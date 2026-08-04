Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador de acuerdo entre las partes (REUTERS/ARCHIVO)

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Qatar afirmó que se están logrando avances en las negociaciones para un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque aclaró que no existen conversaciones directas programadas entre ambas partes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed Al-Ansari, comunicó que “el lenguaje para un posible acuerdo ha sido redactado y está siendo circulado entre las partes”, con el objetivo de alcanzar una resolución a corto plazo que permita reanudar el diálogo y devolver a los actores a la mediación.

El texto de un posible acuerdo está siendo compartido entre Estados Unidos e Irán, según el Gobierno de Qatar, aunque no hay encuentros directos previstos. Las gestiones buscan una solución inmediata que permita reiniciar las negociaciones y restablezca el proceso de mediación diplomática. Así lo declaró el portavoz de Exteriores catarí, quien subrayó la relevancia del canal de mediación.

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El barril de crudo, cuyo precio había dado un salto ante la falta de noticias alentadoras sobre las negociaciones, volvió a ceder ante la perspectiva que plantea el informe llegado desde Doha y se cotizaba a menos de 80 dólares hacia el mediodía europeo.

Advertencias y condiciones de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes sobre la posibilidad de nuevos ataques aéreos contra Irán y calificó su última propuesta de diálogo como la “última oportunidad” para Teherán, exigiendo también la reapertura total del estrecho de Ormuz. Trump expresó: “Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación. Lo sabrán hoy o mañana. Quiero decir, va a suceder rápidamente, de una forma u otra. No es muy complejo”.

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El portavoz catarí Majed Al-Ansari aclaró que no hay conversaciones directas programadas entre Estados Unidos e Irán, aunque sigue activa la mediación diplomática. (EFE/ARCHIVO)

Las declaraciones de Trump siguieron a un periodo en el que había pospuesto ataques y manifestado voluntad de dar más tiempo a las conversaciones. Las tensiones han influido en los precios del crudo: el West Texas Intermediate se cotizaba cerca de 80 dólares por barril y el Brent para octubre en torno a 84 dólares por barril, tras una caída de casi el 5% en la sesión anterior.

Posiciones de Irán y rol de terceros países

Por su parte, Irán negó estar en conversaciones con Estados Unidos. Mohsen Rezaee, asesor del líder supremo iraní, declaró en la televisión estatal que Washington debe “dar el primer paso y cambiar su comportamiento” antes de cualquier avance diplomático. Mientras tanto, el éxito de una resolución parece depender de las conversaciones en curso entre Omán e Irán para facilitar el paso de barcos por el estrecho, aunque Teherán insiste en su autoridad sobre la vía marítima.

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El flujo de mercancías a través del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra transportaba cerca de una quinta parte del crudo y gas natural licuado mundial, se ha reducido a mínimos históricos. El lunes, un buque de carga al noreste de Al Khasab, Omán, fue impactado por un proyectil desconocido, según informó Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido.

El flujo de mercancías por el estrecho de Ormuz cayó a mínimos históricos y un buque de carga fue alcanzado por un proyectil cerca de Al Khasab, en Omán.

El principal puerto saudí de Yanbu en el mar Rojo registró su día más activo desde el inicio de las amenazas de los hutíes, con varios buques transitando sin luces por el paso de Bab el-Mandeb. En contraste, las exportaciones de crudo saudí disminuyeron ligeramente en julio, debido a las amenazas en el golfo Pérsico y el mar Rojo, que ralentizaron los envíos.

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Los conflictos en Irán y los ataques ucranianos a infraestructuras petroleras rusas han incrementado la volatilidad de los mercados energéticos. Al menos 30 ataques a refinerías, petroleros e infraestructuras clave se registraron en julio, el segundo mayor número mensual desde 2022. En los últimos días, cuatro barcos completaron cargas en la terminal del Consorcio de Oleoductos del Caspio, en la costa rusa del mar Negro, aunque la reciente ola de ataques ha hecho que algunos armadores duden en operar en la zona.

(Con información de Bloomberg)