnicas principales del HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition

El modelo sobresale por combinar un conjunto de especificaciones pensadas para optimizar el rendimiento en juegos y el uso cotidiano. Destaca su procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, fabricado bajo un proceso de 6 nanómetros, que permite ejecutar varias tareas a la vez con fluidez, además de incorporar funciones de inteligencia artificial enfocadas en la respuesta rápida y la estabilidad durante el gaming.

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El modelo sobresale por combinar un conjunto de especificaciones pensadas para optimizar el rendimiento en juegos y el uso cotidiano. (Infinix)

La presencia del Cubo de Matriz Activa en la parte trasera, una innovación de Infinix, suma un panel LED con detalles exclusivos de Free Fire, como el logotipo característico y la posibilidad de mostrar notificaciones, estado de batería, hora, clima y minijuegos sociales.

En cuanto a la memoria, la configuración disponible en México incluye 256GB de almacenamiento y 16GB de RAM, lo que favorece la ejecución de aplicaciones exigentes y el almacenamiento de archivos pesados, como videos o juegos.

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El sistema de IA FlashMemo, integrado a través de un botón de acceso rápido, permite organizar eventos, guardar contactos, abrir correos electrónicos preconfigurados, resumir textos y analizar imágenes, agilizando las tareas diarias y facilitando la gestión de información sin salir de la pantalla principal.

El acabado Termo Naranja modifica su tonalidad según la temperatura, oscureciéndose por debajo de 0 ℃ y aclarando su color cerca de los 65 ℃. (Infinix)

La resistencia del dispositivo está garantizada por la certificación IP68, que lo protege del polvo y el agua, haciéndolo apto para condiciones adversas como lluvia repentina o salpicaduras accidentales. La batería de 5600 mAh, acompañada de carga rápida de 45 watts con función Bypass, asegura sesiones prolongadas de juego, streaming y creación de contenido, minimizando el calentamiento durante el uso intensivo y extendiendo la vida útil de la batería.

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La cámara principal, equipada con un sensor SONY IMX882 de 50 megapíxeles, facilita la captura de imágenes nítidas y detalladas, mientras que el modo Fotografía Viva ayuda a preservar momentos en movimiento, ideal para torneos y reuniones con amigos.

Diseño personalizado y acabados del HOT 70 Pro 5G

Uno de los puntos más llamativos del HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition es su diseño de Brillo Dinámico, disponible en cinco colores: Termo Naranja, Verde Espejismo, Croma Mágico, Azul Océano y Pulso Nocturno. Los acabados especiales ofrecen efectos visuales que cambian en función del entorno o la interacción del usuario. El acabado Termo Naranja modifica su tonalidad según la temperatura, oscureciéndose por debajo de 0 ℃ y aclarando su color cerca de los 65 ℃.

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El Verde Espejismo se muestra discreto bajo la luz del día, pero revela una textura luminosa en la oscuridad tras exponerse a una fuente de luz. El Croma Mágico produce reflejos iridiscentes al girar el teléfono frente a la luz, mientras que los otros dos colores completan la gama con opciones sobrias y versátiles.

Los usuarios que adquieran el dispositivo podrán llevarse una Caja Sorpresa de Free Fire de edición limitada como regalo promocional, con artículos coleccionables exclusivos e items descargables en el juego. (Infinix)

Este enfoque en el diseño busca que los usuarios puedan expresar su personalidad y preferencias, tanto en el ámbito digital como fuera de él. La presencia del Cubo de Matriz Activa no solo aporta una función práctica al mostrar información relevante, sino que también refuerza la estética del equipo y su vínculo con Free Fire, acentuando el carácter coleccionable de esta edición.

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Precio, canales de venta y promociones exclusivas en México

El Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition se encuentra disponible en México en la versión de 256GB de almacenamiento y 16GB de RAM, con un precio de $6,999 MXN. Los interesados pueden adquirirlo en Mercado Libre o en la TikTok Shop de Infinix México, con promociones especiales por tiempo limitado en cada canal.

Quienes compren el equipo a través de Mercado Libre recibirán de regalo un XWatch H4, cuyo precio regular es de $799 MXN. Por otro lado, los compradores que opten por la TikTok Shop obtendrán la Caja Sorpresa de Free Fire, con artículos coleccionables y un código de skin exclusivo para el juego.

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A esta edición se suma el HOT 70 Free Fire Edition, un modelo que comparte el diseño de Brillo Dinámico y la estética colorida de la serie, y que también está disponible en Mercado Libre por $4,599 MXN en su configuración de 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM, en opciones de color como Termo Naranja, Violeta Tranquilidad, Verde Texturizado, Pulso Nocturno y Danza de Plata. El empaque exclusivo de este modelo resalta al personaje Bunny Warrior, ampliando la propuesta de Infinix para los fanáticos de Free Fire.