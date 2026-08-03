Si estás de vacaciones no te conectes al trabajo: tu empresa y tus datos corren más riesgo

ESET advirtió que trabajar durante las vacaciones puede exponer a la empresa a fraudes y robos de información si la conexión se realiza en condiciones inseguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las vacaciones representan para muchos la oportunidad de dejar atrás la rutina y desconectar del mundo laboral. Sin embargo, la realidad para gran parte de los profesionales es distinta: consultar el correo corporativo, descargar documentos o atender gestiones urgentes son hábitos que pueden poner en riesgo a la empresa.

ESET, compañía de ciberseguridad, advierte sobre los problemas de esta práctica cuando se realiza en condiciones inseguras, como el uso de dispositivos personales o conexiones poco confiables.

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El peligro no reside en el hecho de trabajar ocasionalmente durante el periodo vacacional, sino en las circunstancias que suelen rodear esa conexión: redes wifi públicas, equipos sin protección adecuada, o simplemente menor atención ante posibles señales de alerta. Estas condiciones convierten una gestión rutinaria en un posible punto de entrada para fraudes y robos de información.

Cuáles son los riesgos de las redes wifi públicas y conexiones desconocidas

Uno de los principales peligros señalados es la utilización de redes wifi en hoteles, cafeterías o aeropuertos. Aunque parecen una solución rápida y accesible, no siempre es posible verificar quién gestiona realmente la red ni si cuenta con las medidas de protección necesarias.

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Los ciberdelincuentes crean puntos de acceso falsos con nombres de redes legítimas para captar usuarios y obtener información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes pueden crear puntos de acceso falsos, simulando el nombre de redes legítimas para captar la atención de los usuarios desprevenidos.

El riesgo aumenta cuando el usuario utiliza una red abierta, sin contraseña, o una que solicita datos personales, credenciales corporativas o incluso información bancaria para permitir el acceso.

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En muchos casos, el nombre de la red puede parecer auténtico, como “HotelWiFiGratis”, aunque no esté gestionada por el propio establecimiento. Esta táctica busca que el usuario se conecte y, sin saberlo, proporcione información sensible o sea dirigido a páginas fraudulentas.

Conectarse desde el entorno habitual de trabajo suele implicar una red protegida y dispositivos bajo políticas corporativas de seguridad. Fuera de ese entorno, la tendencia es recurrir a la primera red disponible o al teléfono personal para resolver una urgencia.

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El uso de redes abiertas o de conexiones que piden credenciales corporativas, datos personales o información bancaria eleva el riesgo de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el problema de usar dispositivos personales para el trabajo

Durante las vacaciones, es normal el uso dispositivos personales —teléfonos, tabletas u ordenadores— para acceder a información profesional.

Estos equipos, a diferencia de los corporativos, pueden carecer de actualizaciones, controles de seguridad o herramientas de protección. Además, la mezcla de información personal y laboral amplifica las consecuencias en caso de robo, pérdida o infección por software malicioso.

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La atención a los detalles también disminuye. El hecho de revisar mensajes en pantallas pequeñas, durante traslados o momentos de descanso, dificulta comprobar la dirección del remitente o la autenticidad de un enlace. Las prisas por resolver una gestión urgente, sumadas a las condiciones poco familiares, aumentan la tasa de error.

Los ciberdelincuentes se aprovechan de esta situación lanzando campañas de phishing que simulan solicitudes de responsables de la empresa, facturas pendientes o cambios de datos bancarios de proveedores.

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El phishing aprovecha las pantallas pequeñas, las prisas y los entornos poco familiares para simular mensajes de responsables de la empresa o cambios de datos bancarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo acceso a una página fraudulenta puede derivar en el robo de credenciales y facilitar posteriores ataques más complejos. La autenticación multifactor se presenta como una medida que disminuye el riesgo de acceso no autorizado, pero no sustituye la necesidad de verificar cuidadosamente cada solicitud.

Recomendaciones para una conexión segura durante las vacaciones

Para minimizar los riesgos asociados a la conexión durante el periodo vacacional, ESET propone una serie de precauciones. La primera es priorizar el uso de datos móviles frente a redes wifi públicas o desconocidas. En caso de utilizar wifi, debe confirmarse el nombre exacto de la red con el establecimiento y desconfiar de puntos de acceso duplicados o con nombres similares.

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Otra medida sugerida es eliminar del dispositivo las redes wifi almacenadas previamente, para evitar que puedan ser suplantadas por ciberdelincuentes. Es fundamental emplear solo dispositivos corporativos o personales debidamente actualizados y protegidos, accediendo a los servicios de la empresa mediante una VPN y con autenticación multifactor activada.

Las gestiones sensibles deben evitarse cuando se está apurado, y ante cualquier solicitud urgente, especialmente si implica pagos o cambios de datos bancarios, conviene confirmar por otro canal la legitimidad de la petición.

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