Retiran más de 121.000 refrigeradores por riesgo de incendio tras 34 incidentes, incluida una muerte: estos son los modelos afectados

La CPSC retiró del mercado de Estados Unidos 121.680 refrigeradores Galanz Retro tras 34 incendios reportados, incluido un caso fatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 121.680 refrigeradores Galanz Retro fueron retirados del mercado estadounidense tras reportarse 34 incidentes de incendio, uno de ellos con consecuencia fatal, según información oficial de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC). El retiro, anunciado el 30 de julio de 2026, afecta a consumidores que adquirieron estos electrodomésticos entre enero de 2019 y septiembre de 2022, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. La decisión responde a riesgos de cortocircuito en los componentes eléctricos internos, lo que puede provocar incendios y representar peligro de lesiones graves o muerte.

De acuerdo con la CPSC, la alerta fue emitida luego de que la agencia recibiera decenas de notificaciones sobre fallas graves en los equipos. El organismo federal especificó que el problema involucra a refrigeradores Galanz Retro fabricados por Zhongshan Galanz en China, comercializados bajo varios modelos, y vendidos principalmente en la cadena Home Depot y el sitio Amazon.com. El retiro incluye modelos identificados con códigos de fecha desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2020, lo que permite delimitar el universo de productos afectados.

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El antecedente de este retiro se asocia a una tendencia creciente de advertencias y acciones de seguridad de productos eléctricos y electrodomésticos en Estados Unidos. La CPSC ha intensificado la vigilancia sobre equipos de uso doméstico tras incidentes similares ocurridos en los últimos años, en los que se han registrado daños materiales, lesiones y, en algunos casos, víctimas fatales. La actuación de la agencia busca reducir los riesgos para los consumidores y mejorar los estándares de seguridad en la industria.

¿Por qué se retiraron los refrigeradores Galanz Retro del mercado?

El motivo principal del retiro, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), radica en que los componentes eléctricos internos de los refrigeradores Galanz Retro pueden provocar cortocircuitos y generar incendios. Esta falla representa un riesgo directo de lesiones graves o muerte para los usuarios, como lo demuestra el registro de un caso fatal entre los 34 incidentes reportados. El retiro se formalizó el 30 de julio de 2026, luego de que la autoridad federal confirmara la peligrosidad del defecto y la necesidad de actuar de manera preventiva para evitar nuevos incidentes. El reporte oficial subraya que la medida es prioritaria para la protección de la salud y la seguridad pública en todo el país.

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El retiro de los refrigeradores Galanz Retro fue anunciado el 30 de julio de 2026 por riesgo de cortocircuito en componentes eléctricos internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los modelos y fechas de fabricación afectados por el retiro de Galanz Retro?

La CPSC detalló en su comunicado que el retiro afecta a cinco modelos específicos de refrigeradores Galanz Retro: BCD-215V-62H, GLR76TRDER, GLR76TBKER, GLR76TBEER y GLR76TWEER. Únicamente se consideran involucrados aquellos equipos cuyo código de fecha, impreso en formato AAAAMM en la etiqueta blanca ubicada en la parte trasera, corresponde al periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Esta precisión permite a los consumidores comprobar si su refrigerador está incluido en la campaña de retiro, una recomendación reiterada por la propia CPSC y por los distribuidores oficiales.

Las unidades afectadas presentan un diseño retro, están disponibles en negro, azul, rojo y blanco, y cuentan con una capacidad de 7,6 pies cúbicos (215 litros). Además, tienen dimensiones de 147 centímetros de alto, 61 centímetros de profundidad y 53 centímetros de ancho, con puertas reversibles y congelador superior independiente. El rango de fechas y modelos fue seleccionado tras el análisis de los reportes de fallas y la trazabilidad de producción de la empresa fabricante, Zhongshan Galanz.

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¿Dónde se vendieron estos refrigeradores y qué hacer si soy propietario de uno?

Según el aviso de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, los refrigeradores Galanz Retro afectados se vendieron en tiendas Home Depot en todo el país, así como en la plataforma digital Amazon.com, durante el periodo comprendido entre enero de 2019 y septiembre de 2022. El precio de venta al público osciló entre 330 y 520 dólares estadounidenses. La distribución masiva de estos electrodomésticos obedece a la popularidad del diseño retro y a la tendencia de adquirir productos de línea blanca en tiendas físicas y canales en línea.

Si un consumidor posee uno de los modelos incluidos en el retiro, debe desenchufar el aparato de inmediato y dejar de usarlo hasta que sea reparado. La CPSC y Galanz Americas recomiendan contactar a la empresa para programar una reparación gratuita a domicilio, la cual será realizada por un técnico autorizado. Los canales de contacto incluyen la línea telefónica 888-462-0579, el correo electrónico customerservice@galanzamericas.com y el sitio GalanzRetroFridgeRecall.expertinquiry.com, como consta en la alerta oficial.

