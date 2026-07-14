¿Qué puedes alquilar en Miami con 1500 dólares, según un estudio reciente de RentCafe?

Miami permite alquilar solo 46,3 metros cuadrados con USD 1.500 al mes, según el estudio de RentCafe (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Vivir solo en el sur de Florida se ha transformado en un reto considerable para quienes cuentan con un presupuesto limitado. Según el más reciente estudio de RentCafe, el panorama inmobiliario en Miami refleja una tendencia de reducción de espacio disponible para alquilar con USD 1.500 mensuales, lo que evidencia la creciente presión sobre los inquilinos en la región. El análisis, basado en datos de las 200 ciudades más pobladas de Estados Unidos, posiciona a Miami y otras urbes del sur de Florida entre las menos accesibles del país en términos de alquiler, aunque todavía existen mercados más costosos.

Con USD 1.500 al mes, en Miami se puede acceder únicamente a un apartamento de 46,3 metros cuadrados, una cifra que RentCafe equipara al tamaño de un garaje para un solo automóvil. Esta superficie resulta 0,74 metros cuadrados menor que la registrada en 2025, lo que indica una tendencia decreciente en la cantidad de espacio alquilable. Para quienes buscan independencia o no desean compartir vivienda, este presupuesto limita las opciones a unidades pequeñas, generalmente estudios o apartamentos de una sola habitación.

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La situación no mejora de manera significativa al observar otras ciudades del sur de Florida, donde el espacio disponible por el mismo monto también se encuentra por debajo del promedio nacional de 65,3 metros cuadrados. En Fort Lauderdale, USD 1.500 alcanzan para 47,7 metros cuadrados, lo que representa una pérdida de 0,65 metros cuadrados respecto al año anterior. Este cambio ha sido tan marcado que, por primera vez, dicho presupuesto no cubre el alquiler promedio de un estudio en la ciudad. Hasta 2025, esa suma permitía acceder a apartamentos de una o dos habitaciones; hoy, la tendencia apunta a unidades aún más pequeñas.

El espacio disponible para alquilar en Miami con USD 1.500 cayó 0,74 metros cuadrados frente a 2025 y reduce las opciones a estudios o apartamentos de una habitación (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En otras ciudades del área metropolitana, las cifras muestran variaciones, pero ningún caso logra igualar el promedio nacional. En Hialeah, con el mismo presupuesto se obtiene un espacio de 53,5 metros cuadrados; sin embargo, la ciudad perdió 1,58 metros cuadrados en comparación con el año anterior, lo que la trasladó de la categoría de apartamentos de una o dos habitaciones al segmento de estudios y viviendas de una sola habitación.

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Hollywood ofrece 56 metros cuadrados, pero experimentó la mayor reducción anual del área, con una pérdida de 2,04 metros cuadrados, descendiendo también al rango de estudio a una habitación. Miramar brinda cerca de 57,5 metros cuadrados, mientras que Pembroke Pines constituye una excepción relativa, al aumentar 0,46 metros cuadrados su promedio, para situarse en 58,8 metros cuadrados. A pesar de este crecimiento, Pembroke Pines sigue 6,50 metros cuadrados por debajo del promedio nacional y permanece en la categoría de estudio a una habitación.

La diferencia entre Miami y otras ciudades de Estados Unidos resulta aún más notoria cuando se comparan los espacios alquilables con USD 1.500 en mercados más asequibles. En McAllen, Texas, esa suma permite alquilar 128 metros cuadrados, suficiente para un apartamento de tres o cuatro habitaciones. En otras ciudades económicas, como Macon (Georgia) y Tulsa (Oklahoma), el mismo monto puede alcanzar viviendas de cuatro o cinco habitaciones. Esta disparidad pone en evidencia el elevado costo del sur de Florida en comparación con otras zonas del país.

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Los cambios recientes en el mercado de alquiler del sur de Florida reflejan una disminución general del espacio disponible por el mismo presupuesto. En la mayoría de las ciudades analizadas, se observa una reducción del tamaño de los apartamentos accesibles con USD 1.500 mensuales, y en algunos casos, un cambio de categoría: de apartamentos de una o dos habitaciones a estudios o unidades de una sola habitación. Solo Pembroke Pines presentó un leve incremento en la superficie alquilable, aunque insuficiente para equiparar la media nacional.

Alquilar en Miami por USD 1.500 requiere ingresos anuales de unos USD 60.000, o cerca de USD 65.000 si se suman los servicios básicos

En contraste, 97 de las 200 ciudades incluidas en el estudio permiten acceder a apartamentos de una o dos habitaciones con USD 1.500, el tipo de vivienda más buscado por los inquilinos. Según Alexandra Both, analista de RentCafe, la oferta de viviendas de una y dos habitaciones es la más abundante y, en los últimos años, los apartamentos de una habitación han sido los más construidos. En ciudades como Wichita, Toledo, Jackson, Akron, Brownsville, McAllen, El Paso y Amarillo, el presupuesto de USD 1.500 se sitúa dentro del rango de apartamentos de tres o cuatro habitaciones, lo que evidencia una mayor accesibilidad al espacio.

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En el extremo opuesto a estos mercados se encuentra Manhattan, donde USD 1.500 solo cubren el alquiler de aproximadamente 19,5 metros cuadrados, una superficie comparable a una habitación de residencia universitaria. Brooklyn y Queens ofrecen 27,1 metros cuadrados y 29,2 metros cuadrados respectivamente, mientras que San Francisco permite alquilar 28,5 metros cuadrados.

El estudio identificó que, en 26 de las 200 ciudades analizadas, el presupuesto de USD 1.500 no resulta suficiente ni siquiera para cubrir el alquiler promedio de un estudio. California concentra 15 de estas ciudades, atribuido a la limitada oferta de viviendas, altos costos de construcción y la densidad poblacional en las zonas costeras.

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Para afrontar un alquiler mensual de USD 1.500 en Miami sin superar el 30% recomendado de los ingresos brutos, una persona debería ganar aproximadamente USD 60.000 al año. Si se incluyen servicios básicos como electricidad, agua, gas e internet, el ingreso recomendado se acerca o supera los USD 65.000 anuales, lo que equivale a lo necesario para alquilar un apartamento de 46,3 metros cuadrados en Miami. En el área metropolitana, donde el ingreso familiar medio se ubica en USD 89.800, quienes perciben salarios menores suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago del alquiler o se ven obligados a compartir vivienda.