El precio de una Xbox aumenta en Europa: ahora cuesta 200 euros más

La subida del valor de las Xbox comenzó desde el 1 de agosto de 2026. (Foto: Europa Press)

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Microsoft aplicó en Europa una subida de precio para las consolas Xbox desde el 1 de agosto y llevó el aumento hasta 200 euros por unidad, un ajuste que sitúa el modelo más caro en 799,99 euros y que la propia compañía ya vinculó con el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento.

El salto afecta a toda la gama de consolas de videojuegos de la empresa. La Xbox Series S de 512 GB pasó de 349,99 a 499,99 euros, mientras que la versión de 1 TB subió de 399,99 a 599,99 euros.

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La misma diferencia se replica en la línea superior. La Xbox Series X Digital de 1 TB pasó de 549,99 a 749,99 euros y la Xbox Series X con lector de disco de 1 TB subió de 599,99 a 799,99 euros.

La Xbox Series X Digital de 1 TB pasó de 549,99 a 749,99 euros y la Xbox Series X con lector de disco subió a 799,99 euros. (Foto: Europa Press)

La actualización de precios supera el margen que la empresa había anticipado cuando adelantó que el incremento sería de entre 100 y 150 dólares. Tras esa previsión, la web europea de ventas de Xbox reflejó finalmente una subida mayor en todos los modelos mencionados.

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Por qué Microsoft subió los precios de las consolas Xbox

En el anuncio que publicó en junio en su web, la compañía explicó el motivo del ajuste y dejó abierta la puerta a nuevas alzas. “Esperábamos que no fuera necesaria otra subida de precios, y hemos pasado los últimos meses trabajando con proveedores en busca de opciones”.

La marca agregó: “Desafortunadamente, los precios del almacenamiento y la memoria para consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que vuelvan a duplicarse para el otoño 2027”.

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Cuál es la visión de otras empresas sobre la crisis de componentes

Empresas como Valve trasladaron la presión de costos de la memoria RAM y los chips a sus productos en un mercado tecnológico afectado por la escasez de componentes. (Foto: Europa Press)

El encarecimiento tampoco es exclusivo de Microsoft. Sony y Valve anunciaron aumentos, en un mercado atravesado por la demanda de memoria RAM y chips.

En el caso de Valve, su Steam Machine ya había advertido en el lanzamiento que su precio elevado en el mercado respondía a la crisis mundial de componentes.

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A qué otras empresas ha afectado la escasez global de memorias

La presión sobre los componentes no se limita al mercado de consolas. Uno de los portátiles más vendidos de Apple, el MacBook Air, atraviesa una falta masiva de existencias en tiendas físicas y en la web, con demoras de alrededor de un mes.

Apple enfrenta una falta de stock del MacBook Air con demoras de alrededor de un mes en tiendas físicas y en su web. (Foto: Europa Press)

Según el periodista de Bloomberg Mark Gurman, la compañía enfrenta un nivel de desabastecimiento inédito para un portátil lanzado en marzo de este año.

Fuentes de tiendas minoristas citadas por el periodista sostienen que Apple intenta mantener unidades disponibles mientras los envíos de reposición llegan con más restricciones de las habituales.

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La propia web de Apple muestra ese cuello de botella. Los nuevos pedidos del MacBook Air en todas sus configuraciones no se enviarán hasta finales de agosto, y algunas combinaciones de pantalla, color y memoria estiran la espera hasta comienzos de septiembre de 2026.

La web de Apple indica que los nuevos pedidos del MacBook Air se enviarán a finales de agosto y algunas configuraciones recién a comienzos de septiembre. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Gurman atribuye la falta de unidades del MacBook Air a la crisis global de la memoria RAM y del almacenamiento. Según el analista, Apple prepara el suministro de memoria de proveedores chinos para los dispositivos que se vendan en ese país y ya aplicó un aumento de 200 dólares en toda la línea mencionada.

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Cómo han respondido empresas como Apple ante la escasez de memorias

El problema se enmarca en una escasez de chips de memoria que ya impactó en los precios de otros productos de la marca. Apple había anunciado en junio un aumento de precios para dispositivos Mac e iPad como consecuencia del mayor costo de las memorias.

Un movimiento de Apple ante este escenario consiste en orientar las ventas hacia el modelo base del MacBook Pro de 14 pulgadas. Según Gurman, esa estrategia prepara el terreno para una renovación con chip M6 prevista para este otoño.

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