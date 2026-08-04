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Así liberaron a Umit, la tigresa que tiene como misión restaurar una población felina extinta en Asia

Los tigres del mar Caspio solían poblar vastas zonas de Asia Central, pero se extinguieron en el siglo XX como consecuencia de la caza, la destrucción de su hábitat y la desaparición de sus presas

Hermosas imágenes de un tigre al momento de ser liberado
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Una tigresa de Amur llamada Umit escapó de su jaula y se adentró en la naturaleza de la Reserva Natural de Ile-Balkhash, en Kazajistán, desapareciendo entre la hierba alta. Su liberación forma parte de un proyecto de reintroducción, desarrollado desde hace tiempo, para recuperar al tigre del Caspio, especie extinta, en Asia Central.

Los tigres de Amur y del Caspio están estrechamente emparentados, por lo que Umit no tendrá dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones, declaró el ministro de Ecología de Kazajistán, Yerlan Nyssanbayev.

La tigresa de Amur Umit espera dentro de una camioneta antes de ser liberada en la naturaleza como parte de un programa para restaurar la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajstán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash en la región de Almaty, Kazajstán, 31 de julio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Kazajstán/Distribución vía REUTERS
La tigresa de Amur Umit espera dentro de una camioneta antes de ser liberada en la naturaleza como parte de un programa para restaurar la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajstán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash en la región de Almaty, Kazajstán, 31 de julio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Kazajstán/Distribución vía REUTERS

“Este es un día histórico. Estamos comenzando la implementación del proyecto de reintroducción del tigre del Caspio. Los preparativos han estado en marcha durante mucho tiempo, durante 10 años”, dijo Nyssanbayev.

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La tigresa de Amur Umit corre hacia la naturaleza tras ser liberada como parte de un programa para restaurar la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie a su hábitat natural en Kazajstán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash en la región de Almaty, Kazajstán, el 31 de julio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Kazajstán/Distribución vía REUTERS
La tigresa de Amur Umit corre hacia la naturaleza tras ser liberada como parte de un programa para restaurar la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie a su hábitat natural en Kazajstán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash en la región de Almaty, Kazajstán, el 31 de julio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Kazajstán/Distribución vía REUTERS

Los tigres del Caspio solían poblar vastas zonas de Asia Central, pero se extinguieron en el siglo XX como consecuencia de la caza, la destrucción de su hábitat y la desaparición de sus presas.

“El proyecto del tigre es de gran importancia para la restauración del ecosistema. Como saben, la larga cadena de biodiversidad está compuesta por diversas especies de plantas y animales, y la pérdida de cualquier especie puede provocar procesos irreversibles”, agregó el ministro.

Umit es una de las cuatro tigresas de Amur que fueron trasladadas de Rusia a Kazajistán como parte del programa de recuperación de la población. El momento de la liberación de las tres restantes se determinará en función de los datos recopilados al observar a Umit en su nuevo hábitat.

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La tigresa de Amur Umit salta de una camioneta mientras es liberada en la naturaleza como parte de un programa para restaurar la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajstán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash en la región de Almaty, Kazajstán, 31 de julio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Kazajstán/Distribución vía REUTERS
La tigresa de Amur Umit salta de una camioneta mientras es liberada en la naturaleza como parte de un programa para restaurar la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajstán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash en la región de Almaty, Kazajstán, 31 de julio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Kazajstán/Distribución vía REUTERS

Las condiciones del hábitat de este tigre en la Federación Rusa son diferentes. Sin embargo, esta es una zona donde vivió su pariente, el tigre del Caspio. Por eso, estamos completamente seguros de que los tigres se sentirán muy cómodos aquí.

A pesar de ser un superdepredador y no tener competidores naturales, los tigres de Amur son vulnerables a la disminución de sus presas como consecuencia de las actividades humanas. La recuperación de una población sostenible de tigres en Asia Central llevará décadas, y el proyecto actual continuará durante otros 25 años, afirmó Nyssanbayev.

(Con información de Reuters)

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