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La CPSC indicó que los propietarios de un refrigerador Galanz Retro afectado deben desenchufarlo y pedir una reparación gratuita a domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos y daños se han reportado con los refrigeradores Galanz Retro?

De acuerdo con el informe de la CPSC, se han documentado 34 incidentes de incendio, uno de ellos con resultado de muerte, según lo corroboró un departamento local de bomberos. “La comisión está al tanto de 34 reportes de incendios en los que estuvo involucrado este modelo, incluyendo un caso fatal,” se lee en el comunicado oficial. Los cortocircuitos en los componentes internos pueden originar focos de fuego que ponen en riesgo la integridad física de los usuarios, así como el patrimonio familiar.

El caso fatal registrado eleva el nivel de alerta y refuerza la importancia de cumplir con las recomendaciones institucionales. Aunque la mayoría de los incidentes no ha provocado víctimas, la CPSC subraya que el riesgo es real y justifica la medida de retiro inmediato y reparación gratuita.

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¿Cómo identificar si mi refrigerador Galanz Retro está incluido en el retiro?

Para determinar si un refrigerador Galanz Retro está incluido en la campaña de retiro, los usuarios deben revisar la etiqueta blanca ubicada en la parte trasera del aparato. Allí figuran el modelo y el código de fecha en formato AAAAMM. Si el aparato corresponde a uno de los modelos BCD-215V-62H, GLR76TRDER, GLR76TBKER, GLR76TBEER o GLR76TWEER, y el código de fecha está entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, el producto está afectado.

La CPSC recomienda seguir estos pasos:

Desenchufar el electrodoméstico de inmediato. Consultar el modelo y el código de fecha en la etiqueta trasera. Contactar a Galanz Americas para registrar la solicitud de reparación gratuita. No volver a utilizar el refrigerador hasta que un técnico autorizado haya realizado la intervención correspondiente.

Zhongshan Galanz fabricó en China los refrigeradores retirados y Home Depot junto con Galanz Americas actuaron como distribuidores e importadores en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son los fabricantes y distribuidores responsables del retiro?

La fabricación de los refrigeradores incluidos en el retiro corresponde a la empresa Zhongshan Galanz, con sede en China. La distribución en Estados Unidos estuvo a cargo de Home Depot y Galanz Americas Limited Company, que actúan como importadores responsables ante la CPSC. Según el informe oficial, ambas compañías colaboran en la campaña de reparación y en la atención a los consumidores afectados.

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos mantiene la supervisión sobre el proceso y coordina con las empresas importadoras la provisión de repuestos, la logística de reparaciones y la actualización de información pública sobre el avance de la campaña.

¿Qué otras acciones ha tomado la CPSC respecto a electrodomésticos defectuosos?

El retiro de los refrigeradores Galanz Retro forma parte de una serie de acciones emprendidas por la CPSC en los últimos años para minimizar riesgos asociados a productos eléctricos y electrodomésticos. En ocasiones recientes, la agencia ha emitido alertas similares para otros equipos, como calentadores de manos recargables y pequeños electrodomésticos de cocina, tras recibir reportes de incendios, lesiones y, en casos excepcionales, muertes.

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La política de la CPSC se basa en la recopilación de reportes de incidentes, la verificación de riesgos y la toma de acciones preventivas, incluyendo el retiro del mercado, la reparación gratuita y la difusión pública de información relevante para los usuarios. El objetivo de estas medidas es reducir la incidencia de accidentes domésticos y fortalecer la seguridad de los consumidores estadounidenses.

La campaña por los refrigeradores Galanz Retro se enmarca en las acciones de la CPSC para prevenir accidentes con electrodomésticos defectuosos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas deben tomar los consumidores a partir de ahora?

La CPSC instruye a todos los usuarios de refrigeradores Galanz Retro incluidos en el retiro a dejar de utilizar el producto y solicitar la reparación gratuita. El procedimiento es sencillo y no implica costos para el consumidor. La agencia recuerda que no se debe volver a conectar el electrodoméstico hasta que el técnico autorizado haya realizado la intervención necesaria.

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La campaña de retiro se mantendrá vigente hasta que todos los equipos afectados hayan sido reparados o retirados de los hogares estadounidenses. Los consumidores pueden consultar periódicamente el sitio de la CPSC y de Galanz Americas para obtener actualizaciones sobre el proceso y recibir asistencia en caso de dudas o dificultades con la identificación del producto.