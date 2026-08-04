Tres personas fueron hospitalizadas después de que una embarcación naufragara repentinamente en Chicago

Tres personas fueron hospitalizadas después de que una embarcación con siete personas a bordo naufragara repentinamente en Chicago

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Una tarde de verano en Chicago se transformó en escenario de tensión cuando una embarcación con siete personas a bordo comenzó a hundirse a escasos metros de la costa, en el barrio de Kenwood. El incidente movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y puso a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de rescate ante situaciones críticas en el lago Michigan. El suceso no solo dejó a tres personas hospitalizadas, sino que también reavivó el debate sobre la seguridad en la navegación recreativa en la ciudad.

El lunes 3 de agosto, alrededor de las 19 horas, la calma habitual del lago Michigan se vio alterada por un aviso urgente: una embarcación había volcado y comenzaba a hundirse a unos 20 metros de la costa, específicamente cerca de la cuadra 4400 de South DuSable Lake Shore Drive. Según la información proporcionada por un portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago al Chicago Sun-Times, los siete ocupantes del barco quedaron a merced del agua, lo que desencadenó una rápida movilización de los equipos de emergencia.

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El equipo de buceo del Departamento de Bomberos respondió al llamado en cuestión de minutos. La prioridad era localizar y extraer a las personas del agua antes de que la situación pudiera agravarse debido a la temperatura, la profundidad y el movimiento del lago. Las maniobras de rescate se realizaron en condiciones controladas, gracias a la proximidad de la embarcación a la costa, lo que permitió una intervención eficiente.

Tres personas fueron hospitalizadas después de que una embarcación con siete personas a bordo naufragara repentinamente en Chicago

Las siete personas fueron rescatadas en poco tiempo. De ellas, tres requirieron traslado a hospitales locales, aunque se encontraban en buen estado de salud al momento de ser admitidas. Las otras cuatro personas rechazaron la asistencia médica, según informó CBS News. La rápida reacción de los equipos de emergencia y la coordinación entre las distintas agencias evitaron consecuencias mayores.

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El incidente evidenció la importancia de la preparación y el entrenamiento de los equipos de rescate acuático en una ciudad donde el lago Michigan es protagonista de la vida cotidiana y del ocio. La intervención del equipo de buceo del Departamento de Bomberos de Chicago permitió salvar la vida de los siete ocupantes, demostrando la eficacia de los protocolos de actuación ante emergencias náuticas. El portavoz del Departamento confirmó que la embarcación se encontraba a apenas 20 metros de la costa cuando empezó a hundirse, lo que facilitó el acceso de los rescatistas y redujo el tiempo de exposición de los afectados en el agua.

El estado de los hospitalizados fue calificado como bueno, lo que sugiere que no hubo lesiones graves ni complicaciones derivadas del accidente. Sin embargo, el hecho de que cuatro personas hayan optado por no recibir atención médica subraya las distintas respuestas individuales frente a situaciones de riesgo y la importancia de una evaluación médica posterior para descartar posibles efectos secundarios, como hipotermia o lesiones internas.

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Tres personas fueron hospitalizadas después de que una embarcación con siete personas a bordo naufragara repentinamente en Chicago

El lago Michigan, uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte, es conocido tanto por su belleza como por sus desafíos para la navegación. Según la Comisión de los Grandes Lagos, el lago tiene una profundidad media de unos 85 metros, aunque en su punto más profundo alcanza los 282 metros. Estas características convierten al lago en un entorno potencialmente peligroso para embarcaciones pequeñas, especialmente en condiciones de clima adverso o cuando se navega cerca de la costa, donde las corrientes y los cambios de profundidad pueden sorprender incluso a personas experimentadas.

El barrio de Kenwood, donde ocurrió el accidente, es una zona residencial con acceso directo al lago, lo que la convierte en un punto frecuente para actividades náuticas y recreativas. La cercanía al litoral permitió que la operación de rescate fuera más sencilla de coordinar, en comparación con incidentes que ocurren mar adentro. Sin embargo, el suceso pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones, incluso en zonas consideradas seguras por su proximidad a tierra firme.

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Este incidente cobra especial relevancia en el contexto de un accidente mortal ocurrido semanas antes en el mismo lago. El 25 de junio, una colisión entre una lancha motora de 10 metros de eslora y una embarcación más pequeña resultó en la muerte de Johanna Gregory, de 26 años, y dejó a otras cuatro personas heridas. El choque se produjo cerca del puerto Monroe de Chicago poco antes de la medianoche, según la Policía de Conservación de Illinois. Gregory, que se encontraba en la pequeña embarcación, falleció a la mañana siguiente debido a las heridas sufridas, según lo confirmó la oficina del médico forense del condado de Cook a medios locales.

La madre de la víctima, Heidi Schult Gregory, declaró al Chicago Tribune que su hija, terapeuta ocupacional pediátrica, era una persona empática y con gran capacidad para conectar con los demás. Este antecedente trágico, sumado al reciente hundimiento, pone en el centro del debate la seguridad en el lago Michigan y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias en uno de los principales pulmones acuáticos de la región.

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